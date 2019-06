Traseul de via ferrata numit „Astragalus”, atacat de „dinozaurii” a Asociaţiei Chindia Jurasic Park

Echipa de dinozuri este formată din Nicu Posta, Ionel Glodeanu, Ileana Bocanciu, Liliana Ştefan-Oprea şi Adrian Oprea.





Sâmbătă, 15 iunie, a fost parcurs un nou traseu de via ferrata („Wild Ferenc”) situat pe un pinten al vârfului Suhardul Mic (1345 m). Deşi este relativ scurt (200 m lungime, 173 m diferenţă de nivel), traseul a avut câteva puncte „fierbinţi” trecute cu atenţie de montaniarzii dâmboviţeni.

Ziua de duminică a fost alocată altei zone: urcarea din Bălan (veche zonă minieră a ţării) până la cabana Piatra Singuratică (1504 m), apoi escaladarea simbolului zonei, Piatra Singuratică sau Piatra Unică.







În continuare, a fost atinsă cea mai înaltă cotă din masivul Hăşmaş, vârful Hăşmaşul Mare (Hăghimaşul Mare) – 1792 m. La ceas de seară, pe o vreme caniculară, s-a revenit la o pensiune din marginea municipiului Gheorgheni.

În drum spre casă, luni, 17 iunie, am trecut pe la Izvoare – Mădăraş pentru a face traseul de via ferrata numit „Pericolul Caprelor”. O nouă reuşită, sub un cer acoperit de nori de ploaie.





Practic, prin această expediţie, a fost deschis sezonul antrenamentelor montane, necesare pentru lungul program de ascensiuni din această vară. Cele mai reprezentative expediţii vor fi dedicate atingerii vârfului Vihren (2914 m) din masivul Pirin – al doilea vârf ca înălţime din Bulgaria şi a continuării lui TOP 28, cucerirea vârfului Pico (2351m), cel mai înalt din Portugalia. Între timp, vor continua şi taberele montane în zona masivele Bucegi – Leaota, cu tineri din judeţul Dâmboviţa sau din întreaga ţară.

