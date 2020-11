Muncitorii specializaţi în mentenanţă fug de secţiile COVID de teama infectării

Virusul Sars-cov-2 a băgat spaima în specialiştii care ar trebui să asigure verifice sau să repare instalaţiile din secţiile în care sunt internaţi pacienţii infectaţi. De la declanşarea pandemiei şi până acum, consumul de oxigen la nivelul Spitalului Judeţean a crescut de trei ori faţă de anul trecut, motiv pentru care instalaţiile trebuie verificate mult mai des.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţe Târgovişte se plânge că nu mai are cu cine să efectueze mentenanţa pentru că muncitorii nu mai vin la treabă atunci când aud despre ce este vorba.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, dr. Claudiu Dumitrescu, a spus că înmulţirea alarmantă a cazurilor de COVID-19 a dus la utilizarea excesivă a unor instalaţii medicale, cum ar fi cea de alimentare cu oxigen, dar şi a altor componente din cadrul Secţiei de Terapie Intensivă destinată pacienţilor bolnavi de coronavirus.

De teamă că se pot infecta cu coronavirusul, muncitorii specializaţi în astfel de activităţi refuză pur şi simplu să lucreze în astfel de secţii.

„Este grav faptul că multe firme, acum, în această perioadă de pandemie, refuză să lucreze pe motiv că personalul nu doreşte să intre în secţiile unde avem pacienţi COVID-19. Am avut mari dificultăţi atunci când am realizat instalaţia electrică la Terapie Intensivă COVID-19. Firma cu care aveam contract a refuzat, pe motiv că muncitorii nu vor să lucreze de teamă să nu se infecteze, deşi secţia nu fusese încă dată în folosinţă pentru astfel de pacienţi. Am fost nevoiţi să facem contract rapid cu o altă firmă pentru a realiza obiectivele propuse”, a spus managerul Spitalului Judetean de Urgenţă din Târgovişte.

La toate acestea se adaugă şi riscul cauzat de utilizarea excesivă a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică. Practic, aparatura de la Terapie Intensivă funcţionează fără oprire, 24 de ore din 24.

Managerul Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Claudiu Dumitrescu, face un „apel disperat” la medicii de familie să fie alături de cei din spital în tratarea cazurilor de COVID-19 şi la populaţie să respecte măsurile de prevenire a îmbolnăvirii din cauza noului coronavirus.

„Ce văd la televizor este foarte puţin faţă de ce vezi în realitate. (...) Credeţi-mă că pleci deprimat după ce vizitezi 10-15 pacienţi şi vezi suferinţa şi teama prin care trec, închişi în acele saloane în acele clădiri din care nu pot să iasă şi aşteptând momentul izbăvitor, momentul vindecării”, susţine managerul unităţii sanitare.

La momentul acesta, unitatea dispune de sisteme moderne. Terapia Intensivă Covid-19 de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte este o secţie nou-creată, în compartimentul Ortopedie şi beneficiază de o instalaţie de oxigen nouă, de instalaţie electrică nouă, ambele realizate de firme acreditate, care au realizat probe la darea în funcţiune, deci din acest punct de vedere stăm foarte bine.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte a fost schimbat în totalitate panoul electric, inclusiv de la sediul central, unde se află şi secţia de ATI non-Covid.

Îngrijorarea majoră este aceea că toate aparatele de la ATI Covid sau non-Covid funcţionează non-stop, fără pauză, locurile fiind limitate, iar numărul de pacienţi, foarte mare.

