FOTO Un băiat de 16 ani îşi construieşte singur casa: „Alţi copii de vârsta mea stau cu ţigara în gură“

Georgică este un băiat de doar 16 ani, neîmpliniţi, din comuna Crevedia, din Dâmboviţa. De trei ani munceşte ca salahor prin sat, pe unde este câte un şantier deschis. Ba a cărat sute de căruţe de bălegar la oameni, câştigând un ban.

Aşa a ajuns la peste 11.500 de lei, bani cu care şi-a cumpărat cele necesare ridicării construcţiei. 50 de lei pe zi făcea din transportul bălegarului.

Îl are sprijin de nădejde pe un cumnat al său, constructor de meserie, care i-a creionat proiectul casei. Recunoaşte că nu îi place cartea, dar este extrem de ambiţios. Vrea să aibă casa lui, baia lui.

”Eu îmi doresc cel mai tare să îmi termin casa, pentru că cea în care stau acum e foarte veche. Am avut banii mei, am muncit, i-am strâns şi m-am apucat de casă. Am muncit şi pe şantier şi duceam şi bălegar la lume prin sat. Căram câte 5 căruţe pe zi. Eu încărcam, eu descărcam. Mă chinuiam. Alţi copii de vârsta mea stau cu ţigara în gură, cu băutura lângă ei. Mie îmi place să muncesc, pentru că dacă nu muncesc mor de foame. Casa o să aibă două camere. Acum voi sta cu mama şi tata, iar când m-ao însura, cu nevasta, dar mai e până atunci”, spune Georgică.

FOTO: casa părinţilor

Băiatul se trage dintr-o familie numeroasă. Georgică e cel mai mic dintre cei 12 copii ai familiei Ştefan. Doar el a mai rămas pe lângă ai lui.

„Copilul meu şi-a dorit să aibă şi el o casă de când avea vreo 9 ani, pentru că vedea că toţi au. Zicea mereu că vrea să muncească. A început să muncească cu ziua, ducea gunoi cu căruţa şi lua cât îi dădea lumea. Ţinea de bani. Eu dacă îi dădeam 5 lei el cheltuia doar 2 lei. A dus şi vreo 400 de căruţe de bălegar, cred, prin sat”, spune mama Geta, care spune că nu are niciun venit.

FOTO: Geta, mama băiatului

FOTO: Viitoarea casă a lui Georgică

Fraţii şi surorile lui au familiile lor acum, el a rămas cu părinţii, într-o casă veche, distrusă. Geta şi soţul ei sunt amândoi bolnavi şi tot Georgică e cel care le cumpără medicamente.

Familia băiatului nu are toate actele în regulă, iar aici a intervenit Primăria care i-a ajutat.

Jandarmii din Dâmboviţa au sărit şi ei în ajutor familiei Ştefan. Au lansat o chetă, la nivelul inspectoratului judeţean, pentru casa băiatului şi speră să facă rost de bani, încât să mai ajungă de un etaj la casă. Proiectul pe care l-a făcut cumnatul lui Georgică prevede un singur nivel, două camere, hol, baie şi bucătărie.

Cine doreşte să contribuie la visul lui Georgică, puştiul zidar din comuna Crevedia, poate dona în conturile puse la dispoziţie de Asociaţia Şansa Ta, asociaţie care ajută de câţiva ani familia Ştefan, care n-are nici un venit, cu alimente, haine şi alte produse necesare traiului zilnic.

Donaţiile trebuie să aibă precizarea: Pentru Georgică Ştefan, Iată conturile asociaţiei, deschise la BCR: CONT IN LEI RO64RNCB0591123278690001 CONT IN EURO RO37RNCB0591123278690002 CONT IN DOLARI RO10RNCB0591123278690003 SWIFT: RNCB RO BU Se poate dona si prin Pay Pal – la adresa de email asociatia_sansata@yahoo.com.