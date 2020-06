Doi români aproape orbi se antrenează pentru expediţia vieţii, pe Mont Blanc: „Orice devine posibil când eşti hotărât“

După premiera naţională înregistrată la finalul anului trecut, când alpinistul nevăzător Alex Benchea a urcat, alături de ghidul internaţional Cosmin Andron, pe Kilimanjaro - 5,895 m, anul acesta înregistrăm o nouă premieră, Răzvan Nedu, categoria B2 (sportivi cu vedere între 1 şi 5%) şi Alex Benchea, categoria B1 (sportivi complet nevăzători) se antrenează să urce pe vârful Alpilor.

Duminică, 5 iunie, cei doi sportivi, alături de o echipă de profesionişti au urcat pe acoperişul României, Vârful Moldoveanu (2544 m). Alex şi Răzvan văd împreună 1%, fac parte din Lotul Naţional de Paraclimbing şi reprezintă România la competiţii naţionale şi internaţionale.

Echipa care a urcat duminică, 5 iunie, pe Vârful Moldoveanu, a fost compusă din sportivii Alex şi Răzvan, antrenorul Lotului Naţional de Paraclimbing şi fost campion balcanic la escaladă, Claudiu Miu, alpinistul Teofil Vlad, Cosmin Candoi, campion mondial la categoria B3 (sportivi cu vedere între 5 şi 15%) alţi sportivi şi coordonatori la Lotului Naţional de Paraclimbing.

”Visul meu merge mai departe. Reuşita cu Kilimanjaro a fost doar dovada că orice vis devine posibil atunci când eşti hotărât şi ai oamenii potriviţi lângă tine. Pentru această nouă expediţie, pe Mont Blanc, îl vreau şi pe Răzvan lângă mine pentru că suntem amândoi sportivi cu deficienţe de vedere. Eu sunt complet nevăzător, iar Răzvan vede 1%. În aceste condiţii comunitatea copiilor cu deficienţe de vedere are modele în noi, tinerii se pot inspira din reuşitele noastre pentru a îmbrăţişa o viaţă independentă”, spune Alex Benchea, Alpinistul cu Ochii Albi.

Ale Benchea este din Adjudeni, judeţul Neamţ, unde natura şi-a făcut loc în sufletul lui.

“Am un frate geamăn, care vede, trei fraţi şi o soră. În copilărie nu stăteam mult în casă. Trăiam la ţară, aproape de Siret – astfel că ieşeam adesea în natură, explorăm împrejurimile”, povesteşte Alex.

A venit apoi adolescenţa şi Alex a urmat liceul special de la Târgu Frumos. Acum, Alex este student la Facultatea de Geografie, Universitatea “Babeş-Bolyai” şi este pasionat de călătorii – a vizitat mai multe ţări, iar în unele a călătorit singur cu avionul. Îi place să facă sport, să asculte cărţi audio şi are o mulţime de prieteni cu care iese cu plăcere în oraş.

”Expediţia pentru care ne pregătim este o curiozitate şi provocare pentru mine, dar sunt obişnuit cu provocările. Ştiu că fiecare priză, fiecare top, fiecare ascensiune sau expediţie pe mine mă face mai puternic, iar pentru ceilalţi devin un model. Stau de vorbă cu zeci de copii şi tineri cu deficienţe de vedere, iar poveştile mele îi inspiră pe cei din jur”, afirma Răzvan Nedu, căpitanul Lotului Naţional de Paraclimbing.

Răzvan Nedu este căpitanul Lotului Naţional de Paraclimbing şi legitimat la Clubul Climb Again din 2016. Vede 1% şi prin toate acţiunile sale ne arată tuturor că se poate. Se poate să visezi şi să ai încredere în visele tale, se poate să întâlneşti oameni care te ajută necondiţionat, se poate să îţi găseşti drumul în viaţă pentru că îţi urmezi o pasiune.

„La escaladă am descoperit o nouă lume, o lume care nu se bazează pe aparenţe, contează doar ce spun şi fac”.

Se caţără de 3 ani şi jumătate ani şi este medaliat la competiţii naţionale şi internaţionale. Astăzi, Răzvan ştie că depinde şi de el ca statistica să se schimbe.

9 din 10 copii cu deficienţe de vedere nu ies singuri din casă. Folosirea bastonului alb şi cursurile de mobilitate sunt rare, de aceea Răzvan şi-a propus să îi scoată din rutină. Le pune în mână bastonul alb şi îi scoate pe puştii mai mari sau mai mici afară, în lumea reală.

Alpinistul Teofil Vlad, unul dintre prietenii Climb Again, a făcut parte din echipa de Moldoveanu şi l-a ghidat pe Alex.

”Acum un an urcam mesajul Climb Again sus, pe Everest. În week-end am avut surpriza să fac parte din echipa de antrenament pentru expediţia Mont Blanc, să fiu ochi pentru Alex. Sunt un om obişnuit cu muntele, dar detaliile pe care a trebuit să i le dau lui Alex m-au făcut să văd altfel ascensiunea până la Vârful Moldoveanu. Mă bucur să fac parte dintr-o echipă care inspiră pe oricine şi sper ca în viitor să duc mesajul reuşitei pe înălţimile planetei, chiar împreună cu sportivii Climb Again.”, spune alpinistul Teofil Vlad.

Expediţia pe Mont Blanc este programată pentru luna iulie a acestui an, iar această ascensiune face parte din visul lui Alex Benchea de a cuceri 3 vârfuri: Kilimanjaro, Mont Blanc şi Elbrus.

Despre Climb Again

Asociaţia Climb Again este o organizaţie non-guvernamentală afiliată la Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă. Încă din 2014, Climb Again încurajează şi susţine copiii şi tinerii cu dizabilitati, dornici să evolueze prin sport. De şase ani schimbă fundamental viaţa copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale şi îi ajută să se integreze în societate. Climb Again a ajuns la peste 1.750 de beneficiari direcţi şi peste 5,000 beneficiari indirecţi, iar în 2018 a deschis primul centru de terapie prin escaladă din Europa.