Decoraţia unică în România a uneia dintre bisericile de lemn de la Cobia. Cum arată exteriorul lăcaşului de cult

Comuna Cobia, din judeţul Dâmboviţa, deţine patru dintre cele mai vechi şi bine păstrate bisericuţe construite din lemn, în secolele XVII-XVIII. Construcţiile au fost incluse în patrimoniul cultural naţional al Unesco. Bisericile de lemn se află pe teritoriul fostei comune Cobia de Sus, în satele Frasin Deal (Copăcei şi Serbeşti), în Frasin Vale şi Mislea. Este vorba despre Biserica de lemn Frasin Deal din comuna Cobia, Biserica de lemn Sf. Arhangheli Serbeşti, Biserica de lemn Sf. Nicolae din satul Mislea şi Biserica din lemn “Cuvioasa Parascheva”.

Biserica fostei Mănăstiri din Cobia

Două dintre cele patru biserici, construite la începutul secolului XVIII, se află în Frasin Deal. Biserica fostei Mănăstiri din Cobia este ctitorită de Badea Bolosin prin anul 1572.



Mănăstirea Cobia FOTO Arhiepiscopia Târgoviştei

Exteriorul uneia dintre ele are o decoraţie unică în arhitectura noastră. Această capodoperă a arhitecturii munteneşti, unică prin arhitectura exteriorului, este construită din cărămidă smălţuită în 3 culori (verde, ocru, siena) adusă din Italia şi care îi dă aspectul unei bijuterii imense. Istoricii spun că uşile frumos decorate ale mănăstirii din 1723 ar fi acum la Mânăstirea Sinaia. Se spune că pe la mănăstirea din Cobia a trecut şi Mihai Viteazul după bătălia de la Călugăreni, şi-a îngropat aici morţii şi a dăruit mănăstirii un frumos clopot.

Mănăstira Cobia, lăcaş de rugăciune pentru călugări, a funcţionat până la secularizarea averilor mănăstireşti, moment în care, fiind părăsită de călugării greci, a devenit biserica de mir. Este situată la 7 kilometri nord-est de Găeşti şi la 25 de kilometri sud-vest de oraşul Târgovişte, în satul Mănăstire, pe Şoseaua Găeş5i - Târgovişte.

După anul 1680, biserica a fost reparată de Pârvu Cantacuzino. Între anii 1723-1724 s-au prăbuşit colţii bisericii, iar în 1752 a fost închinată fundaţiei filotime de la Pantilimon.

Tot la mănăstire are loc, în fiecare an, Festivalul Internaţional de Toacă, la care participă zeci de tineri.

Biserica din lemn “Cuvioasa Parascheva”

Către partea de apus a dealurilor Cobiei, a fost ridicată la începutul secolului al XIX-lea, din bârne de stejar, pe temelie din lespezi de piatră, Biserica "Sf. Parascheva", astăzi capelă de cimitir.

Planul este în formă de cruce, cu naosul lărgit, absida altarului poligonală, acoperiş de sită în pante repezi, turn-clopotniţă peste pridvor şi streaşină înfundată ce se rotunjeşte în faţă.

Dimensiunile sunt relativ mici : pronaosul 3,50 / 3,58 m; naosul 4,55 / 4,53 m; altarul 1,60 / 1,89 m; înălţimea pereţilor 1,97 m. Biserica a fost reparată şi repictataă în 1858 şi în 1891, când au fost refăcute bolţile semicilindrice ale navei şi boltă de peste altar. Pe latura de sud se află "scaunul de judecată", o bancă rezemată pe capetele tălpilor transversale. Pridvorul, bogat tratat, prin crearea celei de a două intrări pe latura de nord, este marcat de scară ce duce la clopotniţă, dispusă spre nord, iar peretele de est este tencuit şi pictat. Pronaosul este mai îngust decât naosul şi are o boltă semicilindrică nepictată, mai puţin înaltă decât cea a naosului. Altarul de formă hexagonală, are boltă sub formă de calotă şi este în întregime pictat. ("Despre lemn în Dâmboviţa" de arh. Doina Petrescu, Târgovişte - 2005)

Biserica de lemn Frasin Deal din comuna Cobia

Biserica de lemn Frasin Deal –Copăcei a fost construită în 1805, în satul Frasin Deal, comuna Cobia.

Biserica de lemn Frasin Deal - Copăcei FOTO Am fost acolo

Bisericile de lemn se află pe teritoriul fostei comune Cobia de Sus, în satul Frasin Deal (Copăcei şi Serbeşti), în Frasin Vale şi Mislea. Toate sunt situate în puncte izolate şi au fost construite în jumătatea secolului al XVIII – lea spre a fi ferite din calea răufăcătorilor.

Biserica de lemn Sf. Arhangheli Serbeşti

A fost ridicată sub domnia lui D.D.Cuza cu hramul ‘’Sf Cuvioasa Paraschiva’’. Foarte interesant este decorul unora din pridvoarele alcătuite din stâlpi în formă de balustri, executaţi la strung, decorate în partea superioară a fusului cu un motiv în zig-zag şi din grinzi decupate adânc cu fierăstrăul.

Biserica de lemn Sf. Nicolae din satul Mislea

Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, a fost construită în satul Mislea, din comuna Cobia în anul 1873. Biserica a fost refăcută în anul 1831 şi zugrăvită în anul 1857. La biserica din Mislea, pridvorul comunică prin latura de nord cu un colăcel încăpere din scândură unde la anumite zile se depun colacii şi celelalte prinoase.

Biserica de lemn Sf. Nicolae din satul Mislea FOTO Am fost acolo