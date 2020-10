Cum trebuie să arate declaraţia pe proprie răspundere pentru a intra sau ieşi din Dobra, localitatea carantinată timp de 14 zile

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a decis, vineri seară, introducerea în carantină, începând cu ora 22:00, a satului Dobra din comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa. Localitatea rămâne în carantină timp de 14 zile.

De vineri, de la ora 22:00, satul Dobra, din judetul Dâmboviţa, a intrat în carantină pentru 14 zile. Numărul mare de cazuri raportat la numărul de locuitori au obligat autorităţile să ia măsuri drastice.

Rata de incidenţă era, pe 8 octombrie, de 5.95 de cazuri la mia de locuitori, mai exact 21 de cazuri la o populaţie de 3.531 de suflete.

Cele mai multe cazuri se află în Primărie acolo unde sunt infectate nu mai puţin de 14 persoane.

Astfel că, după mai multe analize şi comitete s-a hotărât punerea în carantina doar a satului Dobra, acolo unde sunt cele mai multe cazuri, şi nu a întregii comune.

Pe mulţi dintre cei care locuiau în zona, sau doar tranzitau, noile reguli i-au luat prin surprindere. Daca unii doar au fost nevoiţi să ocolească localitatea, alţii au fost nevoiţi să meargă pe jos până acasă pentru că nu aveau nicio declaraţie asupra lor.

„Ştiam că s-a instituit carantina, dar nu era nimic clar. Acum o să mergem acasă. Am auzit de cazurile multe de coronavirus, dar nu mi-e frică”, a spus un tânăr din Dobra.

De asemenea nişte tineri care aveau botez s-au văzut nevoiţi să anuleze evenimentul fiindcă naşii copilului nu pot participa la botez fiind din Bucureşti.

„Am auzit ceva, dar am crezut că sunt doar speculaţii. Am auzit că sunt multe cazuri, dar ne protejăm. Nu locuiesc în zonă. Am fost la un grătar la nişte prieteni şi atât. Este o rută pe care trec mereu”, le-a spus o şoferiţă poliţiştilor.



Încă 14 zile de acum înainte locuitorii satului Dobra vor trebui sa se supună noilor reguli şi să nu părăsească localitatea decât la serviciu, sau pentru urgenţe majore şi doar pe bază de legitimaţie sau adeverinţă.