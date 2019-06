Cum a picat din nou marele plan al transportului blindat românesc. „Partea germană a cerut 300 de milioane de euro ca să înceapă proiectul“

În iunie 2017, Uzina Mecanică Moreni (judeţul Dâmboviţa) şi Rheinmetall, producător important de armament din Germania înfiinţau o societate mixtă româno-germană - Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), cu scopul de a fabrica, vinde şi asigura mentenanţa transportorului blindat de trupe 8x8 (TBT 8x8), produs care ar fi trebuit să intre în fabricaţie din 2020.



Oficialii Ministerului Apărării din România au declarat în mai multe rânduri că transportoarele blindate care vor fi produse la Moreni vor intra în dotarea Armatei Române şi se vor alătura celor 227 de maşini similare marca Piranha, care urmează să fie achizionate de statul român din SUA.



Programul de înzestrare al Armatei Româe prevedea achiziţia, în total, a 600 de transportoare blindate. Numai că investiţia este pusă din nou sub semnul întrebării după ce societatea mixtă româno-germană a ajuns recent în faza de dizolvare. Motivul, spun sindicaliştii, este acela că partea germană ar fi cerut o sumă de bani nejustificat de mare.



Pretenţiile financiare germane



„Am demarat anularea contractului, cât şi dizolvarea societăţii mixte. Fără ei nu puteam face nimic, dar nici cu ei nu făceam nimic, pentru că sumele cerute de ei niciun guvern din lume nu le-ar fi aprobat. Ultima dată au solicitat 300 de milioane de euro ca să înceapă proiectul. Noi pentru trei demonstratoare cerusem 8 milioane de euro în programul TBT şi nu ni s-au dat. Ei ceruseră 9 milioane numai pentru instruire. Păi ce instruiau ei de 9 milioane de euro?“, se întreabă Constantin Bucuroiu, liderul de sindicat de la Automecanica Moreni.

În aceste condiţii, oficialii de la Automecanica au demarat negocieri cu societatea americană General Dymanics, deja contractată Uzina Mecanică Bucureşti (UMB) pentru lucrări de întreţinere ale unor vechicule din dotarea Armatei Române. În parteneriat cu General Dymanics, la Automecanica s-ar putea produce transportoare amfibii de tipul Piranha 4 flotabil.



„Înapoi nu se mai poate da şi nu vom mai da. Dacă era o treabă serioasă, foarte clară de la început şi discutam pe produs, făceam o chestie bună. Acum colaborăm cu UMB şi cu General Dynamics. Am discutat şi noi cu americanii ca să începem să sprijinim proiectul pe care-l au ei cu UMB pe sudură, asamblare şi vopsire şi pe urmă să începem proiectarea unui transportor Piranha 4 flotabil. Având în vedere că americanii nu-l au în varianta flotabilă şi având în vedere că noi avem experienţă pe flotabilitate, cred că putem scoate împreună acest produs“, mai spune Bucuroiu.



„Monstrul“ de la Moreni



Automecanica Moreni are un prototip deja realizat şi chiar testat cu succes. „Monstrul“ de la Moreni TBT 8x8 este al treilea cel mai sigur blindat din lume, se laudă sindicaliştii.



TBT 8X8 poate atinge o viteză maximă de 100-120 km/h, are o rază de acţiune de 700-900 kilometru şi un nivel de protecţie 3b, considerat mare. La nevoie, carcasa poate fi îmbunătăţită, asigurând un grad sporit de siguranţă de 4 sau chiar 5b. Este capabil să asigure protecţie în cazul unor atacuri cu arme chimice sau nucleare şi poate permite îmbarcarea echipajului şi din mers. Are o capacitate de 12 persoane, cu tot cu şofer, şi un motor diesel de 420 cai putere. TBT are aproape 8 metri lungime şi 2.4 metri lăţime.



„Nu se vrea acest produs”



„La toate discuţiile noastre cu responsabilii din Guvernul României ni s-a transmis foarte franc că nu se vrea acest produs (n.r. – TBT 8x8), ci unul care are experienţă în teatrele de operaţiuni. Lucrurile nu stau aşa. TBT ar fi fost un produs execelent al industriei româneşti de apărare. Noi am colaborat la acest proiect cu Agenţia de Cercetări Tehnice şi Tehnologii Militare, care a făcut o treabă foarte bună la fazele de proiectare 1 şi 2. Am reuşit să facem testele la gloanţe şi la mină ale carcasei, cu mare succes. Eu o spun cu responsabilitate că testele au arătat că ar fi fost mult peste multe transportoare care există la momentul de faţă. A fost o reuşită totală“, adaugă Bucuroiu, liderul de sindicat de la Moreni.



La Automecanica Moreni mai lucrează acum 300 de persoane, în condiţiile în are s-au pensionat mulţi angajaţi. Salariul mediu net al unui muncitor este de 1.900 de lei.

