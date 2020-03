VIDEO Stewardesa devenită pilot care şi-a văzut visul cu ochii: „Mulţumesc vieţii în fiecare zi pentru ocazia extraordinară pe care mi-a dat-o“

Tânăra suceveancă a locuit de mică în Câmpulung Moldovenesc, împreună cu părinţii săi, mama ei fiind medic, iar tatăl informatician. Minola Platon ne-a mărturisit că nu ştia nimic despre aviaţie când era mică, de fapt, până la 20 de ani nu a zburat niciodată cu un avion, iar familia ei nu avea niciun fel de informaţii legate de profesia de pilot.

„Probabil a fost vorba de destin şi pot să spun acum că mă consider un om extrem de norocos, fiindcă am găsit această meserie care îmi place şi mi se potriveşte. Pur şi simplu nu mă văd făcând altceva. La terminarea liceului am plecat la facultate în Bucureşti, unde am studiat în paralel Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar Bancare Interne şi Internaţionale şi Facultatea de Drept, însă nu m-am regăsit întru totul în niciuna dintre aceste profesii“, ne-a spus Minola.

Tânăra a avut o primă legătură cu aviaţa civilă după ce s-a angajat ca stewardesă, la sugestia unei foste colege care lucra în domeniu la vremea respectivă.

Minola spune că a ştiut încă de la primul zbor că vrea să devină pilot. Era conştientă că drumul său va fi greu, dar s-a pregătit din toate punctele de vedere să treacă peste obstacole ca să-şi vadă visul cu ochii.

„Aşa că m-am înscris la Academia Română de Aviaţie şi aşa a început totul. A fost destul de greu întrucât a trebuit să merg şi la serviciu în acest timp: lucram noaptea şi în weekend-uri ca să pot merge la şcoală în timpul săptămânii şi îmi petreceam tot timpul liber studiind unele materii cu care nu mai venisem niciodată în contact. Mi-am dorit atât de mult să reuşesc, încât nici nu am luat în considerare posibilitatea de a renunţa, deşi uneori a fost extrem de obositor. Acum pot să spun din tot sufletul că a meritat întru totul”, ne-a mărturisit tânăra.

Emoţiile primului zbor la manşă

A pilotat pentru prima dată o aeronavă de mici dimensiuni a academiei şi bineînţeles că a avut emoţii pentru că totul era foarte nou şi neobişnuit. Totuşi, tânăra spune că nimic nu s-a comparat cu satisfacţia pe care a avut-o la primul zbor fără instructor pe care l-a făcut în şcoală. „Ţin minte că am coborât din avion, m-am uitat la cer, am simţit o împlinire extraordinară şi am ştiut că asta vreau să fac pentru tot restul vieţii. Din punctul meu de vedere, o persoană care alege aviaţia trebuie să înţeleagă că a fi pilot reprezintă mult mai mult decât un simplu loc de muncă obişnuit. Îţi trebuie pasiune şi dedicaţie, nu poţi s-o faci fiindcă aşa ţi-au spus părinţii sau pentru motive financiare. Răspunderea este enormă, iar siguranţa pasagerilor depinde doar de tine şi de colegul tău din cockpit, aşa că îţi trebuie mult calm, responsabilitate, viteză de reacţie şi seriozitate. Un pilot bun se adaptează constant la situaţii noi şi întelege necesitatea muncii în echipă, formând un tot unitar cu restul echipajului”, a spus Minola.

Tânăra regretă că momentan nu sunt atât de multe femei la manşă. Poate şi din acest motiv călătorii sunt uşor reticenţi iniţial, mai ales când văd echipaje formate numai din fete. „Ulterior, după un zbor reuşit, am avut parte doar de reacţii plăcute şi mi se pare extraordinar faptul că oamenii lasă la o parte prejudecăţile şi ne felicită şi ne încurajează. E puţin mai dificil să îmbini această meserie cu viaţa de familie, însă nu e imposibil. Trebuie doar să îţi doreşti suficient de mult şi să fii dispusă să investeşti timp şi dedicaţie”, a completat pilotul.

„Văd răsăritul peste mare, apusul peste lanţuri de munţi”

Minola ne-a spus că nu are o destinaţie preferată. Susţine că fiecare zbor e diferit, iar imaginile sunt parcă desprinse din poveste. De la 12.000 de metri vede răsăritul peste mare, apusul peste lanţuri de munţi, vârfuri pline de zăpadă, lacuri şi păduri. „Aproape nu pot descrie în cuvinte frumuseţea naturii şi sentimentul de libertate pe care îl am şi mulţumesc vieţii în fiecare zi pentru ocazia extraordinară pe care mi-a oferit-o”.

Tânăra, care pilotează avioane comerciale de pasageri aparţinând unei companii aeriene low cost, ne-a mai spus că nu se consideră un model pentru alte femei. Sfatul pe care-l dă este şi pentru bărbaţi, şi pentru femei: „Urmaţi-vă visul”. „Cred că oricine poate deveni ceea ce îşi doreşte cu condiţia să înţeleagă că lucrurile importante nu vin uşor, dar merită din plin”, a conchis Minola.