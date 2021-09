Un liberal cu state vechi consideră că Florin Cîţu şi Gheorghe Flutur ar trebui să facă un pas în spate

Orest Onofrei, fost senator de Suceava şi fost prefect, a declarat într-un interviu la Radio Top, că nu înţelege de ce Gheorghe Flutur, preşedinte al organizaţiei judeţene Suceava a PNL, a decis să îl sprijine pe premierul Florin Cîţu la alegerile interne, care vor avea loc luna aceasta.

„De 20 de ani, Gheorghe Flutur a făcut ceea ce a trebuit să facă. S-a vândut greu. Ceea ce face el acuma chiar nu înţeleg. Nu l-am cunoscut aşa pe Gheorghe Flutur: să te bagi cu capul înainte în ceva în care nu ştii încotro duce. Să-ţi arăţi susţinerea pentru Florin Cîţu, un om pe care nu-l cunoşti şi nu ştii ce poate. Îl susţii doar pentru că te-ai supărat tu, Emil Boc şi alţi câţiva că partidul nu ţi-a dat prefect sau ceva. Nu poţi face politică prin supărare.

Orban nu străluceşte, nu-i atractiv, dar Cîţu vine de nicăieri şi n-are nici o treabă cu PNL. Ludovic Orban nu-i un politician de mare anvergură. În schimb este liberal, ceea ce Cîţu nu-i. În plus, Orban este consecvent. Orban are ştiinţa negocierii. Or, asta-i lipseşte lui Cîţu.

Ceva s-a întâmplat cu Gheorghe Flutur, de parcă cineva ar fi apăsat pe nişte butoane. Flutur a fost tot timpul în echipa câştigătoare, însă nu aşa. Flutur trebuie să mimeze măcar o anumită democraţie. Nu poţi veni după atâţia ani în politică şi să te comporţi mai rău ca în Partidul Comunist. Flutur le impune delegaţilor să voteze cu premierul Cîţu. Nu numai că impune, dar sunt selectaţi acei delegaţi care vor vota sigur cu Florin Cîţu. Or asta nu-i în regulă”, a declarat Orest Onofrei.

El a mai spus că atât Gheorghe Flutur, cât şi premierul Cîţu ar trebui să facă un pas în spate. Ba mai mult, Onofrei opinează că Florin Cîţu ar trebui să-şi retragă candidatura de la preşedinţia PNL şi alegerile să fie amânate.

„E posibilă amânarea alegerilor. Ar trebui să vină o a treia persoană întrucât partidul are soluţii, fiindcă şi Cîţu, şi Orban sunt compromişi. Îi sugerez lui Gheorghe Flutur să facă un pas înapoi şi să dea un semnal că partidul, fiind democratic şi fiind foarte liberal, fiecare delegat de la Suceava va vota cum îi dictează conştiinţa. În caz contrar nu-i rămâne decât să-şi dea demisia. Urmează compromiterea PNL, urmează compromiterea lui Cîţu, a lui Boc…”, a completat sursa citată.

