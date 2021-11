Un primar anti-vaccinist a anunţat că se delimitează de PNL şi aşteaptă să fie dat afară din partid

Primarul Neculai Miron de la Bosanci, judeţul Suceava, a spus într-un interviu acordat presei locale să se delimitează de PNL.

El susţine că a luat această decizie din cauza preşedintelui filialei Suceava, Gheorghe Flutur, pe care îl acuză că a simulat alegerile interne ale organizaţiei locale, care au avut loc anul acesta.

Miron a explicat că şi-a depus candidatura pentru o funcţie de vicepreşedinte, dar ar fi fost îameninţat de unul dintre colegii de partid ca să-şi retragă candidatura.

Primarul mai are o nemulţumire legată de faptul că nu a fost inclus, într-o primă fază, în delegaţia organizaţiei judeţene Suceava a PNL, care a participat la Congresul partidului.

Ulterior, în urma unor declaraţii tăioase pe care le-a făcut Miron, conducerea filialei a luat decizia să-l includă în delegaţie.

”Trebuia să fac parte din delegaţia Sucevei, până la urmă am făcut parte, dar nu pot să ştiu de ce m-au inclus, eu eram în Dubai, probabil au crezut că nu o să ajung la Congres, dar Congresul a fost sâmbătă, eu am aterizat vineri seară. Nu am crezut că în PNL Suceava poate să existe asemenea structură dictatorială. La nivelul Sucevei nu putem să spunem că guvernează PNL, ci este o totală dictatură şi nimeni nu mişcă în front. Pentru mine, dl. Flutur nu este un om demn, corect şi din această privinţă aştept excluderea din PNL. O caut cu nerăbdare”, a declarat alesul local.

De-a lungul timpului, Neculai Miron şi-a arătat susţinerea pentru fostul preşedinte al PNL, Ludovic Orban, pe care voia să-l voteze la Congres, cu toate că Gheorghe Flutur anunţase că Suceava susţine echipa lui Florin Cîţu.



Potrivit Codului Administrativ, dacă părăseşte partidul, primarul rămâne fără mandat, dacă este exclus, atunci îşi păstrează funcţia.

Primarul de la Bosanci a ajuns în atenţia opiniei publice, după ce a participat la două proteste ale antivaccinişitilor, care au avut loc în judeţul Suceava. În timpul primului protest, faţă de şcoala online, a spus că nu s-a vaccinat şi nici nu se va vaccina anti-COVID.



După proteste, CNN a trimis o echipă de filmare în România ca să facă un reportaj despre situaţia pandemică. Echipa de filmare a fost şi la Bosanci, primarul apărând în material alături de Diana Şoşoacă, membru al Senatului României.

"Nu suntem anti-vaccin, însă trebuie să ne asigurăm, pentru că sunt multe efecte secundare. Nu credem că substanţele componente sunt sigure. Nu este un vaccin sigur", a spus pentru CNN primarul Miron.

