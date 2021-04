Preotul care i-a alinat pe bolnavii de COVID-19 dintr-un mare spital. A mers la căpătâiul lor echipat ca un medic

Preotul Constantin Diaconaşu este, între altele, unul dintre cei mai curajoşi suceveni. Încă din luna aprilie a anului trecut, când Suceava era comparată cu Lombardia, pentru că în zonă se înregistrau cele mai multe cazuri de COVID din ţară, părintele încerca să le aline suferinţa bolnavilor internaţi în Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou”.

Se ducea în saloane ori de câte ori era solicitat de pacienţi, de rudele acestora sau de personalul medical.

Acum, la un an de la declanşarea pandemiei, când există vaccinul împotriva bolii, când schemele de tratament s-au schimbat şi medicii cunosc mai multe informaţii despre această boală, poate că efortul părintelui nu mai pare atât de mare.

Dar, anul anul trecut, când sute de angajaţi ai spitalului erau infectaţi şi saloanele erau pline cu bolnavi speriaţi, când foarte mulţi suceveni nici nu aveau curajul să treacă pe lângă clădirea unităţii medicale de teamă că s-ar putea infecta, preotul Diaconaşu se îmbraca în combinezon şi se ducea la căpătâiul celor aflaţi în suferinţă.

Părintele a povestit că a fost chemat să ofere sprijin spiritual la cel puţin 100 de pacienţi de la Terapie Intensivă Covid. El este angajat al Spitalului Suceava şi slujeşte în bisericuţa din curtea Spitalului Vechi, unde se află şi Secţia Boli Infecţioase.

Preotul Diaconaşu, în Spitalul Suceava, în preajma Crăciunului FOTO:monitorulsv.ro

„Dacă te sună seara un bolnav care e internat la Ortopedie sau la Interne şi nu este în stare foarte gravă, poţi să-i mai spui că mergi la el mâine dimineaţă, dar la bolnavii de Covid m-am dus prompt, imediat, de fiecare dată când am fost solicitat. Când a fost nevoie, am mers şi în ATI, fie că a fost zi, fie că a fost la miezul nopţii. Mă echipez rapid şi am plecat”, a povestit preotul pentru presa locală.

Părintele Diaconaşu poartă în maşină echipamente de protecţie pentru secţiile COVID, non-COVID şi pentru maternitate. De când a izbucnit pandemia, bolnavii infectaţi au avut prioritate în ceea ce priveşte asistenţa spirituală.

Deşi nu este foarte tânăr, ba chiar s-ar putea spune că face parte din categoria de risc, preotul nu s-a temut de boală. De la începutul pandemiei şi-a spus că dacă se va îmbolnăvi, va veni la spital ca să se trateze.

„M-am echipat. Prima dată mi-a fost frică de măşti. Trebuia să îmi pun trei măşti, dar m-am obişnuit. Acum tot în combinezon intru în spital. Totuşi, e greu. Când am fost cu Ajunul Bobotezei a durat 5-6 ore. A fost foarte greu, dar a trecut. Sunt mulţumit că am putut face ceva. Poţi face un bine. Oamenii erau bucuroşi că le venea un preot. La Ajun erau atât de bucuroşi încât medicul epidemiolog şi psihologul care ne însoţeau ne-au spus că nu au văzut niciodată bucurie atât de mare de când a început pandemia ca în ziua în care am fost noi cu Ajunul. Şi cadrele medicale erau foarte bucuroase. Eu nu merg dacă nu sunt solicitat. Ne facem datoria. Pentru asta sunt aici”, a spus preotul.

El şi-a amintit că a au fost zile în care a fost solicitat şi de 8 ori de pacienţii cu COVID-19. S-a dus la fiecare persoană în parte. Nu a refuzat pe nimeni.

Pacienţii care au reuşit să se recupereze după ce s-au infectat cu noul coronavirus au numai cuvinte de laudă a adresa părintelui.

Părintele Diaconaşu, în biserica din curtea Spitalului Judeţean Suceava FOTO: monitorulsv.ro

„Părintele Diaconasu Constantin, pe lângă harul preoţiei, este un "mare om si un mare caracter". Am avut bucuria sa fiu vizitat în spital de Sfinţia Sa, într-o seara când aveam mare nevoie să mai văd şi să aud o vorba de duh de la altcineva, decât de la personalul medical. (...). Am primit o broşură de la Pr. Diaconaşu pe care am citit-o până a doua zi şi am dat-o la tot salonul şi acolo a rămas pentru cei ce au venit ulterior. Un cuvânt de încurajare face cât un tratament nou. Aşteptam seara să aud slujba din curtea spitalului şi glasul parintelui. Dumnezeu Să-i dea sănătate şi putere în misiunea sa preoţească”, a transmis Ioan Petrescu, fost pacient al Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou”.

Managerul Spitalului Suceava, cardiologul Alexandru Calancea, a arătat că accesul preotului în spital s-a făcut cu respectarea măsurilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.

„Părintele a mers la bolnavi întotdeauna când a fost nevoie, când au fost solicitări din partea familiei pentru cei in stadiul terminal, plus la sărbătorile cu Ajun, adică la Crăciun şi Bobotează. Este un lucru normal. Din iunie 2020 am oficializat cu o dispoziţie scrisă această situaţie”, a completat medicul Calancea.