Mesajul răvăşitor al unei fete de 11 ani pentru mama ei, asistentă medicală care îngrijeşte pacienţi cu COVID-19: „Să nu-ţi fie frică, noi suntem lângă tine!“

Tudor Plăcintă este consilier judeţean în Consiliul Judeţean Suceava. El a scris pe Facebook că Gina, soţia sa, este una dintre asistentele medicale de la Spitalul Judeţean Suceava, care intră în contact cu pacienţii infectaţi cu COVID 19. Ca să nu-şi îmbolnăvească familia, Gina a decis să locuiască singură în perioada următoare. Tudor şi Anda, fiica celor doi soţi, vor locui la Mălini.



„Astăzi este cea mai tristă zi din viaţa FAMILIEI noastre. Noi ne despărţim pentru ca voi să puteţi sta ÎMPREUNĂ ACASĂ! SOŢIA mea, o mână de om, a ales să lupte în fata morţii pentru că este cadru medical(niciun echipamemt de protecţie din lume nu iţi oferă siguranţă totală) !! PENTRU IDIOTII CARE NU CRED CA SE MOARE II INVIT ALATURI DE PERSONALUL MEDICAL! ! Nu pot sa va spun ce e in sufletul nostru, ANDA nu a fost despratita de mama ei niciodata mai mult de 2 3 zile 👩‍👦👩‍👦👩‍👦. Ca GINA sunt sute de cadre medicale de la SPITALUL JUDETEAN SUCEAVA care se despart de familii pentru a ingriji inclusiv inconstienti care inca mai cred ca lor nu li se poate intampla !! Nu am scris aceste randuri ca sa ne lamentam ci ca voi sa înţelegeţi ca sunteti privilegiati ca puteti STA ACASA ÎMPREUNA!!! Pentru ca sacrificiul lor sa nu fie in zadar va implor!!!!!! STATI ACASA!!! ”, a transmis Tudor Plăcintă.





Mesajul este însoţit de mai multe imagini. Consilierul a publicat felicitările de încurajare pe care le-a făcut Anda pentru mamei ei. Fetiţa a scris: „Să nu îşi fie frică, noi suntem lângă tine”; „Te iubesc mult, mult, mult de tot.; Totul va fi bine”; „Pa, mami! Te iubesc”.

11 medici de la Spitalul Judeţean Suceava au fost infectaţi cu COVID-19.