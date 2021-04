Drama unei măicuţe care şi-a vândut apartamentul ca să sprijine construirea unei mănăstiri din Bucovina

Aflată în inima pădurii de pe raza comunei Adâncata, mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” nu are notorietate. A fost înfiinţată în urmă cu două decenii, într-o zonă izolată, la graniţa dintre satele Adâncata şi Feteşti.

La sfârşitul lunii marie, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a decis să reorganizeze lăcaşul de cult „pentru a da un nou elan vieţii monahale”. Mănăstirea nu va mai găzdui măicuţe, ci călugări.

„În ultimii ani, mănăstirea a traversat o perioadă de stagnare. Întrucât nu s-a adunat o obşte care să vieţuiască aici în mod constant, pentru a da un nou elan vieţii monahale, în şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor din 31 martie 2021 s-a aprobat transformarea lăcaşului în mănăstire de călugări. Propunerea de reorganizare a Mănăstirii Adâncata va fi înaintată către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei”, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

În spatele cuvintelor frumos rânduite în comunicatul oficial se ascunde suferinţa asurzitoare a unei maici. Monahia Georgeta Colibă este astăzi singura vieţuitoare a mănăstirii. Vestea că lăcaşul de cult va găzdui călugări a afectat-o profund, i-a furat somnul şi i-a presărat îngrijorare în minte. Nu i-a fost frică să trăiască singură în mănăstirea din pădure, dar se teme că va fi nevoită să părăsească locul de care şi-a legat destinul în urmă cu 24 de ani.

FOTO: Oana Şlemco

Şi-a vândut apartamentul ca facă mănăstire

Vizibil supărată, maica Georgeta a povestit că şi-a vândut apartamentul ca să investească banii în lăcaşul de cult format astăzi dintr-o biserică neterminată, o clopotniţă, două case cu etaj şi o frumoasă livadă. Nu a fost singura. Alte 11 maici au sprijinit financiar mănăstirea. Între timp, unele dintre ele s-au mutat, trei au murit.

„Am vândut casele de la ţară ca să putem ridica construcţiile. Arhiepiscopia nu ne-a ajutat nici moral şi nici financiar. (...) Noi am construit aici biserica. Maica Tecla care a murit şi este îngropată în biserică, ea a finanţat biserica. Noi am muncit. Am construit clopotniţa şi casele. Am cheltuit mulţi bani pentru livadă. Am adus pământ de la iaz de la Fălticeni pentru că nu puteam să sădim nimic. După atâta muncă, respectul meu este că se ocupă forţat casele”, a declarat maica Georgeta.

Femeia şi-a spus oful în faţa preoţilor pe care conducerea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor i-a trimis în dimineaţa zilei de marţi,13 aprilie, la mănăstire ca să-i amintească simplu că trebuie „să facă ascultare”, aşa cum cere rânduiala Bisericii Ortodoxe Române.

Pr. Ilişoi FOTO: Oana Şlemco

„Ne-am aplecat cu ajutor asupra maicii în sensul că eu, ca protopop, am vizitat-o. Am constatat că maica era singură, nu există serviciu divin. Au mai fost o vieţuitoare. Mai era şi maica Andreea, care era fiica ei. Între timp s-a mutat la Mănăstirea Teodoreni. Acum a rămas singură. ÎPS Calinic a căutat să cerceteze fiecare lăcaş de mult, mănăstire, schit şi să ajute viaţa mănăstirii. Vrem să deschidem această biserică pentru slujire”, a spus preotul Viorel Ilişoi, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Preotul susţine că maica nu va rămâne pe drumuri, dimpotrivă. Poate să ocupe două camere din casele pe care le-a construit în incinta mănăstirii. „A ajuns la vârsta pensionării şi nu mai poate să administreze bunurile bisericeşti”, a adăugat pr. Ilişoi.

Deşi decizia i-a fost comunicată cu bândeţe, maica Georgeta s-a împotrivit aşa cum a putut. Mai mult cu vorba. Două dintre cele patru fiice ale sale au venit la Adâncata ca să o convingă să respecte regulile, aparent nedrepte pentru un laic, fie el şi credincios practicant, care şi-a sacrificat timpul şi bunurile pentru a sprijini o cauză sau pentru a construi o casă.

„Este o tulburare sufletească pentru sfinţia sa. A investit banii pe care i-a avut, a vândut locuinţa personală, aşa cum fac toţi călugării. Îşi vând bunurile din lume pentru a sluji lui Dumnezeu”, a completat părintele Ilişoi.

