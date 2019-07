Cum explică Stelian Tănase susţinerea lui Isărescu: „Înlocuirea sa ar arunca în aer guvernarea, fragilă din punct de vedere financiar“

Joi, într-o intervenţie telefonică la Radio Top Suceava, Stelian Tănase a spus că, în ultimii doi ani, PSD a fost împotriva lui Mugur Isărescu, l-a criticat din toate poziţiile şi a tras în BNR.

„Aşa că săptămâna trecută, când am auzit-o pe doamna Dăncilă că-l susţine pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat, am rămas foarte surprins şi am crezut că nu aud bine. Lucrurile s-au adeverit, pentru că a fost o mică revoltă la grupul de la Senat condus de Şerban Nicolae”, a arătat analistul.

Stelian Tănase este de părere că Mugur Isărescu şi-a păstrat funcţia din trei motive motive. Pe de o parte, înlocuirea sa ar arunca în aer guvernarea, „care este fragilă din punct de vedere financiar”, pe de altă parte, guvernatorul BNR are relaţii foarte bune în lumea bancară, relaţii care sunt folositoare în eventualitatea unui colaps economic. Şi, nu în ultimul rând, PSD nu avea cu cine să-l înlocuiască.

„Nu au om forte la finanţe. L-au lăsat pe Isărescu acolo, care, cât de cât, echilibrează lucrurile, are o mână de specialişti în jurul lui, care de 30 de ani ţin economia în echilibru şi în situaţii foarte grele. Nu şi-au permis o aventură, mai ales că nu aveau om. Al doilea argument: Mugur Isărescu este foarte conectat cu toţi marii bancheri ai lumii. Personal se cunoaşte cu toţi de 30 de ani. Cred că aceste relaţii ale lui Isărescu în lumea bancară au contat foarte mult. România este într-un mare pericol să aibă un colaps economic,din cauza aventurismului lui Teodorovici, Vâlcov şi Dragnea şi toţi cei de-acolo, în zona economică. Mugur Isărescu poate să ajute într-o situaţie de criză şi poate să ţină măcar moneda. Aşadar, PSD a luat o decizie practică, zic eu”, a apreciat Stelian Tănase.









