Credincioşi nemulţumiţi că în biserica ortodoxă din localitate slujeşte o femeie ca dascăl: „Râd penticostalii de noi”

Autoarea scrisorii adresată Înaltpreasfinţitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, îşi manifestă îngrijorarea faţă de faptul că postul de dascăl al bisericii ortodoxe din localitate este ocupat de o femeie. Enoriaşa susţine că în localitate sunt mulţi bărbaţi care ar putea să înveţe să fie dascăli.

„Este corect ca la Parohia ortodoxă Bălcăuţi să fie dascăl o femeie? Ca o slujbă de înmormântare să fie oficiată de o femeie ca dascăl? Când în comunitatea noastră sunt atâţia bărbaţi care ar putea învăţa să fie dascăli, râd penticostalii că avem femeie ca dascăl. Vă rog din suflet să ne daţi şi nouă un dascăl, că nu este frumos ca o femeie să meargă cu un preot. Mulţumesc frumos! O zi binecuvântată! Doamne, ajută!”, se arată în scrisoarea publicată pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

ÎPS Calinic i-a explicat enoriaşei că în Eparhia Iaşilor, unde a fost trei decenii episcop-vicar, a întâlnit foarte multe doamne şi foarte multe preotese, absolvente de şcoli teologice, care cântau la strană şi care chiar mergeau cu preotul paroh la diferite slujbe.

„Când am vizitat parohiile din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, am întâlnit şi aici astfel de cazuri, mai puţine, ce e drept, dar care mi-au atras atenţia prin faptul că erau foarte bune cântăreţe. Dacă pe lângă această calitate de bune cântăreţe sunt şi persoane morale, chiar nu am nimic împotrivă să cânte la strană, să alcătuiască un cor, să organizeze activităţi social-filantropice şi culturale cu tinerii parohiei etc. Desigur, este de preferat ca la strană să fie un cantor, dar decât un bărbat căruia îi lipsesc multe note din gamă, mai bine o femeie care poate acoperi vocal gama completă. Cu siguranţă, în alegerea dascălului, un cuvânt îl are şi Consiliul Parohial. Doamne, ajută!”, a transmis ierarhul.

