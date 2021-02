Accident rutier cumplit, cu patru victime, în Suceava. Un copac rupt de vânt a strivit o maşină aflată în mers

Incident dramatic, joi, în judeţul Suceava. Un copac a căzut peste un autoturism în mers, în care se afla o familie cu doi copii şi care circula pe DN 17, în localitatea Iacobeni. Femeia a rămas încarcetată, ea fiind scoasă din maşină de pompieri şi aplicându-i-se manevre de resuscitare. Bărbatul şi copiii au ieşit singuri, neavând probleme medicale deosebite.

Potrivit ISU Suceava, la faţa locului o au ajuns o ambulanţă de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi o ambulanţă SMURD, care monitorizează starea bărbatului şi a celor doi copii.

Femeia este în stare de inconştienţă, fiind scoasă din maşină. În prezent, ei i se aplică manevre de resuscitare.

„Accidentul a avut loc pe DN 17, in afara localităţii Vatra Dornei, Km 153+650 metri.onducătorul auto de 44 ani din Bucuresti, aflat in concediu impreuna cu familia ( sotia si doi copii minori) conducea autoturismul din directia Iacobeni către Vatra Dornei. Ajuns la km 153+650 metri, de pe versantul din partea stânga a direcţiei de mers, datorită vântului, s-a rupt un arbore care a căzut pe cupola autoturismului”, a declarat Ionut Epureanu, de la IPJ Suceava.

„Ca urmare a impactului a rezultat rănirea grava a pasagerului dreapta fata ( sotia de 43 de ani din Bucureşti) si avarierea autoturismului. In prezent se efectueaza manevre de resuscitare, cu diagnostic rezervat. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vatamare corporala din culpa, in cazul decesului femeii urmand a se schimba încadrarea juridică in ucidere din culpă”, a adăugat reprezentantul IPJ.

Unele zone din judeţul Suceava se află, de joi la prânz, sub avertizare Cod portocaliu de vânt puternic.

