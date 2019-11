Îndemnul lui Ştefan Mandachi după ce le-a dat liber angajaţilor săi ca să meargă la vot: „Patroane, învoieşte-ţi angajatul să voteze“

Ştefan Mandachi, care deţine un lanţ de restaurante de tip fast food, a scris pe pagina sa de Facebook că a votat în Capitală, pe o listă suplimentară. Procesul a durat doar patru minute, timp în care şi-a făcut şi un selfie. Antreprenorul care deţine lanţul de restaurante Spartan a anunţat că, pe 10 noiembrie, le-a dat voie angajaţilor săi să lipsească de la locul de muncă, timp de 30 - 40 de minute, ca să voteze.

”Azi consider că fiecare angajat lipseşte 30 de minute din locaţie. Toate cele 46 restaurante Spartan, Hotel + Spa îşi vor învoi angajaţii, pe rând, câte unul, timp de 30-40 minute, special ca să meargă la vot! De la manager, la casier sau ajutor de bucătar. Juma' de oră pentru cinci ani! Merită! De ceva vreme, toţi antreprenorii plângem în hohote că nu avem forţă de muncă. Patroane, învoieşte-ţi azi, ACUM, juma de oră angajatul să voteze şi (poate) vom avea o şansă în plus să nu ne mai plângem de milă în viitor. Du-l tu cu maşina la vot şi el va vota cu cine vrea muşchiul lui, nu mai e treaba ta mai departe. Eu nu le-am spus cu cine votez. În toată reţeaua avem spre 1.000 de oameni. iar dacă astăzi serviciile nu vor fi la înălţime, îmi asum eu vina. Să mă injure pe mine clienţii. Dar sunt convins că vor înţelege şi o să ne ierte azi”, a scris Ştefan Mandachi.

El i-a provocat pe alţi cinci antreprenori să-i urmeze exemplul.





„Provoacă CINCI antreprenori (sau patroni) să-şi învoiască AZI pt. juma de oră angajaţii şi să dea provocarea mai departe. Eu provoc pe Dan Pastiu, Dragoş Anastasiu, Doru Pelivan, Vasile Armenean, Lorand Soarez Szas. (Aş fi provocat şi McDonald’s şi KFC dar pe ei mereu îi doare-n baskeţi şi (cică) aşteaptă aprobare de sus, de la corporaţie). Şi nu-s singurii care bagă scuza asta la înaintare. Dacă eşti salariat, arată această postare patronului tău. Să vedem cum te priveşte în ochi după ce o citeşte! Ce ar fi aşa mare minune daca azi am fi numărul 1 în Europa la vot? Cum s-ar uita UE la noi dacă am fi ţara in care s-a votat cel mai mult? Vă spun eu: cu mai multă băgare de seamă, cu respect şi cu luare aminte. Măcar la capitolul ăsta putem fi fruntea Europei. E simplu rău de tot! E de-abia ora 15:00, mai avem timp”, a conchis suceveanul.