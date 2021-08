Campanie de prevenire a consumului de alcool la volan, lansată pe A2, la Feteşti

Poliţia Română, în parteneriat cu Asociaţia Berarii României şi cu Petrom, lansează campania de prevenire „0% ALCOOL! 100% VOLAN!”. Aceasta are ca obiectiv conştientizarea şoferilor, a pasagerilor şi a celorlalţi participanţi la traficul rutier, cu privire la consecinţele negative ale conducerii unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi, prin aceasta, reducerea numărului de accidente.

De-a lungul anilor, problema accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan a fost adresată prin mai multe iniţiative de responsabilizare. Deşi fiecare dintre noi ştie că este periculos să conducă după ce a consumat alcool, totuşi, sub imperiul momentului, pot fi luate decizii care să ne aducă în situaţii riscante, transmit poliţiştii.

Campania a fost lansată vineri, 6 august, de Ziua Internaţională a Berii, pe autostrada A2, la staţia de taxare de la Feteşti, unde poliţiştii şi reprezentanţii Asociaţiei Berarii României au transmis mesajul preventiv şoferilor şi pasagerilor din autoturisme.

Campania se va derula şi în social media, în benzinăriile Petrom, pe staţiile de radio şi prin mai multe materiale informativ-preventive, ce vor fi diseminate pe parcursul lunii august.

„Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române atrage atenţia cu privire la pericolul creat pentru siguranţa rutieră, de conducătorii auto aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice. Consumul de alcool constituie un important factor de risc pentru şofer, pasageri şi ceilalţi participanţi la trafic, acesta crescând exponenţial şansele de implicare într-un accident rutier. Poliţia rutieră susţine toleranţa zero faţă de conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice şi felicită Asociaţia Berarii României pentru implicarea în campania ,,Fără Alcool la Volan”. Suntem alături în acest demers, ce poate contribui la siguranţa rutieră pe drumurile publice”, a declarat directorul Direcţie Rutieră, comisar şef de poliţie George Grigore.

