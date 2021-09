Începe festivalul de la Amara. Câţi concurenţi intră în competiţie

În urma preselecţiei care a avut loc în data de 10 august 2021 s-au calificat pentru faza finală a Festivalului-concurs naţional de interpretare muzicii uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“, ce se va desfăşura în perioada 3-5 septembrie la Amara, următorii concurenţi:

1. Bădărău Andrada Gabriela 17 ani, Neamţ

2. Boboc Carla Florentina 16 ani, Dolj

3. Ciocoiu Maria Romina 18 ani, Neamţ

4. Ciutacu Victor Dorian 22 ani, Brăila

5. Doană Ana Maria 16 ani, Dolj

6. Frăţilă Cristina 16 ani, Ialomiţa

7. Iosifescu Robert 23 ani, Ialomiţa

8. Mucea Alessandro 17 ani, Neamţ

9. Nădrag Alina 18 ani, Ialomiţa

10. Perpelea Iulia 18 ani, Bucureşti

11. Simionescu Dominique 19 ani, Sibiu

12. Sitoiu Mihaela-Teodora 19 ani, Vâlcea

În vara anului 1968, la Amara, se lansa prima ediţie a Festivalului-concurs naţional de muzică uşoară, sub denumirea « Portativ Ialomiţean » , evenimentul desfăşurându-se an de an până astăzi, fiind cel mai longeviv festival de muzică uşoară din ţară şi considerat al doilea ca importanţă şi amploare după Festivalul de la Mamaia.

Cu ocazia Galei Premiilor revistei Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România- ”Actualitatea muzicală”, Festivalul Trofeul Tinereţii Amara a primit titlul de Evenimentul Anului 2014.