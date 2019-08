Unchiul Alexandrei, dezvăluiri despre modul în care s-a decis aşteptarea dimineţii pentru intervenţia în casa lui Dincă: A existat o înţelegere

Unchiul Alexandrei a vorbit despre concluziile unui raport întocmit în urma unei anchete administrative şi din care s-ar desprinde concluzia clară că operaţiunea salvării Alexandrei a fost un lung şir de greşeli. Dosarul penal în baza căruia s-au obţinut mandatele de urmărire a telefonului de pe care a sunat Alexandra şi cel de percheziţii a fost înregistrat, a spus Cumpănaşu, după ce un procuror de la DIICOT Craiova a văzut o emisiune la televizor despre dispariţia Alexandrei şi a făcut conexiunea cu dosarul pe care îl avea în lucru, nicidecum în urma sesizării din partea poliţiştilor sau în urma apelului la 112 al Alexandrei. Raportul pomenit de Cumpănaşu răstoarnă şi explicaţiile anterioare ale poliţiştilor, care au susţinut constant că procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal ar fi fost cel care i-a împiedicat să intre peste Gheorghe Dincă, în cursul nopţii. De fapt, spune raportul, ar fi fost o decizie luată de comun acord de poliţişti şi procurori.

„Au făcut ei, aşa, un conclav şi au zis, un fel de adunare general - adică nu mai există procurorul care dispune, cum ni se explicau săptămânile astea întruna - au făcut o adunare cu toţii şi au zis aşa: noi, cu toţii, votăm să intrăm acolo la 6,00? Şi au zis: Da!

(…) Este un raport de inspecţie, n-o să spun al cărei instituţii (…). Nu este vorba despre Ministerul de Interne, este al altei instituţii, care a dispus verificarea modului în care s-a procedat în acest caz, din punct de vedere procedural, nu penal. Penalul este deja în desfăşurare la SIIJ. Acest raport spune negru pe alb că aceşti poliţişti şi procurori declară la unison că ei au decis printr-un fel de decizie ad-hoc, aşa, ciudată, să nu se intre până la ora 6,00. Evident, o prostie, şi o golănie şi de fapt o acoperite a acestui criminal şi a tuturor celor care sunt în spatele şi deasupra lui“, a declarant Cumpănaşu, pe scările sediului Poliţiei Municipale Caracal.

Cumpănaşu a dezvăluit şi cum s-a înregistrat dosarul penal în cazul lipsirii de libertate, pentru a se putea efectua acţiuni de urmărire, dosarul simplu de dispariţie nepermiţându-le poliţiştilor să desfăşoare o serie de activităţi.

„Domnul procuror de la Parchetul Caracal a deschis dosarul penal nu ca urmare a sesizărilor de la 112, nu ca urmare a sesizărilor, presupuse sesizări, care ar fi trebuit făcute de către poliţia Dobrosloveni, nu ca urmare a sesizărilor Poliţiei Caracal, ci, oameni buni, ţineţi-vă bine, ci ca urmare a vizionării de către domnul Vasilescu, procurorul de la Dolj, a unei emisiuni Tv. Oameni buni, este pasaj din raport, nu e o poveste, e din raportul oficial. După ce domnul Vasilescu s-a uitat la televizor şi a văzut la televizor că a dispărut o fată din judeţul Olt, l-a sunat pe prim-procurorul de aici şi i-a spus că din punctul lui de vedere este acelaşi mod de operare ca şi în cazul Luizei, fata care fusese răpită cu trei luni înainte.

Ca urmare, domnul procuror Vasilescu a luat legătura cu domnul procuror de aici de la Caracal, care avea toate datele să deschidă dosarul penal, s-a deplasat la Caracal şi abia la 15,30 s-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal. Ca urmare a ce? A uitării la televizor a unui procuror din judeţul Dolj, în condiţiile în care Alexandra sunase deja la 112, în condiţiile în care Poliţia Dobrosloveni avea obligaţia de îndată să aducă în atenţia procurorului, să-i raporteze, dacă nu miercuri-seara, joi, la ora 8,00, avea datoria să raporteze această dispariţie prim-procurorului de la Caracal, poliţistul care a vorbit din Caracal, la 112, la fel avea obligaţia să anunţe“, a mai spus Cumpănaşu.

„Este în mod evident o decizie a unei reţele de a-l scoate ţap ispăşitor“

Cumpănaşu a revenit şi cu teoria că Alexandra nu ar fi fost, de fapt, omorâtă de Gheorghe Dincă, în primul rând, şi mai ales că nu ar fi fost omorâtă, dacă s-a întâmplat acest lucru, în acea curte.

„Nu a fost omorâtă acolo, nu ştiu dacă a fost ucisă după aceea, dar eu cred că o reţea o ţine în viaţă pentru că ştie ce înseamnă, şi le transmit pe calea asta, şi eu ştiu foarte bine ce înseamnă să plătească pentru omor, în loc să plătească pentru răpire. Diferenţele de puşcărie sunt ca de la cer la pământ. Şi atunci eu cred că o s-o ţină monedă de schimb şi să găsească o modalitate de a o înapoia familiei sau de a o da autorităţilor, cred că este cea mai indicat lucru.

Nu cred că Alexandra a fost ucisă acolo, dintr-un motiv foarte simplu: dacă acest individ a surprins-o vorbind la telefon cu poliţia, cu mama, cu cine declară el, pentru că eu nu mai cred în mitomanul ăsta cronic şi psihotic, ei bine, eu sunt ferm convins că acest individ are discernământ. Adică vedem cu toţii că măcar se mişcă, vorbeşte, are nişte funcţii motorii, nu este chiar atât de redus. Nu ar fi aşteptat, indiferent câtă acoperire are din partea întregului judeţ, să vină peste el, nu putea risca nici măcar să se vadă fum, să se simtă miros, mai departe, făcând un foc pentru a arde un corp, iar la final să mai pună şi inelul şi lănţişorul să-l incrimineze tot pe el şi să mai rămână şi acasă să fie prins în fapt. Din punctul meu de vedere este în mod evident o decizie a unei reţele de a-l scoate ţap ispăşitor“, şi-a expus Cumpănaşu teoria, menţionând că acest scenariu l-a analizat şi cu familia Alexandrei şi că au căzut de accord că cei doi dinţi din care s-a putut preleva ADN-ul nu pot constitui probe indubitabile că Alexandra a fost ucisă.

„Vorbim de doar doi dinţi din care se poate preleva ADN. Nu ştiu cum au scăpat de foc, dar, iertaţi-mă, eu cred că doi dinţi, dacă se supără colegul pe mine acum, mi-i scoate instant.

Eu n-o să speculez, să se spună că am luat-o razna. Eu spun doar atât – nu stă în picioare varianta arderii în curte în timp ce toată lumea ştia cum stau lucurile; 2 – cred şi sunt convins că a fost scoasă de complici din acea curte, pentru că de la Dincă în sus şi-n jos, singur sau cu complici, aveau nevoie să scape de ea şi să nu mai fie găsită acolo, indiferent dacă s-ar fi ajuns prin drum sau altfel la locaţie, cumva trebuia să se-ajungă, pentru că sunase deja la poliţie, şi 3- aceşti doi dinţi din punctul meu de vedere nu reprezintă… adică e o chestie penibilă“, a mai spus Cumpănaşu, reafirmând că este convins că se va încerca eliminarea lui Gheorghe Dincă înainte ca acesta să poată spune cu adevărat ce s-a întâmplat.

„Eu speculez. Eu cred că acest individ, în discuţia iniţială în care se spune că a recunoscut acele fapte, eu cred că i s-a trasat foarte clar o sarcină de asumare a crimelor pentru a acoperi or familia, or clanul, or reţeaua, pentru că altfel el poate să dispară, sau viaţa lui poate să dispară. Eu cred că-l vor omorî, eu nu cred că va apuca prea mult în puşcărie să trăiască, pentru că dacă ajunge în puşcărie şi va constata viaţa cruntă pe care o va avea acolo, s-ar putea să vorbească. Nu se mai riscă acuma, pentru că procurorii încep să se mişte. Sunt convins că vor ajunge la punctul terminus, la numele indicate de mine şi poate şi altele, pentru că nu sunt ei principalii respnsabili, poate sunt doar o parte“, a mai spus Cumpănaşu.

