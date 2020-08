Un prefect vindecat de COVID a donat sânge pentru prelevarea de plasmă. „Este o procedură foarte simplă“

Prefectul a fost confirmat ca fiind infectat cu SARS-CoV-2 în 12 iulie 2020, dată la care a şi fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. Zece zile mai târziu a fost transferat la Spitalul Colentina din Bucureşti, starea s-a agravându-se brusc, au spus la acel moment şefii DSP, după 7 zile de spitalizare fără simptome. Prefectul a declarat că a avut în intenţie să doneze plasmă încă de la externarea din spital, însă i s-a explicat că trebuie stabilită perioada optimă, astfel încât titrul de anticorpi să fie mare.

„Aveam în intenţie să fac acest lucru încă de când am ieşit din spital, am aşteptat ca timpul să decidă dacă este perioada propice sau nu, am predat toate informaţiile necesare Centrului de Transfuzii Sanguine din Slatina şi am fost programat pentru astăzi, pentru donare de sânge“, a declarat prefectul, explicând că procedura nu este deloc complicată.

„Până acum nu a fost dificil nimic în toată procedura, am completat mai multe chestionare legate de starea de sănătate, data când am ieşit din spital şi data când am fost testat negativ, un test în ceea ce priveşte glicemia şi alte teste de sânge, este o procedură foarte simplă, foarte uşor de îndeplinit de către toţi cei care doresc să doneze sânge“, a mai spus prefectul, îndemnându-i pe pacienţii vindecaţi de COVID-19 să se alăture celor care dau o şansă în plus pacienţilor afectaţi de forma gravă a acestei boli noi.

„Îi invit, îi rog, de fapt, să vină să doneze sânge în vederea prelevării de plasmă, pentru că încărcarea spitalelor cu pacienţi de COVID este destul de mare, aţi văzut, numărul celor care se găsesc zilnic la ATI din cauza COVID este din ce în ce mai mare, fapt pentru care donarea de sânge în vederea prelevării de plasmă, pentru a oferi un tratament alternativ acestei boli, este foarte importantă. Este un gest de importanţă socială care poate duce la salvarea multor vieţi. Tratamentul acesta alternativ este foarte necesar“, a mai spus prefectul Florin Homorean.

Cine poate dona

Mai multe categorii de pacienţi confirmaţi cu SARS-CoV-2 pot dona plasma care constituie un tratament alternativ pentru pacienţii aflaţi în stare gravă. Iată care sunt acestea:

1- Pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 care au unul sau două teste RT-PCR negative, externaţi din spital, declaraţi vindecaţi, care la două săptămâni de la vindecare (14 zile de al externare) pot dona sânge total (în vederea prelucrării de plasmă COVID);

2- Pacienţii cu dovada că s-au infectat cu SARS-CoV-2, care s-au externat la cerere, care nu au test negativ după vindecare. În cazul acestora, se calculează termenul de la care pot dona astfel: data externării din spital+14 zile+28 zile;

3- Pacienţii care au dovada că s-au infectat şi care nu au fost în spital, care nu au test negativ după ce s-au vindecat, dar care au de la DSP documentul conform căruia au stat în izolare. În cazul acestora, data donării nu poate fi mai devreme de termenul calculat de la data ieşirii din izolare (din documentul DSP) + 28 zile;

4- Pacienţii care au dovada că au fost infectaţi cu SARS-CoV-2, care nu au fost în spital, care nu au test negativ după ce s-au vindecat şi care nu au fost nici în evidenţele DSP că au stat izolaţi. Aceştia se pot prezenta la donare după cel puţin 28 zile de la data testului pozitiv.

5- Pacienţii care nu pot prezenta un test pozitiv pentru SARS-CoV2 de tip RT-PCR, dar care au un test de anticorpi pozitiv, adică au imunitate. În cazul acestora se calculează data efectuării testului de anticorpi+14 zile.

Şapte donatori au anunţat că vin să doneze sânge pentru plasmă autoimună, cinci au îndplinit condiţiile. FOTO: Facebook/CTS Olt

Testul RT-PCR detectează virusul şi arată dacă virusul mai este sau nu prezent în organism, în timp ce testul de anticorpi cu rezultat pozitiv indică faptul că persoana cel mai probabil a trecut prin boală şi a dezvoltat anticorpi, cel din urmă fiindu-le extrem de util specialiştilor care recoltează sânge în vederea prelucării de plasmă autoimună.

Până la această dată, în judeţul Olt s-a prelevat, la Centrul Judeţean de Transfuzii, sânge în vederea prelucării de plasmă de la cinci pacienţi (cel de-al cincilea fiind prefectul Florin Homorean), din cei şapte care şi-au arătat disponibilitatea, doi dintre pacienţii vindecaţi de COVID-19 stabilindu-se în urma testelor că nu pot face donarea.