Suferinţa fără margini a mamei Alexandrei: „Mă leg de un firicel şi sper să intre iar pe poartă”

În interviul acordat ziariştilor, Tudoriţa Măceşanu a repetat de nenumărate ori că îii este foarte greu să spună ce a simţit în cea mai neagră perioadă din viaţa ei. „Numai o mamă mă poate înţelege. Ne întăreşte Dumnezeu pentru că suntem oameni credincioşi şi mai avem un copil pentru care trebuie să luptăm”, a spus mama Alexandrei..

Femeia a declarat că la întâlnirea cu procurorii DIICOT care a durat circa o oră, i s-a prezentat raportul de expertiză medico-legal care atestă moartea Alexandrei. „Vă daţi seama că nu e uşor să citeşti un act în care să se spună că s-au găsit cutare, cutare cutare. Când am văzut actele de la INML mi-a tresărit inima. Vor să le dăm buletinul să facă certificatul de deces, dar nu putem accepta. Domnul avocat va studia întâi dosarul. Nu suntem lămuriţi că fata a murit în butoi. Nu sunt probe suficiente. Ne-au arătat nişte bijuterii afumate. Cum ardea un corp uman şi bijuteriile alea doar se afumau? Nu înţeleg. Ne legăm de o mică speranţă. Sperăm să o găsim. Probele sunt dinţii din care s-a prelevat ADN-ul şi oasele. Concret, nu ştim dacă antropologic toate oasele erau din corpul ei . Mi-au cerut buletinul şi le-am zis că nu. Măcar până nu se face contraexpertiză nu îl dau, să fim siguri”, a declarat Tudoriţa Măceşanu.

Mama Alexandrei a povestit cum au fost primele zile. „E greu să vă spun ce am simţit. N-am dormit, normal. Stăteam lipită de telefon şi aşteptam disperată. Visam să mă sune cineva să-mi spună că mi-a fost găsită fata. A fost cumplit când i-am auzit vocea la 112. Mititica, spunea «domnul care m-a răpit» . Ea aşa vorbea. Era politicoasă. Ea îi spunea lui Dincă «domnul», iar şeful Poliţiei de la Caracal, domnul Mirea, l-a întrebat pe soţul când m-a văzut pe mine... cine e, mă, aia? Nevastă-ta? Asta a fost atitudinea acestui poliţist”, a spus mama minorei dispărute.





Tudoriţa Măceşanu a vorbit şi despre convorbirea pe care a avut-o cu Gheorghe Dincă în ziua de 25 iulie. „N-am ştiut cine e. Mi-a zis că au plecat la mare, să stau liniştită că vor merge în Anglia să facă bani. Şi am zis cum să pleci cu copilul meu să faci bani când eşti mai bătrân decât mine? Mi-a zis mamă soacră. I-am zis că e mai bătrân decât bunicul Alexandrei. Nu ştiu ce să mai spun. Poliţia zice că şi-a făcut datoria. Dacă şi-o făceau, copilul era lângă noi ”, a mai spus mama Alexandrei.

Femeia nu concepe ca Alexandra să fi ars în acel butoi. „Sigur a fost răpită de acest domn, de acest Dincă, de acest presupus criminal, dar mai sunt sigură că cineva a luat -o de acolo. Eu informaţii din dosar nu am, decât ce văd la televizor. Nu mi-am imaginat vreodată că în Carcalul nostru se pot întâmpla atâtea. Mă leg de un firicel de speranţă şi sper să intre iar pe poartă. Îi miros hainele, îmi e dor de nu mai pot de ea. . Eu am vorbit cu ea ultima dată cu o jumătate de oră înainte de a pleca la ocazie. Am întrebat-o ce face, ce face surioara ei, dacă a luat bănuţii pe care i-am lăsat şi i-am spus ca de fiecare dată că o pup şi să aibă grijă. Îi aud ultimele cuvintele...da, mami, am grijă, o să am grijă! Şi a avut! S-a urcat într-o maşină cu un om în vârstă, a avut încredere şi uite ce s-a întâmplat”, a povestit mama Alexandrei.

Tudoriţa Măceşanu a recunoscut că în cazul în care şi rezultatele din străinătate vor atesta că oasele găsite în curtea lui Dincă aparţin Alexandrei nu va mai avea ce să facă. „Acceptăm, dar toată viaţa vom trăi cu impresia că fata noastră trăieşte. Nu pot să nu sper. Era o fată războinică, era foarte puternică. Toată viaţa o voi aştepta”, a mai spus distrusă de durere mama Alexandrei.

Soţii Tudoriţa şi Nelu Măceşanu au fost joi la sediul DIICOT după ce au fost somaţi să meargă la Bucureşti şi să predea buletinul Alexandrei, act necesar pentru întocmirea certificatului de deces. Părinţii minorei au refuzat.

