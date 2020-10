Secretar de stat, în carantină la domiciliu. Unul dintre copiii săi a fost diagnosticat cu COVID-19

Fiica Luminiţei Popescu învaţă la o şcoală gimnazială din Caracal, iar la sfârşitul săptămânii trecute eleva a fost confirmată cu SARS-CoV-2. A ajuns la medic pentru că s-a confruntat cu simptome respiratorii, iar ulterior şi cu lipsa gustului şi a mirosului.

„Fetiţa este bine, este acasă, îi fac tratament la domiciliu. Nu am identificat sursa infectării. Şcoala ei a fost închisă, începând cu ziua de astăzi, însă săptămâna trecută ei au făcut cursurile online, ea nu a intrat în contact cu colegii sau cu profesorii. Acum două săptămâni a avut activitate în sălile de clasă.

Nu avem în familie, nu am avut printre apropiaţi, putea fi de oriunde. Fiind copil a intrat în contact cu mai mulţi copii, a ieşit. În prezent are doar o tuse uşoară.

A făcut un episod scurt febril, două zile a simţit o jenă în gât şi la încă două zile a avut probleme cu pierderea gustului şi a mirosului.

Atunci am trimis-o pe fiica cea mare cu ea la spital să se testeze, pentru că eram în Bucureşti şi n-am mai aşteptat până în week-end, când ajungeam acasă. Simptomele acestea le-a avut în cursul săptămânii trecute. Eu am venit vineri acasă, m-au sunat sâmbătă de la DSP, rezultatul a fost pozitiv şi am intrat în carantină“, a declarat Luminiţa Popescu pentru Adevărul.

Politicianul a mai precizat că simptomele au început să se manifeste la fiica cea mică încă de week-end-ul trecut, însă indicau mai mult o uşoară răceală. „I-a trecut cu un paracetamol, n-a persistat febra. Am asociat cu COVID-ul numai când şi-a pierdut gustul şi miroul. Ştiam de la cunoscuţi că e indicatorul cel mai puternic, în rest se poate confunda uşor cu răceala“, a mai spus Popescu, menţionând că la rândul său şi-a anunţat colegii de serviciu despre întreaga situaţie.

Luminiţa Popescu nu a fost testată, reprezentanţii DSP sfătuind-o să anunţe dacă ceva în starea de sănătate se modifică, apărând simptome, caz în care va fi testată.

