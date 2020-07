Preotul care a îmbrăcat combinezonul de protecţie la o slujbă de înmormântare, subiect de ironii: „Se duce pe lună?“

Slujba de înmormântare a avut loc într-un cimitir din localitatea olteană Teslui.

Preotul paroh Alexandru Militaru a oficiat slujba îmbrăcat într-un combinezon pe care i l-a procurat un prieten, peste care a pus patrafirul.

Familia decedatului (un bărbat de 73 ani, care a decedat cu o săptămână în urmă la spitalul din Caracal) a precizat că defunctul a fost diagnosticat cu COVID-19, iar preotul a vrut să-şi ia toate măsurile de precauţie, chiar dacă sicriul a fost sigilat şi adus direct de la morgă în cimitir.

„Nu este un lucru ieşit din comun. Ştiţi că noi suntem şi doctori de suflete. Mai bine previi decât să tratezi. Eu sunt cel care cred în aşa ceva (n.r. -în existenţa SARS CoV-2), există, face o nenorocire mare şi noi nu vrem să ascultăm sfaturile medicilor. M-au mai şi luat la mişto, mai sunt şi din cei care ... Fenomenul să ştiţi că există, eu mi-am dat seama de la început că trebuie să ne ferim cu adevărat“, a declarat preotul, pentru 10News Media.

Mai mult, preotul spune că nu a încălcat nici canoanele bisericeşti, din contră, în biserică rosteşte chiar o rugăciune specială transmisă de Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.

„N-am încălcat niciun canon bisericesc. Trebuie să ne adaptăm la condiţiile în care trăim. Mie familia mi-a transmis că e mort de aşa ceva, eu n-am niciun document oficial, am luat toate măsurile de precauţie, mi-am făcut slujba exact cum trebuie şi cum scrie la carte. Totul se face pe marginea gropii. E o slujbă mai scurtă, eu am făcut-o în integralitate, pentru că mi-a permis timpul. Au făcut, aşa, o mică pregătire cu participanţii la înmormântare, înainte, au stat şi la 4-5 metri în cimitir, i-am rugat să poarte mască, chiar dacă eram în aer liber, în spaţiu deschis. Am avut acolo persoane care au înţeles“, a mai spus preotul.

Nu de fiecare dată, însă, i se întâmplă la fel, pentru că a întâmpinat cu alte ocazii, tot în pandemie, şi rezistenţa rudelor. „Am avut acum vreo trei săptămâni o înmormântare cu vreo 100 de persoane, i-am rugat să păstreze distanţa şi măcar unul să fi pus un pas în faţă. Am trimis pe cineva să-mi aducă maşina, m-am urcat în maşină şi am mers în spaţiu închis eu, nu sunt eu organ competent să menţină ordinea. Dacă nu sunt înţelegători oamenii, am procedat în felul ăla. N-am făcut chiar cum a făcut Pilat când s-a spălat pe mâini, mi-am făcut datoria şi le-am atras atenţia că această boală se răspândeşte prin strănut, prin... E invizibil. Nu vedem, nu vedem, dar... Dacă ştii că este un război invizibil, chiar aşa, te duci să tragă ăsta în tine?“, a mai spus preotul.

Pe Facebook însă, unde a ajuns o fotografie de la slujba de înmormântare oficiată vineri, 24 iulie, reacţiile au fost de tot felul. Pe de o parte oamenii au înţeles că şi preoţii au nevoie de măsuri de protecţie şi că cel în cauză a fost responsabil şi le-a adoptat, pe de altă parte, cei puşi pe glume şi-au găsit repede ţinta.

„Nu am cuvinte. Chiar o fi un preot sub combinezon? De la astfel de preoţi aşteptăm cuvânt de învăţătură? Mai e un pas să slujească aşa şi în Sf. Altar. A luat exemplu de la preoţii care au purtat sicriul PS Pimen. Frica de moarte este mai mare decât frica de Dumnezeu şi de viaţa veşnică“, spune internautul care a făcut postarea.

„De pe ce planetă a venit acest astronaut?“, sau „Se duce pe Lună???“, sunt doar două dintre comentariile care nu au întârziat să apară.

Repede au apărut şi susţinătorii teoriilor conspiraţioniste: „Asa le impune DICTATURA mizerabilă si mincinoasă, cîţiva oameni îşi bate joc de un popor sărman“, „Biserica nu are dictatura, lor le este frica, frica vine de la deavol atunci nu au credinţă adevărată“, „Eu daca eram in locul lor vb cu cateva pers bisericeşti si îngropa mortul fara sa ştie autorităţile, si aşa nu lasa decât 8 pers. Nu vine nimeni , numai daca e vreo vedeta ,atunci da“, „ Eu una m-as lasa de preotie in locul lor, circ gratis, asta fac acum “, sunt alte comentarii.

