Mărturia înfiorătoare a celei de-a treia victime a monstrului de la Caracal: „Se uita la un film de groază în timp ce mă viola“

Marinela este o femeie simplă, diagnosticată chiar cu oligofrenie. În timpul audierii, însă,

Femeia originară din satul Brâncoveni are trei copii, doi dintre ei minori şi o faţă mai mare care trăieşte în Germania. Locuieşte împreuna cu mama, copiii cei mici şi sora cea mare, Georgeta Bradosu.Marinela este o femeie simplă, diagnosticată chiar cu oligofrenie. În timpul audierii, însă, a dat multe amănunte care atestă că a fost în casa lui Dincă . Femeia nu-şi mai aminteşte exact ziua, doar că totul s-ar fi întâmplat în perioada aprilie-mai.

“Pe aici se ştie că fata mea are probleme şi oamenii o mai cheamă să muncească pe la câmp, cu ziua. Probabil, monstrul asta a aflat de pe la careva din sat. M-am pomenit într-o dimineaţa cu o namilă de om la poartă. M-a întrebat de Marinela, a zis că are şi el nevoie acasă să-i sape porumbul. Mi-a spus că o ia el cu maşina, o aduce înapoi, să stau fără grijă şi că-i dă 50 de lei”, povesteşte Maria Bradosu, mama femeii violate.

Marinela a ajuns la casă lui Dincă în jurul orei 10,00. “M-a dus cu o maşina gri. A zis să stau în spate că nu i se deschide uşa în faţă. Afară nu vedeam nimic, avea nişte geamuri negre. A băgat maşina pe unde erau nişte porţi albastre, am coborât când eram în curte şi mi-a dat sapă să trec la treaba. El a băut nişte ţuică şi vin şi a zis că se duce să se culce. Eu m-am apucat de treaba. Pe la 12.00 a venit peste mine. M-a întrebat dacă beau ceva, eu am zis că nu, că iau pastile şi atunci a început să mă înjure. M-a luat de mâna, mi-a întors-o la spate, m-a luat de păr şi m-a târât până într-o cameră, acolo unde dormea el”, povesteşte femeia.

“În camera nemernicului ăstuia am văzut iadul”

Marinela Bradosu spune că nu a fost dusă în casa din faţă, cea cu etaj, ci într-o anexă, în spatele curţii. “M-a băgat într-o camera unde era un pat din fier. Lângă pat era o masă lungă pe care erau aşezate vreo 10 cuţite. Şi mai erau în cameră haine, multe haine, peste tot aruncate. Eu am încercat să ţip, plângeam. Dar a zis să tac dacă vreau să trăiesc, zicea că nu mă aude oricum nimeni. M-a dezbrăcat, mi-a zis să stau în genunchi şi să fac ce-mi zice. În timp ce mă viola, se uită la un film de groază. Avea un televizor în perete. Se auzeau nişte sunete groaznice, erau imagini cu oameni tăiaţi, numai sânge. Vă jur, în camera nemernicului ăstuia am văzut iadul”, a povestit femeia.



Această a mai spus că, după ce a violat-o, Gheorghe Dincă i-a cerut să meargă afară şi să-şi termine treaba. “Mi-a zis să nu încerc să fac ceva greşit că mă omoară. Mă înjura şi ameninţa. Când am ieşit în curte, m-am uitat în jur. Erau multe, multe fiare, gardurile erau aşa de înalte că nu se vedea nimic la vecini. N-am avut ce face, am săpat până pe la 3.00 (15.00 - n.r.) şi atunci i-am zis că am terminat. Mi-a dat un pumn în spate, la ceafă, am leşinat şi a aruncat o găleata cu apă pe mine. Apoi mi-a spus că mă lasă vie, dar dacă povestesc ce s-a întâmplat îmi omoară copiii. I-am jurat că nu voi spune. Dacă poliţiştii nu veneau la poarta mea, eu nu depunem plângere. Îmi era frică să nu-mi omoare copiii”, a mai spus Marinela Bradosu.



Dincă ar fi chemat un taxi, i-a spus şoferului s-o ducă la staţia de microbuze din Caracal şi s-o lase acolo.

Femeia a fost audiată luni după amiază, 12 august, aproape 5 ore, la postul de poliţie din Brâncoveni. Marţi, 13 august, a depus plângere împotriva lui Gheorghe Dincă la Slatina, la IPJ Olt. Anchetatorii au dus-o pe femeie inclusiv la IML.

Deocamdată nu există o confirmare oficială legată de modul în care anchetatorii au ajuns la Melania Bradosu. Unele surse susţin că Dincă ar fi recunoscut mai multe violuri şi chiar el ar fi indicat-o pe femeia din Brâncoveni, alte surse afirmă că anchetatorii ar fi descoperit fotografia Melaniei, printre alte zeci de poze cu femei, chiar în laptop-ul presupusului criminal.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: