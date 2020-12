Instalaţii electrice cu deficienţe în aproape toate secţiile şi compartimentele ATI ale spitalelor din Olt

40 de deficienţe au constatat specialiştii la cele şase secţii/compartimente ATI controlate, din spitalele din Slatina, Caracal, Corabia şi Balş. Doar două dintre acestea au putut fi remediate în timpul controlului. Situaţia este, de altfel, aceeaşi de la ultimul control tematic desfăşurat de reprezentanţii ISU.

„Echipele mixte de specialişti din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt, Direcţiei de Sănătate Publică Olt şi Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR, au derulat patru controale la secţiile/compartimentele ATI, din cadrul spitalelor Slatina, Caracal, Balş şi Corabia şi au identificat 40 de deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor, două dintre acestea fiind remediate pe timpul verificărilor. În cadrul celor patru unităţi sanitare au fost verificate şase clădiri, în care funcţionează secţii sau compartimente ATI, iar cinci dintre acestea nu deţin autorizaţie de securitate la incediu, iar o clădire nu necesită autorizaţie de securitate la incendiu.

Pentru neconformităţile identificate în teren, inspectorii de prevenire au aplicat zece sancţiuni contravenţionale, dintre care trei avertismente şi şapte amenzi, în cuantum de 91.000 de lei“, au transmis reprezentanţii ISU Olt.

Cu excepţia compartimentului de la Spitalul Balş, în cadrul căruia s-au făcut lucrări fără să se ceară autorizaţie PSI, toate celelalte secţii/compartimente ATI exploatează instalaţii electrice cu deficienţe, exact problema care a generat dezastrul de la Piatra-Neamţ.

Iată câteva dintre problemele constatate:

-nu se asigură funcţionarea instalaţiilor de detectare, semnalizare, alarmare a incendiilor – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina;

-nu s-a asigurat verificarea mijloacelor de primă intervenţie cu personal autorizat - spitalele din Slatina şi Corabia;

-funcţionarea fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu - spitalele din Slatina, Caracal, Balş;

-începerea lucrărilor de modificare fără obţinerea avizului de securitate la incendiu - Balş;

-exploatarea instalaţiilor electrice cu deficienţe - spitalele din Corabia, Caracal, Slatina;

-nu se asigură marcarea căilor de evacuare cu corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare – spitalele din Slatina, Corabia, Caracal.

„Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legale, autorizaţia de securitate la incendiu certifică faptul că o construcţie respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare. Acest document conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei de securitate la incendiu. Autorizaţia trebuie solicitată după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi înainte de darea în funcţiune a clădirii“, mai precizează reprezentanţii ISU, obligaţia solicitării şi obţinerii avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu revenind investitorului, respectiv beneficiarului investiţiei.

„Avizul/autorizaţia de securitate la incendiu trebuie obţinute atât pentru construcţii existente, atunci când se schimbă funcţiunile unui spaţiu şi/sau se execută lucrări de modificare, cât şi pentru construcţii noi. Pentru unităţile sanitare, această obligaţie a fost instituită începând cu anul 1992 şi subzistă până la acest moment.

Astfel, o clădire se poate afla în una din următoarele situaţii:

-deţine autorizaţie de securitate la incendiu;

-funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu – în condiţiile în care a fost edificată după anul 1992 sau a fost construită anterior acestui an şi asupra ei s-au executat lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei;

-nu necesită autorizaţie de securitate la incendiu întrucât nu s-a schimbat destinaţia şi/sau nu s-au executat lucrări de modificare;

-autorizate parţial – în sensul în care autorizaţia a fost emisă pentru un etaj sau o secţie din interiorul clădirii“, a mai transmis ISU Olt.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina are secţie şi compartimente ATI în trei corpuri de clădire, ultimul compartiment amenajat, care are 8 paturi, fiind chiar în clădirea în care sunt trataţi pacienţi cu COVID-19. Managerul SJU Slatina, Dan Stana, spune că nu este vorba de deficienţe grave, iar unele ar fi fost remediate chiar în timpul controlului. Cât despre autorizaţie, aceasta, cel puţin pentru sectorul COVID-19, urmează să fie obţinută la finalizarea lucrărilor de renovare pe toate etajele clădirii Medicală. Compartimentul ar fi fost, însă, înfiinţat după înştiinţarea DSP Olt, care şi-ar fi dat acordul. „Orice schimbare de structură o anunţăm, şi când am mutat pacienţi pe secţia de pe Drăgăneşti am procedat la fel. Sigur că DSP ştie“, a declarat managerul.

