Hărţuirea, noua disciplină în şcoală. "Toţi elevii vor avea de la nota 8 în sus, pentru a nu se simţi hărţuit Gigel!"

O iniţiativă legislativă care a fost deja adoptată de Senat şi va fi dezbătută în Camera Deputaţilor a stârnit îngrijorare în rândul dascălilor.

Pe grupurile de discuţii din mediul online, aceşti dezbat serios proiectul de lege care stabileşte, în completare la Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ca profesorii cercetaţi penal sau condamnaţi în primă instanţă pentru hărţuire asupra elevilor să fie suspendaţi din activitate până la clarificarea situaţiei.

Teama dascălilor este că ei ar putea fi cei abuzaţi, dacă în urma oricărei plângeri penale se va decide începerea cercetării penale şi se va adopta măsura suspendării din activitate.

„Şi ce facem dacă un elev şi părintele său mint şi îl acuză pe nedrept de hărţuire pe un profesor care a fost poate mai sever? Profesorul este suspendat vreo 6-7 luni şi apoi dovedeşte în instanţă că este nevinovat. Cine îi plăteşte pagubele suferite, nu doar băneşti, ci de reputaţie?“, se întreabă indignaţi profesorii.

Ei spun că pot să cadă foarte uşor pradă răzbunărilor de tot felul. „Dacă Gigel nu are chef să înveţe şi profesorul îl dojeneşte că nu şi-a pregătit lecţia, se numeşte hărţuire? Prin această lege vor dispărea notele mici, toţi elevii vor avea de la nota 8 în sus, pentru a nu se simţi hărţuit Gigel şi familia lui!“, spune un profesor din învăţământul preuniversitar pe un grup de Facebook.

Iniţiativa legislativă este considerată „aberantă“ de către profesori, fiind promovată de Legislativul României într-o perioadă în care elevii au expus o serie de nemulţumiri şi temeri legate de întoarcerea în bănci după o lungă perioadă de şcoală online.

„Este important ca victima să fie protejată în permanenţă“

Senatoarea liberală Alina Gorghiu, iniţiatoarea acestui proiect, arată în motivarea proiectului că acesta nu face altceva decât să acopere un vid legislativ. „Analizând legislaţia în vigoare, se observă că, pentru cadrele didactice, spre deosebire de alte categorii de persoane (funcţionarii publici, magistraţi, poliţişti etc.), nu există dispoziţii referitoare la suspendarea raporturilor de muncă în cazul săvârşirii unor fapte penale“, se menţionează în motivarea proiectului de modificare a legii.

Gorghiu consideră că trebuie să existe garanţii că personalul didactic îşi desfăşoară activitatea cu responsabilitate morală, decenţă, echilibru. Ea aminteşte, în cele din urmă, cazuri celebre de agresiune sexuală în care victimele au fost, practic, obligate să-şi înfrunte zilnic agresorii de la catedră. „Este important ca victima să fie protejată în permanenţă, indiferent de stadiul în care se află procesul, însă, având în vedere că în faza incipientă a anchetei penale abia încep să se strângă probele la dosar, rămâne la latitudinea conducătorului instituţiei, în funcţie de speţă şi de datele acesteia, dacă se impune suspendarea raporturilor de muncă“, sunt argumentele enunţate de ea.

„Au existat multe situaţii de săvârşire a unor fapte împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale, în instituţii de învăţământ, mediatizate, care, pe bună dreptate, au suscitat nemulţumire în societate. Un exemplu în acest sens este cazul profesorului de educaţie fizică, de la Şcoala Spectrum din Bucureşti, care a agresat sexual o elevă de clasa a treia. Care ar fi fost urmările dacă nu se dispunea arestarea preventivă a acestuia? Ar fi desfăşurat în continuare activitatea, în cadrul aceleiaşi şcoli, iar victima şi-ar fi văzut zi de zi agresorul. La fel, exemple relevante sunt şi cazurile profesorilor dintr-o comună din Tulcea şi din Lugoj“, explică Alina Gorghiu, senatoare PNL de Timiş.

Modificările de care se tem dascălii

Legea propusă are un articol unic, acesta venind să completeze Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Prin acest articol se stabileşte în ce condiţii intervine suspendarea de drept a contractului, cum poate fi acest contract suspendat la iniţiativa conducerii şcolii, dar şi ce se întâmplă în cazul în care, la finalul cercetărilor, cel acuzat se dovedeşte a fi nevinovat.

„Contractul va înceta de drept în următoarele situaţii:

a) personalul angajat în unităţile de învăţământ a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unor fapte contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau pentru orice alte fapte penale contra persoanei (s.n.), săvârşite cu intenţie, până la rămânerea definitivă a hotarârii judecatoreşti;

b) faţă de personalul angajat în unităţile de învăţământ a fost dispusă reţinerea, arestul la domiciliu, arestarea preventivă, precum şi controlul judiciar sau controlul judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică exercitarea raportului de serviciu, în conditiile Legii nr. 13 5/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completarile ulterioare;

c) în alte cazuri prevazute de lege.

Contractul va putea fi suspendat şi la iniţiativa conducerii unităţii de învăţământ, în situaţia în care „faţă de personalul angajat în unităţile de învăţământ a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea unor fapte contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau pentru orice alte fapte penale contra persoanei, săvârşite cu intenţie“.

Modificarea adusă reglementează şi faptul că pentru perioada în care a fost suspendat profesorul va primi retroactiv salariul şi toate drepturile care i se cuvin, dacă acesta se dovedeşte nevinovat. Profesorii se întreabă, în schimb, cum ar putea supravieţui financiar perioadei în care sunt cercetaţi, dar şi cine le va reabilita imaginea.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“ a contestat proiectul aprobat luni, 17 mai 2021. „Noi am solicitat respingerea acestui proiect de lege, având în vedere că dispoziţiile respective oricum există, pentru toţi salariaţii, în Codul Muncii. Din punctul nostru de vedere nu s-ar impune. Urmează să formulăm un punct de vedere şi către Camera Deputaţilor, camera decizională“, a declarat pentru „Adevărul“ prof. Ionel Barbu, liderul Sindicatului din Învăţământul Preuniversitar Olt şi secretar general FSE Spiru Haret.

Alina Gorghiu: „E curios că sunt încă «profesori» care duc în derizoriu infracţiunile sexuale“

Iniţiatoarea legii, Alina Gorghiu, a răspuns, la solicitarea „Adevărul“, profesorilor care se tem de noua modificare, precizând că sunt vizate infracţiunile grave, iar legea „nu are legătură cu dojanele sau notele mici“.

„E curios că sunt încă “profesori” care duc în derizoriu infracţiunile sexuale şi nu numai la adresa unor elevi! Proiectul este unul serios, se referă la infracţiuni grave, nu are legătură cu dojanele sau notele mici. Suspendarea intervine atunci când este vorba despre infracţiuni contra vieţii, contra integrităţii corporale, sănătăţii, contra libertăţii şi integrităţii sexuale, precum şi cele de trafic de persoane şi de exploatare a persoanelor vulnerabile“, a precizat Gorghiu.

Suspendarea de drept a contractului sau suspendarea la decizia conducerii unităţii de învăţământ intervin doar în momentul în care există probe la dosarul de urmărire penală, spune senatoarea.

„Cea de drept când deja persoana respectivă a fost trimisă în judecată, iar cea lăsată la latitudinea conducerii instituţiei/unităţii de învăţământ, când faţă de persoană în cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală. Sub nicio formă nu se pune problema suspendării când este vorba despre simple sesizări, chiar dacă a început urmărirea penală in rem şi in personam. Este nevoie măcar de punerea în mişcare a acţiunii penale“, a menţionat Alina Gorghiu.

Iniţiatoarea a reiterat că motivul pentru care a promovat această modificare este vidul legislativ.

„Respect această profesie, dar lacunele legislative care permit anumitor persoane cu asemenea comportament să fie profesori trebuie acoperite. Vă amintesc că toţi colegii din comisia de Educaţie, majoritatea profesori, au votat legea, Ministerul Educaţiei a susţinut-o. Şi da, mă aştept ca această lege să protejeze mai bine elevii ca până acum de oameni care nu au legătură cu catedra!“, a mai spus Alina Gorghiu.

