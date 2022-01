Factură de infarct la un liceu din Olt, mai mult decât plăteşte pe gaz Spitalul Judeţean. „N-avem de unde!“

Factura cu o valoare uriaşă a ajuns în 7 ianuarie la Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina. Este, e drept, cea mai mare unitate de învăţământ din judeţ, are mai multe corpuri de clădire, în total aproximativ 40 săli de clasă plus holuri, însă valoarea facturii primită de la furnizorul de gaze naturale rămâne uriaşă. Furnizorul a facturat pentru perioada 02.11.2021 – 31.12.20221 consum de gaze în valoare totală de 272.366 lei.

„Până în 50.000 aveam, e de vreo câteva ori mai mare, aşa spun ai noştri (n. red. – departamentul Contabilitate). (...) Deocamdată nu e nimic rezolvat. Am făcut solicitare să ni se reducă suma pentru că suntem instituţie şcolară..., cum spune legea. Dar trebuia să facem noi cerere, pentru că ei nu ştiu că suntem instituţie şcolară, nu ştiu cui furnizează?!“, spune directorul şcolii, prof. Christian Ionescu. Solicitarea au depus-o, însă, după primirea facturii, aşa că este greu de spus dacă vor beneficia, pentru factura deja emisă, de plafonare.

„Suma asta depăşeşte bugetul nostru lunar, pentru că acum, nefiind calculat (n. red. – bugetul definitiv pentru 2022), se merge pe 1/12 din bugetul de anul trecut şi practic nouă ni-l depăşeşte, numai acea factură, nu mai vorbim de celelalte cheltuieli. La curent am înţeles că nu există aşa fluctuaţii. Este factura pe centrala cea mare, pentru că noi avem două puncte termice, dar la cealaltă a venit 5.000 lei. Este rezonabil, de la 3.700 e mărită la 5.000, dar nu e dublată sau triplată“, a mai spus directorul.

Mai în glumă, mai în serios, sunt deja voci care vorbesc despre şcoala online şi ca o soluţie la problema facturilor exorbitante. „Hai, că la şcoală treci în online, dar treci şi spitalul în online? Am şi eu o întrebare, aşa, nevinovată“, a comentat directorul colegiului această „soluţie“.

Am vrut să aflăm, pentru comparaţie, cât plăteşte Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cel mai mare din Olt, pentru acelaşi serviciu. Managerul unităţii, Angela Nicolae, spune că în luna ianuarie încă nu a fost emisă factură, dar că şi aici este aşteptată cu mari emoţii. În schimb, bugetul pentru plata utilităţilor (electricitate şi gaz, dar la vechiul nivel al preţurilor), pentru luna decembrie 2021, a fost calculat la nivelul sumei de 250.000 lei pentru unitatea sanitară, în condiţiile în care este vorba de mai multe corpuri de clădire, la trei adrese diferite (una dintre secţii, cea de Pneumologie, secţie externă care funcţionează în oraşul Scorniceşti, este la rândul ei un fost spital), suprafaţa totală fiind incomparabil mai mare.

„Ne gândim şi noi de unde să tăiem“

Facturi mult peste aşteptări au primit şi alte licee, astfel că deja se pune problema de unde se pot face economii. „Suma e cea mai mare de până acum, peste 100.000 lei. Cel mai mult cred că am plătit 60.000 lei, în cea mai friguroasă lună. Copiii erau învăţaţi în tricou, acum trebuie să mai pună un hanorac. Alte şcoli au mai oprit centrala, noi am dat-o mai încet. Avem trei centrale, avem şi internat noi, nu poţi să opreşti“, spune şi directorul Colegiului Naţional „Radu Greceanu“ Slatina, prof. Geanina Pîrvu, care are de achitat o factură de 120.000 lei.

„Avem în jur de 84.000 lei, faţă de 50.000 lei, cât am avut în cel mai greu an. Aşteptăm să vedem ce buget se aprobă, suntem cam speriaţi, trebuie să renunţăm la altele, ne gândim la ce să renunţăm“, spune şi directorul Liceului Tehnologic Metalurgic, prof. Anişoara Dima.

