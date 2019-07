Cum arată o secţie de Oncologie recepţionată cu cel puţin jumătate de an întârziere: „Nu facem o inaugurare, ar fi cinic, e vizită de lucru“

Întreg blocul Medicală, aşa cum este cunoscut, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, a intrat în ample lucrări de reparaţii, anul trecut, în octombrie, acestea începând de la ultimul etaj, al cincilea. Pacienţii de la Oncologie au fost mutaţi provizoriu în cadrul unei secţii din corpul central al spitalului, unde ar fi trebuit să rămână o lună şi jumătate. Lucrările au întârziat mai întâi din cauza unor probleme de proiectare, ulterior s-au adăugat probleme legate de avizarea ISU, cert fiind faptul că la mai bine de jumătate de an de la termenul iniţial avansat s-a anunţat o vizită oficială a preşedintelui Consiliului Judeţean Olt (spitalul este subordonat CJ Olt), fiind convocată presa.

Direcţia de Sănătate Publică Olt, care se află la parterul clădirii în reabilitare, se va muta într-un alt sediu

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, a venit însoţit de primarul Slatinei, Emil Moţ, care a recunoscut că nu are atribuţii, spitalul neavând şi subordonare locală, nici nu au fost investiţi banii slătinenilor. „Chiar dacă nu aveam competenţe directe, avem o conclucrare extraordinar de bună cu domnul preşedinte Oprescu, şi pe partea de strategie şi pe partea de achiziţii, ce mai facem prima dată, ce e cel mai important să facem cât mai repede, iar un lucru bun este corpul central, este un lucru pe care l-am promis şi noi în campanie în 2016 şi, iată, acum s-a semnat contractul pentru blocul central“, a spus edilul.

„Ordinul de începere s-a semnat anul trecut în octombrie, lucrările au întârziat un pic mai mult“

În lucrările de reparaţii şi modernizări la cele cinci etaje ale clădirii Medicală se vor investi în total 6 milioane lei, la care se adaugă TVA. În aceşti bani va fi construit şi un lift exterior (clădirea are un lift, montat anul trecut, însă activitatea a crescut constant de la darea în folosinţă, în 1978, şi este necesar încă unul), se vor înlocui instalaţiile etc.

Componentele liftului exterior (structura de susţinere) au fost, de altfel, aduse încă de la începutul lunii mai, însă constructorul nu a făcut mari progrese, folosind în continuare pentru ransportul materialelor liftul interior destinat transportului pacienţilor, hranei, medicamentelelor, deşeurilor etc.

Managerul spitalului, Cătălin Rotea, a explicat, de altfel, care este stadiul şi ce se va realiza în continuare, precizând însă că acţiunea nu este o inaugurare în adevăratul sens al cuvântului, ci o vizită de lucru.

„Nu facem o inaugurare, pentru că ar fi cinic să facem o inaugurare a unei secţii de Oncologie, unde sunt cazuri dramatice, am vrut doar să facem o vizită de lucru, să prezentăm ceea ce s-a realizat aici în ultimele 6 luni. Clădirea aceasta a fost dată în folosinţă în 1978, de-a lungul anilor s-au făcut lucrări parţiale pe anumite secţii. Practic este prima reabilitare majoră care a demarat în 2018, vorbim de un contract de o valoare totală de 6 milioane lei plus TVA. Este finanţată în proporţie de 80% de Consiliul Judeţean, care a dat 4 milioane, restul sunt daţi de către Ministerul Sănătăţii. Ordinul de începere s-a semnat anul trecut, în octombrie, lucrările au întârziat un pic mai mult pe acest prim etaj, pentru că au fost probleme cu avizarea de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, cu birocraţia, lucrurile s-au deblocat şi am reuşit să finalizăm acest prim etaj.

Practic deja etajul IV, unde este secţia de Medicină Internă, s-a evacuat, s-a intrat deja în demolări şi urmează ca până la finalul termenului de execuţie, adică iunie 2020, să avem tot acest corp renovat. În corpul de clădire avem deja un lift nou montat, proiectul presupune deja montarea unui alt lift, exterior, s-a săpat deja puţul şi urmează să fie montat şi acest lift exterior“, a explicat managerul.

Pacienţii vor sta în continuare „ca peştii“

Grupurile sanitare arată, evident, mult mai bine decât înainte, la fel sala de mese, cabinetele pentru medici şi personalul sanitar mediu şi auxiliar, însă aglomeraţia va fi la fel de mare, nemaipunând la socoteală faptul că adresabilitatea creşte constant. Deşi pentru „vizita de lucru“ în saloane (şase la număr) au fost aduse câte şase paturi, managerul a recunoscut că în fiecare va mai fi adus câte un pat, aglomeraţia neputând fi evitată nici după reabilitare.

Din păcate, nici o altă promisiune nu a putut fi onorată, anume amenajarea unei rezerve în cadrul secţiei astfel încât dreptul pacientului în fază terminală, care se referă la „o moarte demnă“, să poată fi respectat, iar ultimele clipe să şi le trăiască departe de colegii de salon, eventual alături de membrii familiei. Sunt şanse de-abia peste doi ani, când este preconizată o relocare a secţiilor medicale, iar pentru Oncologie se doreşte un spaţiu mai mare.

„O maşină de spălat costă 15 milioane, să luăm o maşină de spălat“

Oficialii care au declarat că văd pentru prima dată secţia după renovare au fost atenţi la fiecare detaliu. Preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, a deschis chiar sertare, a verificat cât de bine sunt executate finisajele, a constatat că în sala de mese, dar şi pe holuri, în anumite puncte, lipsesc suprafeţele de protecţie astfel încât pereţii să nu fie deterioraţi din cauza scaunelor, iar la final a constatat chiar că ar fi nevoie de o maşină de spălat vase la bucătărioara în care se recepţionează de la cantina spitalului mâncarea şi le este servită pacienţilor. „Şi cum se spală vasele? (...)

O maşină de spălat costă 15 milioane, să luăm o maşină de spălat. Se spală şi mai repede şi... Şi după, le sterilizaţi, sau ce presupune procedura“, a indicat şeful CJ Olt. Vizita s-a încheiat la etajul I al clădirii, încă nereabilitat, dar în care a fost montat un aparat radiologic în valoare de 1,5 milioane lei, folosit pentru prima dată marţi, 23 iulie 2019. Acesta este o necesitate, a explicat personalul medical, pacienţii celor patru secţii fiind până acum transportaţi în clădirea centrală, în secţia Radiologie şi Imagistică, pentru investigaţiile radiologice, iar acesta este uneori un demers extrem de anevoios, dacă starea pacienţilor este gravă.

Pasarela se reproiectează

Dacă liftul exterior va fi montat în curând, pasarela care să facă legătura între cele două clădiri, Medicală şi corpul central, este în reproiectare şi nu s-a mai avansat un termen pentru realizarea ei.

La acest moment, în Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina sunt în lucru sau în procedură de achiziţii investiţii, doar în reabilitarea spaţiilor, de aproximativ 45 miioane lei, cu TVA. Pentru reabilitarea interioarelor clădirii principale se vor cheltui 15 milioane lei, pentru reabilitarea termică exterioară a aceleiaşi clădiri – alţi 7 milioane lei, pentru reabilitări interioare la blocul Materno-infantil, încă patru etaje necuprinse în etapele anterioare – 8 milioane, alte 2 milioane lei pentru interioare şi exterior la secţia externă din Scorniceşti, toate fiind sume fără TVA., la care se adaugă mobilierul pentru cele patru secţii din clădirea Medicală în lucru, de jumătate milion lei, banii provenind din trei surse: Consiliul Judeţean, Ministerul Sănătăţii şi fonduri europene (pentru reabilitarea termică).





