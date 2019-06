Ce efecte au energizantele consumate în zilele toride: „Există riscul de tetanie“

Oricât de mult s-ar vorbi despre efectele caniculei nu este prea mult, o dovedeşte experienţa medicilor care au de tratat în cabinet patologii diverse şi care revin cu sfaturi adresate pacienţilor lor. Medicul de familie Mihai Ungureanu atrage atenţia că sunt câteva categorii de pacienţi care resimt foarte repede disconfortul climatic. Primii dintre aceştia sunt cardiacii, însă mai puţină lume ştie că efecte imediate sunt şi în cazul celor care suferă de afecţiuni ale tiroidei.

„Tiroidienii se adaptează cel mai greu, pentru că tiroida se adaptează greu. Hipertiroidianul de regulă are şi tensiunea mai mare. Spre deosebire de cardiac, la care în mod normal, datorită medicaţiei pe care o au, le scade tensiunea mai rău şi trebuie redusă din medicaţie, la hipertiroidian trebuie ajustat tratamentul hormonal“, avertizează medicul de familie, care le recomandă pacienţilor cu afecţiuni vechi să facă obligatoriu o vizită medicului de familie, pentru a se stabili dozele de tratament în funcţie de noile condiţii.

Dacă pacienţii cronici deja cunosc riscurile şi în general ştiu cum să se îngrijească, persoanele din categoriile fără risc pot ajunge pe neaşteptate la Urgenţe, adesea din cauza unor greşeli pe care aceştia le fac. Una dintre ele este consumul de energizante, care poate avea efecte şocante.

„Energizantele sunt excitante nervos şi din cauza căldurii creşte iritabilitatea foarte mult. Există riscul de tetanie ( n.r. - stare patologica ce este caracterizata prin crize de contracturi musculare), scoate calciul din oase şi e pericol să se trezească cu contracturi, aşa, anapoda, şi ajung în Urgenţă cu spasme. (…) Consumul de energizante dă o stare de hiperexcitabilitate, şi automat, în momentul în care eşti nervos, consumi mai mult calciu, magneziu, apar stări nervoase şi există riscul să facă tahiaritmii, să se trezească cu extrasistole, cu alte probleme cu inima, începe inima să bată mult prea repede, apar atacuri de panică“, avertizează medicul.

Un alt risc de efecte similare există în cazul femeilor, al fetelor tinere în special, care sintetizează în cazul expunerii la soare multă vitamina D, responsabilă de fixarea calciului în oase. Deşi în mod normal acest proces este benefic, la copiii mici, de exemplu, vitamina D fiind în anumite cazuri suplimentată, în cazul expunerii excesive la soare se întâmplă un fenomen alarmant. „Se sintetizează multă vitamina D, fixează calciul în oase, nu mai rămâne calciu circulant, şi se trezesc că li se contractă mâinile, gura, vin cu ele încleştate. Am avut o groază de cazuri, dar după o injecţie cu calciu se trezeşte instantaneu. Această injecţie trebuie făcută sub supraveghere, se face controlat, nu poţi s-o faci aşa, oricum, se face intravenos, altfel există alte riscuri“, explică medicul.

„Apa plată are puţine săruri, foarte puţine, doar spală rinichiul“

Unul dintre gesturile simple are ne scapă de complicaţii în zilele caniculare este acela de a bea apă, cel puţin 2 litri pe zi dacă nu desfăşurăm activităţi în aer liber şi dublu sau chiar mai mult dacă suntem nevoiţi să depunem effort fizic la temperature înalte. Apa mineral este cea mai potrivită, pentru că prin transpiraţie, fenimen obişnuit pe caniculă, organismul pierde minerale care trebuie înlocuite. „ Apa minerală este cea mai indicată, chiar un pic mai sărată, pentru cei care n-au probleme cu tensiunea. Dacă o laşi să se ducă o parte din acid poate fi consumată şi de cei care au afecţiuni digestive. Apa plată are puţine săruri, foarte puţine săruri, spală rinichiul şi s-a dus afară. Mai există soluţii de rehidratare, există şi băuturi pentru sportive care pot fi folosite“, a mai spus medicul. Vor fi evitate, în schimb, băuturile cu cofeină, care sunt diuretice. Acelaşi effect îl are şi mult-căutata bere pet imp de vară, pe acre medicul ne recomandă să o consumăm doar când ne aflăm în locuri răcoroase.

Nici băuturile dulci, din comerţ, nu sunt recomandate, eventual putem bea sucuri naturale. Cea mai potrivită este limonada, dar mai puţin dulce.

O grijă deosebită în zilele caniculare ar trebui să avem faţă de copii şi de bătrâni, două categorii vulnerabile. Aceştia ar trebui să evite expunerea la soare. Hidratarea este extrem de importantă în cazul lor, în cazul bătrânilor senzaţia de sete, de exemplu, instalându-se greu, motv pentru acre riscul de deshidratare este mult mai mare. „Sunt foarte mulţi vârstnici care spun că nu le e sete,. Şi le spun – domnule, staţi cu sticla, luaţi câte o gură de apă, şi vă vine setea. În momentul în care nu te hidratezi, organismul se adaptează, dar trebuie să-i dai, câte o gură, câte o gură de apă, nu trebuie să bei cu paharul, pentru că, iarăşi, nu e indicat să bei cantităţi mari dintr-odată“, a mai precizat medicul, indicând şi aportul de apă necesar: „În mod normal, la un copil mic, un consum de minim un litru de apă pe zi, iar la adulţi minim 2 litri, lejer. Şi, ce le spun la toţi, staţi cu sticla de apă lângă dumneavoastră, nu cu paharul, pentru că le uitaţi. Vezi din sticlă cât ai băut. Dacă faci effort, trebuie să bei de la 3-4 litri în sus, şi atunci este neapărat necesar să bei apă sărată, apă minerală, altfel observe că apare o stare de oboseală nejustificată“.

Dacă mediul de lucru presupune activitatea în aer liber, sau în spaţii fără posibilitate de scădere a temperaturii, nici măcar aportul optim de lichide nu este de ajuns, fiind nevoie de alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus în spaţii umbroase şi răcoroase.diferenţa de temperature nu trebuie, însă, să fie foarte mare, pentru a nu resimâi un adevărat şoc termic.

Dacă nu aveţi ade aer condiţionat, mai spun specialiştii în sănătate publică, ar trebui totuşi să ştiţi că ventilatorul nu se mai foloseşte în cazul în care temperatura din cameră depăşeşte 32 grade Celsius.

