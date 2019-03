Ce bani primesc primăriile de la Consiliul Judeţean şi ce spune preşedintele CJ Olt despre salariile mărite şi schemele de personal umflate

După o întâlnire, miercuri, 20 martie 2019, cu primarii din judeţ, făcută doar ca să fie bifată, primarii fiind anunţaţi că nu pot schimba cu nimic sumele, pentru că acestea sunt fixe, joi, consilierii judeţeni au aprobat, în cadrul unei şedinţe extraordinare, repartizarea banilor proveniţi din sumele corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA. Sumele la dispoziţia CJ Olt au fost alocate astfel încât acele primării care nu au încasări proprii la nivelul la care să-şi poată susţine activitatea să fie ajutate, cei mai puţini bani revenind primăriilor cu cele mai mari venituri proprii, respectiv Cungrea şi Icoana.

Din impozitul pe venit în judeţul Olt au venit aproximativ 43 milioane lei, aproape 20 milioane rămânând la bugetul judeţean. Municipiile nu primesc niciun ban, în timp ce oraşelor (au primit bani doar Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava, zero fiind în dreptul localităţilor Balş, Corabia şi Scorniceşti) le-au fost repartizaţi în total 716 mii lei. Cele 104 localităţi rurale au primit, în total, aproape 23 milioane lei.

Cea mai mare sumă alocată primăriilor din mediul rural, din impozitul pe venit, a revenit Primăriei Fărcaşele – 475 mii lei, urmată de Osica de Sus – 449 mii lei şi Iancu Jianu – 412 mii lei. Sume peste 300.000 lei au primit: Crâmpoia – 326 mii lei, Brastavăţu – 345 mi lei, Curtişoara – 338 mii lei, Dăneasa – 323 mii lei, Dobrosloveni – 323 mii lei, Fălcoiu – 374 mii lei, Găneasa – 308 mii lei, Izbiceni – 355 mii lei, Izvoarele – 349 mii lei, Mărunţei – 352 mii lei, Pârşcoveni – 302 mii lei, Rusăneşti – 368 mii lei, Tia Mare – 371 mii lei, Vădăstriţa – 306 mii lei. Sub 100 mii lei au primit, din impozitul pe venit: Bărăşti – 95 mii lei, Cungrea – 37 mii lei, Icoana – 33 mii lei (cea mai mică sumă), Slătioara – 59 mii lei.

Cine ia „potul“ din TVA

Din taxa pe valoare adăugată în judeţ au venit aproape 365 milioane lei, aproape 139 milioane rămânând la bugetul judeţean. Caracalul este singurul municipiu care a primit, de data aceasta, bani, anume 1,36 milioane lei, în vreme ce celor şase oraşe le-au fost repartizate în total 30,3 milioane (cea mai mare sumă revenind oraşului Balş – 7,5 milioane, iar cea mai mică, Scorniceştiului – 3,1 milioane lei).

Pentru comune s-au repartizat în total 194 milioane lei. Cea mai mare sumă a revenit Primăriei Brastavăţu – 5,4 milioane lei, celelalte administraţii fiind mult în urmă. Peste 3 milioane lei, din TVA, au mai primit: Dobrosloveni – 3.03 milioane lei, Fălcoiu – 3,04 milioane lei, Fărcaşele – 3,4 milioane lei, Iancu Jianu – aproape 4 milioane lei, Izbiceni – 3,3 milioane lei, Izvoarele – 3,4 milioane lei, Movileni – 3,2 milioane lei, Osica de Sus – 3,4 milioane lei, Rusăneşti – 3,2 milioane lei. Sub 1 milion lei au primit: Spineni – 833 mii lei, Icoana – 673 mii lei, Gostavăţu – 946 mii lei, Dobrun – 943 mii lei, Cungrea – 777 mii lei şi Bărăşti – 912 mii lei.



Aceşti bani, mai ales că din acest an se schimbă regulile, iar anumite cheltuieli sociale cad în sarcina primăriilor (este vorba în principal de salariile asistenţilor personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap), nu le sunt de ajuns administraţiilor locale, sumele fiind suplimentate din alocările din fondul de rezervă la dispoziţia preşedintelui CJ Olt. Pe marginea folosirii acestui fond s-au purtat discuţii atât miercuri, la consultări, atunci când, potrivit declaraţiei primarului comunei Cungrea, Liviu Voiculescu, preşedintelui CJ Olt i s-a cerut să ţină seama, la repartizare, nu doar de câţi bani reuşesc să facă, din venituri proprii, anumite primării, ci şi de nivelul salariilor în aceste instituţii şi de numărul de angajaţi, foarte multe primării, care tradiţional trăiesc din banii de la CJ, având scheme stufoase de personal şi salarii bune, cât şi astăzi, după adoptarea hotărârii, consilierul judeţean (PNL) Marian Radu solicitând o situaţie privind fondurile de care dispune fiecare primărie şi solicitările acestora către CJ Olt.

Preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, a precizat că aceste date sunt încă în lucru şi că nu pot fi puse la dispoziţia consilierilor. Nu mult mai târziu a revenit, în cadrul declaraţiilor pentru presă, pe această temă, comentând:

„Din banii care există la Consiliul Judeţean vom încerca să echilibrăm situaţia în localităţile care nu au buget de funcţionare, deci practic noi în următoarea şedinţă de consiliu judeţean, când vom avea gata toate datele şi vom şti exact fiecare primărie ce bani are şi ce cheltuieli are, vom încerca să compensăm astfel încât la început de an, aşa cum am făcut în fiecare an, toate primăriile să aibă bugete de funcţionare. În ceea ce priveşte bugetul de funcţionare al primăriilor, acestea nu au fost afectate, pentru că, aşa cum ştiţi, 1/12 din cheltuielile anului trecut pot fi aplicate şi anul acesta şi s-au încadrat, oamenii au funcţionat, şi-au luat salariile, au plătit dările la stat. E vorba de investiţiile noi, pentru că nu poţi să deschizi o investiţie nouă până nu ai buget aprobat. (...) După intervenţia Consiliului Judeţean cu siguranţă nu vor fi localităţi care să nu aibă buget de funcţionare. (...) Noi, când vom stabili banii pe care urmează să-i dea Consiliul Judeţean, din cei 7,5% la dispoziţia preşedintelui CJ, vom ţine cont atât de cheltuielile cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap, de fondul de salarii, dar şi de mărimea localităţii“, a spus Oprescu.



