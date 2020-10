Căţeluşi de rasă, momeală într-o escrocherie virală. Cum sunt păcăliţi românii să dea banii pentru adopţii

O nouă înşelătorie este promovată pe reţelele sociale. Cei păţiţi cu ani în urmă spun însă că n-ar fi decât o reluare a vechilor metode. Ţinta sunt iubitorii de animale care îşi doresc în familie un animal de companie şi care par foarte uşor de păcălit să trimită sume de bani pentru a aduce acasă patrupedul.

Escrocii postează, de pe conturi cu nume false, anunţuri însoţite de fotografii cu câini din rase foarte iubite. Deşi pe piaţă astfel de exemplare se vând cu mii de euro, animalele, spun anunţurile, vor fi date spre adopţie fără niciun cost.

Conversaţia între presupusul stăpân şi persoana interesată de adopţie se mută ulterior în privat, iar aici se face diferenţa între cei care miros de la o poştă înşelătoria şi naivii care ar face orice pentru ghemul de blană. „Stăpânul“ expune o poveste înduioşătoare despre motivul care îl determină să renunţe la animal, tot acesta se interesează despre cum îi va fi căţelului în noua familie, după care se trece efectiv la detaliile transferului - unde intervine surpriza.

Deşi câinele, conform anunţului iniţial, poate fi preluat personal, în cele din urmă se ajunge la soluţia transportului printr-o firmă specializată, iar costurile cad în sarcina adoptatorului. Odată banii intraţi în contul „stăpânului“, se întrerupe orice legătură cu persoana interesată. Alteori, mărturisesc cei păţiţi, se ajunge chiar la solicitarea unor noi sume de bani. Totul ţine de „stofa“ interlocutorului.

Metoda a fost dezvăluită pe grupul public de Facebook „Românii din Viena care vor să vină la un suc“, unde au fost postate şi copii ale conversaţiilor din mediul privat.

„Am eu un căţel din rasa Cercopitec de dat, iţi pot trimite poze“, sună un anunţ.

„Şi iarăşi a apărut unul care are câine de donat.... Şi iarăşi au apărut domniţele dispuse să-l „cumpere“. Pot să mai postez eu de 100 de ori poze şi mesaje de avertizare că nu e decât o înşelătorie, că nu vor să creadă până nu o păţesc pe propia piele. Deşteaptă-te române şi nu mai fi aşa naiv!“, este o nouă avertizare venită din partea unui membru al grupului, avertizare însoţită de un nou astfel de anunţ.

În anunţ se dă spre adopţie un „buldog francez, super adorabil, blând şi afectuos, excelent pentru o familie cu copii“, iar persoanele interesate nu întârzie să apară.



„E ţeapă mare, o să vă spună că fetiţa ei a murit de cancer şi că donează căţeluşul“, spun cei care au intrat în jocul unor astfel de escroci şi au solicitat detalii.

În conversaţiile private se ajunge la problema transportului pentru care, chipurile, este nevoie de bani



„Vă spune că trebuie să plătiţi transportul la domiciliu, plata este 210 euro şi ca în 6 ore aveţi căţeluşul“, confirmă altcineva.

„De ce unii oameni sunt aşa creduli!! Nu mai credeţi toate prostiile ...un câine din ăsta ajunge la 1000 euro, să îl dea spre adopţie!!!! ...cine crede în vrăjeală, escrocheria asta, înseamnă că nu au minte ......dar ăsta-i românul nostru, până nu ne minţim noi pe noi nu putem trăi“, constată altcineva, iar mai jos apare şi o mărturisire: „Mare grijă, noi am luat o ţeapă foarte mare, am plătit 200 euro pentru transport şi după ni s-au mai cerut 500 şi abia atunci ne-am dat seama că e înşelătorie“. Escrocii au soluţii şi pentru situaţia în care insişti să ridici câinele personal: „Eu am mai găsit un anunţ de genul!! Şi îmi zicea că dacă îl vreau cu adevărat, după nu ştiu câte sute de întrebări (unde locuiesc, dacă îmi permit să îl întreţin, etc) mă chema să merg să îl iau din Polonia! Apoi peste 5 minute îmi trimite mesaj că pleacă în Franţa şi trebuie să merg acolo“, dezvăluie altcineva.





„Da, şi eu am scris la un alt anunţ de curiozitate, dar nu a fost de acord să merg să îl iau, doar să îl trimită din Lyon :))) pentru 200 de euro :)) Eu i-am scris că merg în Polonia să-l iau ( bineînţeles că nu mă duc) şi nu mai răspunde, m-a blocat. Deci, oameni buni, deschideţi ochii mari când vedeţi aşa anunţuri pe internet, sunt multe persoane şi puţini OAMENI pe pământ!! Aiureală... cum să-l dea gratis ... când această rasă, dacă e pură, sare de ....2000....“, este un alt avertisment.

