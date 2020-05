Încă un caz pozitiv din focarul de la Ambulanţa Olt: o angajată a Primăriei Piatra-Olt. 23 persoane testate

Situaţie tensionată la Primăria Piatra-Olt, unde lucrează ultima persoană testată pozitiv, contact al unei asistente de la Ambulanţa Olt. Femeia lucrează în cadrul Compartimentului Stare Civilă din primărie, iar astăzi mai mulţi colegi de serviciu au fost testaţi, 23 în total. Soţul doamnei este chiar secretarul primăriei, iar lista contacţilor direcţi nu se opreşte aici. Printre persoanele care au intrat în contact cu angajata infectată este inclusiv soţia preşedintelui CJ Olt, Marius Oprescu, juristă în cadrul instituţiei.

Între timp, Direcţia de Sănătate Publică a făcut şi prima comunicare cu date ample despre focarul de coronavirus de la Ambulanţa Olt. Conform comunicatului, lista contacţilor direcţi ai angajaţilor SJA Olt confirmaţi cu noul coronavirus a ajuns la 117.

„Rezultatele anchetei epidemiologice derulate în cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Olt, în perioada 21- 26.05.2020 se prezinta dupa cum urmeaza:



1. Numar total cazuri confirmate cu COVID -19 din rândul angajatilor, până la data de 26.05.2020= 20 de persoane ( 2 medici, 5 ambulantieri + soferi, 13 asistenti medicali );

2. Numar total contacti directi ai cazurilor confirmate: 117 cazuri, din care:

• 51 cazuri investigate cu laboratorul, cu urmatoarele rezultate:

-5 cazuri confirmate;

Menţiune: Toate cele 5 cazuri sunt izolate în sectia COVID -19 a S.J.U. Slatina, din data depistării;

- 21 probe negative;

- 25 probe în lucru.

➢ Total cazuri confirmate până la data de 26.05.2020 (angajati SAJ + contacţi):

20 ( SAJ ) + 5 ( contacti directi ) = 25 cazuri

3. Numar de contacti directi ai cazurilor confirmate cu pacienti deserviti de către echipajele depistate cu infectia cu COVID-19( -date partiale; actiune in derulare) : 35 suspecţi testaţi, rezultat negativ pentru toţi.

Context epidemiologic:

• Date referitoare la sursa de infectie:

Pacienta depistată în data de 18.05.2020 la Spitalul COVID-19 din jud. Arges, cu domiciliul in jud. Arges;

• Pentru asigurarea continuitatii activitatii, urmarea izolarii persoanelor la risc , SAJ isi asigura permanenta prin relocare de echipaje din Substatiile secundare, pentru asigurarea a 2- 3 ture suplimentare cu 3-5 echipaje/ tura în plus.

• Pentru evitarea contactelor infectante echipajele relocate sunt cazate in spatii puse la dispozitie de catre Consiliul Judetean in afara sediului SAJ.

In continuare, actiunile pe care DSP Olt si le- a propus spre a le realiza sunt:

➢ Verificarea conditiilor de organizare si functionare a SAJ, conform Ord. 1519/2009, de catre reprezentantii Serviciului de Control in Sanatate Publica din cadrul DSP Olt.

➢ Extinderea anchetei in randul contactilor din categoria pacientilor, cat si a contactilor de familie/ apropiati, la risc de infectia cu COVID-19.

➢ Verificarea aplicarii corecte, permanent si continuu, a masurilor de protectie sanitara privind limitarea extinderii infectiei cu noul coronavirus.

Anchetă epidemiologică în derulare“, a transmis DSP Olt.