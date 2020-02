VIDEO Cine este românul din conturile căruia a dispărut 1 milion de euro. Averea pe care a clădit-o într-o comună din Sibiu

Un bărbat a reuşit să-şi însuşească identitatea altcuiva şi să convingă angajaţii unei bănci să-i permită accesul la conturile bancare ale adevăratului proprietar şi, mai mult, să-i transfere într-un alt cont o sumă uriaşă de bani.

Autorităţile susţin că, într-un final, transferul ar fi fost anulat după ce personalul bancar a realizat înşelătoria în urma unor verificări standard.

Din informaţiile furnizate presei, reiese că numele hoţului este Marcel Muşat, un bărbat de 48 de ani din localitatea sibiană Cisnădie. Acesta a plecat din România în perioada perfectării tranzacţiei. Nu este clar dacă pentru a sărbători în avans, cu banii deja sustraşi prin intermediul cardurilor bancare în posesia cărora reuşise să intre, sau dacă îşi pregătea fuga, în eventualitatea în care fie planul său avea să fie dat în vileag, fie avea să reuşească.

Victima a fost Ion Popica, de 53 de ani, din Sadu - Sibiu.

Pădurarul milionar în euro din afaceri imobiliare

În comuna sibiană toată lumea îl cunoaşte pe Ion Popică, consilier de la PMP, care în urmă cu patru ani a candidat la funcţia de primar şi a ratat fotoliul la mustaţă. Practic doar 16 voturi l-au departajat de actualul primar. Pădurar de meserie, Ion Popica a reuşit să se descurce foarte bine după Revoluţie datorită unor afaceri imobiliare extrem de profitabile. A cumpărat pământ în mai multe localităţi şi l-a vândut unor dezvoltatori imobiliari, cel puţin asta susţine presa locală.

S-a angajat ca pădurar la 30 de ani şi a practicat meseria mai bine de un deceniu şi jumătate. Şi în 2012 a candidat la funcţia de primar, dar nu în Sadu, de unde era originar, ci în Cisnădie unde avea domiciliul din buletin. Pădurarul care administra şi o firmă în paralel la vremea respectivă era cunoscut drept „cel mai mare proprietar de terenuri din Cisnădie”. Susţinea pe atunci că averea sa se ridica la 10 milioane de euro.

Chiar şi acum deţine peste 55 de hectare de terenuri în patru localităţi diferite din judeţul Sibiu: Tălmaciu, Şelimbăr, Cisnădie şi Sadu. Unele sunt terenuri agricole, altele intravilane, unele vin la pachet şi cu nişte iazuri cu peşte în care pescuieşte cu prietenii, după cum reiese de pe propria pagină de socializare. Loturile sunt achiziţionate din 2000 încoace. Cel puţin asta a menţionat în declaraţiile sale de avere, publicate pe site-ul Primăriei Sadu

Face colecţie nu doar de terenuri, ci şi de case şi maşini. În colecţia sa are şapte maşini şi utilaje agricole: un Ford, un BMW şi un Range Rover, două autoutilitare, un tractor şi un buldoexcavator. La capitolul locuinţe are un apartament şi trei case. Ultima şi-a achiziţionat-o anul trecut - o micuţă casă de vacanţă în comuna Sadu. Cea mai mare dintre case are o suprafaţă impresionantă de 330 mp. Casele sunt toate cumpărate din 2008 încoace, iar apartamentul din Cisnădie îl deţine din 1995. De la finele anului trecut a început construcţia „unei noi case”, după cum se laudă pe Facebook, unde a postat poze cu săpăturile pentru fundaţia casei.

Tot din ultima declaraţie de avere mai reiese şi că are o colecţie de ceasuri şi tablouri în valoare de 15.000 de euro.

Indemnizaţia de consilier local - singurul venit constant în ultimii ani

De asemenea, în conturile deschise în 2016 apare şi suma pe care Marcel Muşat a pus ochii: 3,5 milioane lei şi 470.000 de euro - potrivit declaraţiei din 2019. Cu un an în urmă, în aceleaşi conturi apăreau peste 6 milioane de lei şi 90.000 de euro, bani de care a uitat însă să menţioneze în declaraţia din 2017. Prin urmare, informaţia fiind publică o cunoştea toată lumea.

Având în vedere că în declaraţiile sale de avere la capitolul venituri nu a trecut decât indemnizaţia de consilier local, este de la sine înţeles că banii veneau din alte surse. Spre exemplu, în actele publice menţionate apare şi vânzarea unui tractor, a unor maşini, şi a unui teren în ultimii trei ani în valoare de aproximativ 30.000 de euro.

Fost administrator şi director la o societate de exploatare forestieră

Ion Popica este, sau mai bine spus a fost, administrator la SC Agrofor SRL Cisnădie şi director la Forest Explorer SRL Tălmaciu. Prima firmă are activitatea suspendată din 2018. Societatea se ocupa de comerţul cu material lemnos, materiale de construcţie şi materiale sanitare. În 2018, apărea cu un profit de 86.000 şi datorii de peste 350.000, fără să aibă activitate.

În cazul celei de-a doua firme, există doar două societăţi în Tălmaciu, cu acelaşi nume - Forest Sib Explorer. Cea cu punct de lucru la Tălmaciu apare radiată din 2016, iar în cazul celeilalte, tot din Tălmaciu, ultimele informaţii provin din 2018: o firmă fără profit, din domeniul exploatării forestiere, cu doar doi angajaţi, a cărei cifră de afaceri era de aproximativ 170.000 de lei, iar datoriile depăşeau 6 milioane de lei.

A pretins în şedinţă publică divulgarea secretelor de serviciu ale poliţiştilor

Dincolo de modul în care îşi poate justifica sau nu averea, Ion Popica a intrat în atenţia mass-media când într-o şedinţă de consiliu local din 2017 propunea primarului să ceară Poliţiei să-şi anunţe raziile, să nu mai vină neanunţată!

Nemulţumirea acestuia a plecat de la controalele pe linie rutieră ale agenţilor de poliţie despre care susţinea că sunt făcute la comandă pentru „norma” de amenzi, şi că de cele mai multe ori contravenţiile constatate sunt inventate. „Noi ar trebui să publicăm la biserică: ”Băi, fraţilor, joia vine echipajul de poliţie de la Cisnădie sau de la Sibiu, la ora şapte, după-masa. Stă ori la..., ori la Masa verde. Atenţie! Caută maşini care nu-s înscrise, caută şoferi care au băut, caută tractoare care nu sunt înmnatriculate la Primărie. Radarele de pe raza judeţului Sibiu le puteţi găsi la Boiţa, DN 1, cutare, cutare”, în aşa fel încât să nu mai vină ăştia să dea amenzi la oameni”, propunea Ion Popica în şedinţa de Consiliu Local.

Ulterior, avea să dea vina pe presă că i-a scos cuvintele din context şi că, de fapt, intenţia lui era de a deconspira eventuale înţelegeri între conducerea Primăriei şi a Poliţiei pentru a se încasa mai mulţi bani la buget din amenzi. Media naţională spunea despre el cu acea ocazie: „Ion Popica e consilierul care ... poartă pica!”.

Balada porcului şi câştigurile în instanţă

Coincidenţă sau nu, câteva săptămâni mai târziu, el însuşi avea să fie oprit în trafic. Poliţiştii i-au întocmit dosar penal pentru că circula cu numere provizorii expirate. Ion Popica a contestat acuzaţiile, iar instanţa i-a dat câştig de cauză şi i-a anulat amenda.

În acelaşi an, a dat în judecată Consiliul Local din Cisnădie, pe primarul localităţii, beneficiarii unor construcţii rezidenţiale şi pe constructor, pe motiv că cel din urmă a făcut şantierul chiar pe terenul său, pe baza unui PUZ (plan urbanistic zonal) făcut fără măsurători.

Şi de această dată i s-a dat câştig de cauză, iar consilierii, constructorul şi primarul au achitat nota de plată a procesului, de 5.150 lei - cheltuieli de judecată. Hotărârea a fost contestată, procesul fiind în derulare. La finele lui 2017 i s-a dus dus buhul după ce a compus o poezie unui porc de 489 de kilograme, considerându-l cel mai mare din ţară. Ţintă sigură, studiată în cele mai mici detalii

Nici nu-i de mirare că a ajuns în rolul de victimă tot atrăgând atenţia asupra lui. Ion Popica şi Marcel Muşat se cunoşteau, presa locală susţine chiar că erau rude. Aşa a reuşit cel din urmă să intre în posesia unei copii a buletinului consilierului local din Sadu. Apoi, l-a studiat atent pe consilier: cum se îmbracă, cum se comportă, chiar şi semnătura i-a falsificat-o.

Ion Popica este vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene a PMP Sibiu. În 2016 a candidat şi la Senat din partea Partidului Mişcării Populare. La vremea respectivă declara că vrea o Românie fără birocraţie, dar şi că va milita pentru limitarea tăierii pădurilor pentru următorii 10 ani.

A fost la un pas să rămână fără milionul de euro în conturi. Ruda sa a reuşit să-l păgubească doar cu 18.000 de lei, bani pe care i-a scos prin intermediul cardurilor emise de bancă în timp ce era considerat adevăratul proprietar al conturilor.