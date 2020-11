Scandal la Sibiu. Un bărbat a fost sunat de DSP şi întrebat cum se simte tatăl său, care murise de COVID-19 în urmă cu câteva zile

„Am fost sunat ieri dimineaţă să mă întrebe ce face tatăl meu. Am simtit ca mor eu când am auzit această întrebare. Tata era inmormântat cu o zi înainte. Şi-au cerut scuze, le-am spus să se documenteze. Apoi mă întrebau cum o cheamă pe mama, cum se numeşte medicul de familie al mamei. În ziua înmormântării am primit decizie pentru ca mama să participe la înmormântare. Deci ştiau cum se numeşte mama”, a declarat Ilie Brad la Antena3.





El a precizat că tatăl său suferea de 18 ani în urma unei operaţii de fiere, nereuşită, şi că îl ducea periodic la spital.





„L-am dus cu icter şi l-am adus mort de COVID”, a afirmat bărbatul, în condiţiile în care spune că înaintea internării tatăl său făcuse testul pentru COVID-19, care a fost negativ.





Ilie Brad a precizat că va dori să vadă documentele medicale ale tatălui său.





În judeţul Sibiu, de la debutul pandemiei, s-au înregistrat 8.686 cazuri de coronavirus.





DSP Sibiu a realizat o analiză de risc şi a trimis-o Centrului Naţional de Sănătate Publică pentru avizare. ÎN propunerea DSP Sibiu se vorbeşte despre carantinarea municipiului Sibiu, a comunei Şelimbăr, lipită practic de municipiul reşedinţă de judeţ, dar şi a oraşelor Tălmaciu şi Cisnădie. Municipiul Sibiu avea miercuri o incidenţă cumulată de 11,18 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.





„În cursul zilei de vineri, 13 noiembrie va avea loc o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în cadrul căreia se va analiza situaţia epidemiologică şi conform art. 12 din Legea 136/2020 se va lua hotărârea de carantină zonală în baza propunerilor Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu, avizate de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Toate aceste se vor face în prezenţa comandatului acţiunii, domnul secretar de stat Raed Arafat”, a transmis Prefectura Sibiu.