Tărâmul magic din Maramureş. Breb, satul în care timpul parcă s-a oprit în loc

La 51 de kilometri de Baia Mare, la poalele Munţilor Gutâi, îşi are locul un sat de-o frumuseţe ca-n poveşti. Breb găzduieşte anual mii de turişti veniţi de peste hotare să vadă cu ochii lor de ce este considerat a fi unul dintre cele mai frumoase sate din România.

Înainte de a intra în sat, o poartă maramureşeană din lemn masiv dă de veste turiştilor că au ajuns unde trebuie. Din acest punct, priveliştea este una idilică. De lângă poartă se poate vedea tot satul, deasupra căruia, iarna, se aşterne fumul ieşit din hornurile caselor. Străzile satului sunt înguste şi nu sunt asfaltate, iar dacă în mod normal acest lucru le aduce neplăceri şoferilor, odată intraţi în sat supărările dispar.

La fiecare pas descoperim satul autentic, simplu şi încântător. Căsuţele tradiţionale şi gardurile din lemn transformă locul într-unul de basm, iar cei care ajung aici cu greu se pot abţine să nu zăbovească pentru a face zeci de fotografii. Gospodărie fără animale nu există, iar sătenii salută şi vorbesc cu fiecare turist care le calcă pragul.

La adăpost de orice necaz

Indiferent de sezon, turiştii care se cazează în Breb au ocazia de a trăi pe propria piele traiul la sat. Pentru unii înseamnă retrăirea unor amintiri din copilărie, pentru alţii, o experienţă unică şi plină de învăţăminte. În funcţie de sezon, proprietarii pensiunilor au grijă să organizeze diferite activităţi pentru turişti: de la mulsul vacii sau strângerea ouălor din cuibar până la întorsul fânului şi culesul merelor.

Graţie peisajelor sublime şi oamenilor ospitalieri, Breb a fost declarat unul dintre cele mai frumoase sate din România în paginile ziarului spaniol „El Pais“.

Ansamblul de 7 căsuţe tradiţionale ”Casa din Vale” Sursă Foto: Roxana Vale

Nu există om care să calce în Breb şi să nu fie pus la masă de vreun localnic. Iar cine ajunge să guste din preparate, n-are cum să nu-şi dorească să revină.

În Breb, inclusiv prinţul Charles al Marii Britanii deţine câteva căsuţe vechi din lemn, pe care le-a reabilitat.

Şi nu a fost singurul oaspete de seamă care s-a îndrăgostit pe loc de frumuseţea satului românesc. Magia vieţii din Breb i-a cucerit pe mulţi, iar în ultimii ani, nu puţini au fost tinerii care au decis să-şi schimbe radical vieţile pentru a-şi duce traiul acolo, în locul care pare ferit de orice necaz.

Tihna de la sat, tot mai seducătoare

Aşa stau lucrurile şi în ce îi priveşte pe Roxana şi Florin Vale, doi tineri care au dat viaţa agitată din Cluj pentru tihna de la poalele Munţilor Gutâi. Odată cu această mutare, cei doi şi-au schimbat drastic stilul de viaţă şi rutina, însă consideră că a fost de departe cea mai bună decizie pe care o puteau lua. Cele două fetiţe ale lor, Nina şi Iza, cresc acum într-un mic colţ de rai, iar ei administrează un ansamblu de şapte căsuţe tradiţionale, vechi de peste 100 de ani.

Totul a început în urmă cu cinci ani, când Roxana şi Florin au dorit să cumpere un teren în localitatea maramureşeană Săpânţa, pe care să amplaseze o casă veche din lemn. Cei doi nu au reuşit să achiziţioneze terenul, iar alternativa a fost o altă bucată de pământ, în Breb.

„Credem că a fost un lanţ de conjuncturi favorabile şi că aici trebuia să ajungem. În ziua în care am primit avizul nefavorabil pentru ridicarea casei în Săpânţa, soţul meu a găsit un teren interesant în Breb. Era un teren în câmp deschis, fără alte construcţii în vecinătate, cu o vedere superbă către Muntele Gutâi, Carpaţii din Ucraina şi Munţii Rodnei. Am hotărât pe loc să-l luăm. Mai apoi, am venit ca turişti în Breb. Florin mai vizitase satul, pentru mine era însă prima dată şi m-a fascinat pe loc. În august 2015, am dus o grămadă mare de lemne vechi pe acest câmp şi cutreieram satul în lung şi-n lat, făceam fotografii, eram curioşi să cunoaştem localnicii, iar apoi reveneam la mormanul nostru de lemne şi ne făceam planuri“, povesteşte Roxana.

Magic Land Breb În timp ce ridicau prima căsuţă în Breb, Roxana şi Florin făceau naveta de la Cluj, un drum de peste 160 de kilometri. Fără să-şi dea seama, îndrăgeau tot mai mult satul, dar şi oamenii, astfel că în scurt timp au început să caute o a doua căsuţă, apoi o a treia. Totul a decurs natural, iar devotamentul cu care au lucrat la fiecare căsuţă le-a adus celor doi, încă de la început, turişti de peste hotare. Nu mult a durat până să facă marele pas: mutarea definitivă în Breb.

Florin şi Roxana Vale alături de oaspeţi: muzicianul Adrian Naidin şi actorul Bogdan Rădulescu Sursă foto: R.V.

„Pe de o parte, simţeam o fericire şi o împlinire pe măsură ce salvam încă o casă veche şi o readucem la viaţă, astfel contribuind la regenerarea rurală a arhitecturii tradiţionale specifice zonei, iar pe de altă parte, ofeream o experienţă turistică de nişă, care devenea tot mai solicitată.

Într-unul din nenumăratele noastre drumuri către Magic Land Breb, locul nostru magic, aşa cum îl numim noi, l-am întrebat pe Florin ce părere ar avea să ne mutăm la Breb, să renunţăm pentru o vreme la tot ce ţine de viaţa noastră din Cluj, să ne dedicăm proiectului şi să trăim viaţa în tihna de aici, după care eram nostalgici ori de câte ori reveneam în Cluj.

Pentru Florin a fost un şoc plăcut, a fost plăcut surprins că a venit din partea mea, city girl (n.r. – fată de oraş) convinsă, fără vreo tangenţă anterioară cu viaţa la sat sau cu mediul rural. A fost ceva tacit. Nu am mai discutat despre asta, ne-am continuat drumul şi, în câteva luni, ne-am mutat împreună cu Nina, fetiţa noastră, care avea la acel moment 10 luni, şi cu Whoabi, căţelul nostru“, îşi aminteşte Roxana.

Fiecare căsuţă are povestea ei

La cinci ani de la salvarea primei căsuţe, tânăra familie a ajuns să deţină un ansamblu de şapte căsuţe tradiţionale, cunoscut sub numele de Casa din Vale.

Însă fiecare căsuţă dintre ele, toate vechi de peste 100 de ani, are un nume şi o poveste proprii.

Casa din Vale a fost prima salvată. Casa Faină este vedeta căsuţelor, priveliştea fiind una de excepţie, înspre Creasta Cocoşului. Şura lu' Costan este o casă cu un spaţiu generos la mansardă, care în trecut a fost o şură pentru animale. Casa Călina are o poveste cu iz fantastic, legenda spunând că i-a aparţinut unei femei din sat care făcea minuni.

„Cred că suntem amândoi foarte ataşaţi de Casa Călina. Este o casă tradiţională din lemn, veche de peste 100 de ani, în care am petrecut peste şapte luni, când ne-am mutat aici, şi în care ne-am simţit foarte protejaţi. Casa aceasta, în special, are o energie foarte bună. A aparţinut mătuşii Călina şi are o poveste remarcabilă, pe care le-o relatez tuturor turiştilor“, subliniază Roxana Vale. Curtea acestei căsuţe găzduieşte vară de vară evenimente culturale tradiţionale, cu invitaţi de seamă, îndrăgiţi de maramureşeni şi nu numai.

Casa Iza este denumită după una dintre fiicele lor, fiind căsuţa care pentru familia Vale reprezintă „acasă“. Apoi, Casa cu Dor este o căsuţă mică, despre care cei doi povestesc că „i-au purtat mult dorul“.

Şi, nu în ultimul rând, Casa Nouă, un proiect proaspăt care îi apaţine lui Florin. Aceasta va fi construită dintr-un lemn nou, însă arhitectura va rămâne tradiţională, specifică zonei.

„Suntem foarte ataşaţi şi dedicaţi acestui proiect. Simţim că aceste case fac parte din familia noastră, că fiecare are personalitatea sa. Preţuim fiecare casă în parte, ca şi cum ar fi copiii noştri. Casa din Vale are un loc aparte, este prima noastră casă, vine însoţită de un bagaj mare de visuri şi planuri pe care le-am croit în jurul ei, care s-au concretizat şi pentru care suntem foarte recunoscători“, spune Florin Vale.

Vă recomandăm să mai citiţi: