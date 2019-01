O investiţie care ar fi creat sute de locuri de muncă în industria armamentului, blocată la Guvern de aproape un an. „Este un plan de afaceri pe 25 de ani“

Potrivit ofertei prezentate oficial, oficiall Rheinmetall ar vrea să producă la Reşiţa turela şi aparatele de tragere pentru 486 de transportoare, pe care urmează să le construiască în fabrica de la Moreni. Investiţia productorului german ar crea la Reşiţa peste 600 de locuri de muncă.



Toate detaliile au fost puse la punct, ba chiar cei de la Rheinmetall au cerut Primăriei din Reşiţa să organizeze inclusiv evenimentul privind semnarea protocolului. Printr-un email transmis în 9 martie 2018, primarul Reşiţei, Ioan Popa, era rugat de către reprezentantul companiei în România să facă invitaţiile oficiale pentru data de 21 martie 2018.

Numai că totul s-a blocat la nivel central. Memoradumul care trebuia aprobat de Guvern nu a mai intrat în şedinţa în care era programat să fie discutat. Şi nici în şedinţele următoare, până în ziua de astăzi.

“O să vă dau documente care certifică că am reuşit sa conving anumiţi investitori şi, din cauza unor factori de la nivel naţional, investiţia s-a oprit. Vorbesc despre Rheinmetall, care a venit cu un business-plan pe 25 de ani şi totul s-a oprit la memorandumul pentru care ministerele Apărării şi Economiei trebuia să-şi dea aprobarea. S-au schimbat patru miniştrii într-un an, ca în Lolek şi Bolek, şi a trebuit să meargă să vorbească cu toţi şi să le explice proiectul. Când au convins pe unul, s-a schimbat şi a trebuit să meargă la următorul şi tot aşa. Au făcut chestia asta de patru ori. În final, au ajuns la un acord, cu ministrul Fifor. Au construit un proiect de memorandum şi urma să intre în şedinţa de guvern, să se aprobe. Noi am fost informaţi, şi o să vă arat emailul, şi rugaţi să organizăm evenimentul. După ce am făcut deja invitaţiile, vineri, după joia în care trebuia să intre memorandumul în şedinţa de Guvern, ne-au anuţat cu dezamăgire că lucrul asta nu s-a întâmplat, deşi primiseră toate asigurările. Şi, de atunci, nu s-a mai întâmplat nimic. În situaţia în care, Rheinmetall era curtat şi din Anglia, şi din Polonia. Să dai cu piciorul, unui investitor de talia asta… trebui ca lumea să ştie cine face asta. Dacă nu am pierdut investiţia încă, e clar că am întârziat crearea a peste 600 de locuri de muncă, de un nivel înalt, într-un oraş care are mare nevoie de ele”, ne-a declarat Ioan Popa.

Primarul Reşiţei afirmă că a mai discutat, de curând, cu reprezentanţii Rheinmetall. Aceştia l-au informat că aşteaptă ca noul ministru al Apărării să-i primească şi să discute, din nou, proiectul.

Ioan Popa spune că va cere inclusiv sprijinul Luminiţei Jivan, noul preşedinte al PSD Caraş-Severin, apropiată a lui Liviu Dragnea, să sprijine deblocarea proiectului.