Ce se întâmplă cu mierea de albine dacă se adaugă în lichide cu o temperatură mai mare de 40 de grade

Asociaţia Pro Consumatori, organizaţie certificată de Guvernul României ca fiind de utilitate publică, membră a Organizaţiei Europene a Consumatorilor, a analizat conţinutul a 51 borcane de miere de albine (de mană, de floare de salcâm, de zmeură, de tei, de flori de munte, de rapiţă, de lavandă sălbatică, de pădure, de coriandru, de castan, de eucalipt, de salvie, polifloră, de hrişcă), provenită din judeţele Vâlcea, Ialomiţa, Constanţa, Bistriţa Năsăud, Alba, Ilfov, Vaslui, Prahova, Sibiu, Baia Mare, ţări ca Germania, Portugalia, Mexic, Brazilia şi Italia, comercializate în magazine naturiste şi în marile structuri comerciale.

Unele concluzii la care au ajuns specialiştii APC România îi fac să ne recomande să fim extrem de atenţi când cumpărăm miere de albine din magazine. Aceasta poate fi falsificată chiar şi cu sodă caustică! Conform APC România numai două din zece borcane conţin miere cristalizată. Unul din 10 borcane conţine un amestec de miere din mai multe ţări UE şi Non UE! Numai patru din zece borcane sunt sigilate! Mierea lichidă încălzită este o miere moartă din punct de vedere nutriţional! Numai trei din zece borcane conţin miere ecologică. Mierea de mană conţine de 10 ori mai multe minerale faţă de mierea florală. Mierea naturală de albine conţine peste 280 de substanţe nutritive!

Mierea se poate falsifica cu îndulcitori naturali (zahăr, zahăr invertit, sirop de glucoză, sirop de porumb, melasă), îndulcitori artificiali (zaharină, aspartam, sucraloză, ciclamaţi), aditivi de îngroşare (amidon, gelatină, clei de oase, pectine, gume), coloranţi (caramel amoniacal) şi alte substanţe (carbonaţi de sodiu, sodă caustică, culturi de drojdii, extract de malţ)!

Mierea nu se păstrează în plastic sau vase metalice! Temperatura optimă de păstrare a mierii variază între 18 şi 25 de grade Celsius! Mierea nu trebuie să facă parte din hrana sugarilor!

Mierea devine toxică dacă se adaugă în ceai, lapte sau alte alimente cu temperatura mai mare de 40 de grade Celsius! Conţinutul de glucide în 100 grame miere variază între 75,1 grame şi 83 grame! Valoarea energetică a 100 grame miere variază între 304 kcal şi 346 kcal!

Studiul realizat face parte din Campania Naţională de Informare şi Educare: ”Să învăţăm să înţelegem eticheta!”. Prin această campanie, experţii Asociaţiei Pro Consumatori (APC) îşi propun să-i înveţe pe consumatori să înţeleagă eticheta produselor astfel încât să facă achiziţii în cunoştinţă de cauză pentru familiile lor. Studiul a fost realizat de către o echipă de experţi ai APC, coordonaţi de către conf. univ. dr. Costel Stanciu.

“Mierea de calitate este aceea care se cristalizează după câteva săptămâni de la recoltare, în timp ce mierea falsificată este fluidă. Toate sortimentele de miere autohtone se cristalizează într-un interval de timp cuprins între o lună şi 3 luni, cu excepţia mierii de salcâm şi de mană care se cristalizează în 10-14 luni de la recoltare. Cristalizarea mierii în timp este un proces natural. În concluzie, ne putem feri de falsuri atunci când cumpărăm miere cristalizată sau imediat după ce a fost recoltată, doar dacă sursa este una de încredere, care nu a folosit adaosuri gen sirop de zahăr, melasă şi dextroză. Mierea falsificată nu se cristalizează! Falsificarea mierii se realizează cu apă, glicerină, zahăr, glucoză, dextroză, melasă, amidon, arome, coloranţi, îndulcitori sintetici şi conservanţi. Consumul constant de miere falsificată crează disconfort care se manifestă prin dureri de cap, ameţeală, balonare, greaţă.

Când mierea se falsifică cu glicerină, zahăr, glucoză, dextroză, melasă şi amidon poate duce la apariţia unor afecţiuni medicale cronice, cum ar fi: boli cardiovasculare, boli neorologice (Alzheimer, Parkinson, epilepsie, scleroză multiplă) şi diabet când falsificarea acestui produs se face cu arome, coloranţi, îndulcitori sintetici şi conservanţi. Le recomand consumatorilor să cumpere miere ecologică din magazine în care se vând numai produse de acest tip. Mierea ECO nu este procesată termic, deci îşi păstrează enzimele şi nu conţine reziduuri de pesticide şi de antibiotice.

Preţul mierii ECO este dublu faţă de cel al mierii necertificate. Mierea se păstrează în recipiente de sticlă, închise ermetic, la loc uscat şi răcoros, ferit de razele soarelui. Caracteristicile senzoriale ale mierii de albine (culoare, miros, gust şi consistenţă) depind de tipul florii de la care provine. De exemplu: mierea de salcâm are o culoare galben deschis. Mierea polifloră are o culoare galben roşcată, în timp ce mierea de mană are o culoare brună închis până la neagră cu reflexe verzui.” arată conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC.

Aici gasiţi intreg studiul APC România.