VIDEO Schimb de replici halucinant într-o şcoală din Vâlcea. Un elev îşi ameninţă profesoara: „Mă piş pe ea, o bat când iese din şcoală!”

Cazul elevului agresiv a fost semnalat în presa locală de Vocea Vâlcii. Ei au fost cei care au aflat unde s-a petrecut incidentul şi cine este tânărul din imagini nemulţumit de modul în care a fost punctat la o lucrare.

Dialogul dintre elevul S.R. şi profesoara lui este halucinant, după cum se vede şi în imagini. Dacă la început, pare rezonabil în anumite limite, elevul fiind ferm convins că a făcut bine: „Păi, ce scrie? Vă citesc eu, să vedeţi că e bine. Arătaţi-mi şi mie unde am greşit, vă rog frumos. Deschideţi cartea! Doamna, sunteţi profesoară şi trebuie să-mi explicaţi unde am greşit! Explicaţi-mi, vă rog frumos, unde am greşit!”, pe parcurs tonul şi atitudinea se schimbă.

Băiatul se enervează, începe să bată cu degetul în catedră şi să aibă un ton imperios: „Păi, citeşte acolo! Citeşte şi arată-mi şi mie unde am greşit!”, iar de la persoana a doua plural se trece la persoana a doua singular.

Când este ameninţat că i se scade media la purtare, elevul răspunde: „Ce face? Ai pus acolo minus 10”, „Minus un punct” îi răspunde pofesoara, moment în care tânărul îi cere: „Dar, mai citeşte o dată lucrarea”.

Când i se cere să nu mai vorbească la „per tu”, el spune: „Ba vorbesc cum vreau eu” şi insistă să-i fie recitită lucrarea.

Atitudinea lipsită de respect a elevului recalcitrant este susţinută şi de colegi, unii înjură, alţii râd, unii sunt atenţi la celulare, alţii comentează fapt ce-l determină să spună la final: „Mă piş pe ea!” şi se laudă că o va bate, când o va prinde în afara şcolii: „O bat când iese din şcoală!”.

Tânărul recalcitrant este elev în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” din Râmnicu Vâlcea şi potrivit surselor celor de la Vocea Vâlcii, evenimentul a fost reclamat încă de ieri autorităţilor, motiv pentru care astăzi se va întruni Consiliul Profesoral pentru a dezbate acest caz şi a se lua măsurile care se impun.

Despre licean se ştie că a mai avut astfel de comportamente şi în trecut, motiv pentru care a fost exmatriculat şi reintegrat, potrivit legislaţiei în vigoare.