FOTO Surpriza făcută la Competiţia Mondială de Salvare de cel mai bun paramedic român şi un scafandru medaliat de Iohannis

Locul II mondial al celor de la ISU Vâlcea este cel mai bun rezultat obţinut până acum de către specialiştii români în salvare.

Din 1999, în fiecare an, World Rescue Challenge - Competiţia Mondială de Salvare reuneşte cele mai bune echipe de descarcerare şi prim-ajutor din lume. România a aderat la acest concurs în urmă cu şase ani.

Anul acesta, Competiţia Mondială de Salvare s-a desfăşurat în Franţa, în perioada 12 - 15 septembrie. Au evoluat 36 de echipaje de descarcerare şi 34 de echipaje de prim ajutor din 16 ţări de pe cinci continente: Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Brazilia, Columbia, Paraguay, Canada, Franţa, Spania, Portugalia, Germania, Africa de Sud, Noua Zeelandă, România, China şi Luxemburg.

Performanţa a fost înregistrată la proba „acordarea primului ajutor calificat” - scenariu complex, avându-i ca protagonişti pe plt. maj Cîrciumaru Cristian şi plt. maj. Petria Rareş, doi vechi combatanţi care s-au dovedit până acum cei mai buni salvatori din România, în concursurile profesionale şi nu numai. Ei au evoluat alături de echipele de descarcerare şi prim ajutor calificat ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor Călăraşi, Dolj şi Mureş care au reprezentat România.

„La categoria „descarcerarea din autovehicule”, au intrat în concurs 36 de echipe (formate din şase salvatori), care au avut de parcurs fiecare câte trei scenarii diferite, respectiv proba rapidă (de 10 minute, cu o singură victimă), proba standard (de 20 minute, cu o singură victimă) şi proba complexă (de 30 minute, cu două victime). Scenariile au fost atent selecţionate de către experţii World Rescue Organisation, şi au testat rapiditatea, îndemânarea, tehnica de descarcerare şi modul în care salvatorii au asistat victimele pe timpul operaţiunilor”, au explicat reprezentanţii ISU Vâlcea despre cum s-a desfăşurat una dintre probe.

Aceeaşi sursă ne-a oferit amănunte şi despre cea de-a doua categorie a competiţiei - „acordarea primului ajutor calificat”, unde echipa de la Vâlcea s-a dovedit a fi una de calibru mondial. Aceasta a reunit 34 de echipe, formate din doi paramedici. Printre ei s-au aflat şi specialiştii din cadrul ISU “General Magheru” al judeţului Vâlcea. De această dată „au parcurs proba de traumă standard - timp de 10 minute, cu o victimă - şi proba de traumă complexă - timp de 10 minute, cu două victime. Fiecare echipaj a aplicat manevre salvatoare unor victime implicate în accidente rutiere, incendii, căderi cu parapanta, accidente casnice, agresiuni fizice, plăgi împuşcate sau alte situaţii preluate din viaţa reală.

La toate probele concursului, comisiile de evaluatori au fost formate din specialişti internaţionali în domeniul salvării, fiind verificate în detaliu respectarea procedurilor specifice de intervenţie în aceste situaţii, modul de protejare a victimei, dar şi a salvatorilor, prioritizarea acţiunilor la locul evenimentului, precum şi progresul echipelor faţă de competiţiile anterioare”, ne-au mai precizat reprezentanţii ISU Vâlcea, de la Compartimentul Comunicare.

Rolul acestui gen de competiţie, indiferent de locul în care se desfăşoară, că este local, regional, naţional sau mondial, urmăreşte să dezvolte capacitatea de intervenţie a salvatorilor. Ei au astfel ocazia să înveţe tehnici noi, să se familiarizeze cu ultimele tehnologii în domeniu, să conştientizeze importanţa lucrului în echipă şi să-şi dezvolte capacitate de atenţionare asupra accidentelor rutiere şi a victimelor produse de acestea.

Plt. maj. Rareş Petria, 35 de ani, unul dintre scafandrii ISU Vâlcea a fost recompensat anul trecut cu medalia naţională „Serviciul credincios”, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, de către preşedintele ţării, Klaus Iohannis. Alături de plt. maj. Cristian Cîrciumaru sunt cei mai vechi din echipa de salvatori si ISU Vâlcea care participă la competiţii naţionale şi internaţionale.

Anul trecut, plt. maj. Cristian Cîrciumaru a fost considerat cel mai bun paramedic din ţară, fiind printre cei 30 de profesionişti din ţară ai Ministerului Afacerilor de Interne decoraţi de această structură şi are toate şansele să obţină din nou emblema de onoare a MAI. Nu este singura distincţie obţinută în ultimii ani. Are 38 de ani şi este tatăl unei minunate fetiţe care a devenit, în urmă cu câţiva ani, mascota instituţiei, după ce părinţii au decis să-i creeze un costum de salvator, pe când micuţa avea numai şase luni. Iar de atunci în fiecare an, părinţii îi ajustează costumaşul.

În ultimii patru ani, echipa condusă de Cîrciumaru s-a clasat de fiecare dată pe primul loc la Concursul Naţional pentru Descarcerare şi Acordarea Primului Ajutor Calificat şi pe locuri onorante în cadrul aceleiaşi competiţii la nivel mondial. În anul 2017, tot echipa ISU Vâlcea a clasat România pe locul 10 mondial la World Rescue Challenge, la Târgu Mureş, după ce cu un an în urmă se clasase pe locul 19 mondial. Anul trecut, Cristian ne declara că şi-ar dori să se claseze măcar în primi cinci la nivel mondial, pentru ca în acest an să fie pe podium, pe locul al doilea.

Echipa ISU Vâlcea a mai reuşit performanţa şi ca timp de patru ani consecutiv să ocupe locul I naţional - la proba “Acordarea Primului Ajutor Calificat”.

