Cum vor funcţionarii primăriei din Râmnicu Vâlcea să afle numărul real al suspecţilor de coronavirus. Asociaţiile de proprietari, mobilizate „securistic“

În contextul în care au revenit în ţară sute de mii de români, dar în izolare în acest moment sunt puţin peste 23.500, iar în carantină mai bine de 3.400, la care se adaugă cele 246 de cazuri confirmate, autorităţile s-au trezit în imposibilitatea de a cunoaşte exact numărul şi situaţia celor veniţi din afară, mai ales din zonele cu risc de contaminare cu noul coronavirus.



Administraţia publică din Râmnicu Vâlcea s-a gândit la o soluţie, pe care unii o cataloghează deja drept „securistă”, prin care poate să-i depisteze pe cei care ar fi trebuit să se afle în autoizolare sau în carantină în acest moment. De aceea, miercuri, 18 martie, a făcut un „apel pentru identificarea tuturor persoanelor venite în Râmnicu Vâlcea din ţările afectate de epidemia de coronavirus”.

„În aplicarea măsurilor adoptate la nivel naţional pentru prevenirea răspândirii virusului Covid-19, Primăria municipiului face un apel la preşedinţii şi administratorii celor aproape 600 de asociaţii de proprietari de la blocurile din Râmnicu Vâlcea să anunţe prezenţa în condominiile pe care le administrează a persoanelor despre care ştiu că ar fi intrat recent în România venind din ţările afectate de epidemia de coronavirus. Toţi cei care deţin astfel de informaţii sunt rugaţi să contacteze Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea (la telefoanele dedicate 0758061438, între orele 08.00-16.00, şi 0250.747.720, între orele 16.00.08.00), sau la TelVerde 0800 809 809 (gratuit) gestionat de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. Aşa cum s-a subliniat în repetate rânduri de către reprezentanţii tuturor instituţiilor implicate în lupta cu epidemia de coronavirus, măsura auto-izolării sau carantinării persoanelor care prezintă riscul de a fi infectate cu Covid-19 este cea mai eficientă pentru reducerea contagiunii”, se arată în apelul făcut de Primăria Râmnicu Vâlcea.

Problema ridicată de administraţia locală din Râmnicu Vâlcea a mai fost semnalată şi de alte primării din teritoriu. Primarul din Laloşu, localitate în care un localnic a fost bătut de un vecin pentru că a ieşit din izolarea impusă de Direcţia de Sănătate Publică , susţinea că nu are de unde să ştie câte persoane şi de unde au venit în ultima perioadă în localitate şi propunea ca autorităţile vamale, portuare etc. să informeze administraţiile locale asupra acestei situaţii. Aprecia însă că în jur de 60 de persoane ar fi trebuit să stea în autoizolare la el în comună, dar acest lucru nu se întâmpla, mulţi fiind văzuţi plimbându-se prin localitate sau efectiv distrându-se.

„Nu pot să vă spun câţi localnici s-au întors acasă, pentru că nu ştiu. Am înţeles că ar fi în jur de 60 de persoane care au venit din afară, dar nu pot confirma cu certitudine acest număr. Unii s-au dus chiar să joace tenis... Nu am o asemenea situaţie, cu cei care ar trebui să se izoleze la domiciliu. Ar trebui trimisă de la graniţă, aeroport, de undeva... Doar n-o să stau paznic sau să pun paznici la intrarea în comunitate!”, declara Constantin Nicu reporterului „Adevărul”, în urmă cu o săptămână.