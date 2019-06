VIDEO Cu cine şi-a petrecut weekendul fetiţa luată cu mascaţii din casa asistenţilor maternali: „Noi n-o luăm să-i punem botniţă şi s-o închidem undeva“

Părinţii Ramonei Săcărin, mama adoptivă a Sorinei, deţin la Câmpina două proprietăţi, o casă cu o curte generoasă şi un apartament într-un bloc situat într-un cartier liniştit şi sigur, aflat în imediata apropiere a Şcolii de Agenţi de Poliţie.

Aici a fost adusă şi Sorina, în primul rând pentru a-şi cunoaşte bunica, dar şi pentru câteva zile de linişte departe de zarva produsă de adopţia controversată.

Elena Vasilache, mama Ramonei Săcărin, susţine că fetiţa este bine acum, şi-a revenit din şoc, nu mai plânge şi s-a jucat împreună cu fraţii săi vitregi, dar şi cu alţi copii, ai unor prieteni de familie veniţi în vizită.

”Sorina nu mai plânge. Este bine acum. Weekend-ul acesta şi l-a petrecut împreună cu noi, cu copiii, cu prietenii noştri mai apropiaţi. (...) Nu ştiu dacă Sorina simte direct toată această presiune pentru că nici noi nu am insistat să întrebăm aceste lucruri nenormale, neadecvate unui copil”, povesteşte Elena Vasilache.

Femeia a explicat că, în această dimineaţă, fiica ei a plecat la Craiova împreună cu Sorina, dar nu a putut să precizeze care este scopul călătoriei.

”Acum este cu părinţii ei, la Craiova. Nu ştiu exact ce fac acolo. Nu pot să pisez pentru că şi aşa situaţia este de aşa natură, psihic, fizic şi din toate punctele de vedere. Este destul de tensionată, destul de greu, şi nu pot intra în amănunte”, a prezicat Vasilache.



Întrebată dacă în zilele cât a stat la Câmpina, Sorina s-a mai interesat de familia din Baia de Aramă care a crescut-o până la opt ani, Elena Vasilache a răspuns: ”Bănuiesc că mai întreabă, pentru că este copil. A stat acolo şapte ani de zile cu asistenţii maternali. Nu credeţi că e normal să întrebe?”, spune bunica maternă.

Mama Ramonei Săcărin refuză să se mai uite la televizor

Femeia a refuzat că comenteze imaginile dure cu momentul în care Sorina a fost luată de la asistenţii maternali. Elena Vasilache a precizat că nu s-a uitat la televizor pentru că nu poate suporta să vadă prin ce trec copiii ei.

”Eu nu mă pot uita la televizor, pentru că sufăr de inimă, şi nu mă pot uita să vad prin ce trec copiii mei. Nu pot. Am scos Facebook, tot, şi nu mă mai uit. Pentru sănătatea mea”, mai spune femeia.

Potrivit acesteia, cei doi părinţi adoptivi sunt hotărâţi să rămână în România până ce vor rezolva problema Sorinei, deşi în America îi aşteaptă fiica lor cea mare, acum aflată într-o tabără de trei săptămâni.

”Până nu se va rezolva cazul nu vor pleca. Eu, un neştiutor, am întrebat-o pe fiica mea de ce nu au luat-o de anul trecut. Mi-a spus că nu putea să ia copilul, dacă nu avea totul în regulă. Eu mai multe nu am de unde să ştiu. Situaţia este foarte tulburătoare. Dacă ei duceau copiii la centru cum era regula, îl predau la centru, nu mai era nici o problemă. Nu ştiu cine trebuia să se ocupe de asta, cei de la Mehedinţi, cei de la centrul de care aparţinea ea, dar nu au făcut-o”, a concluzionat Elena Vasilache.

Bunica Sorinei spune că fiica ei, Ramona, a vrut să facă un gest nobil şi să întindă o mână de ajutor unui copil din România. Exclude toate informaţiile care au fost publicate pe marginea acestui subiect şi care indică faptul că familia Săcărin ar avea intenţii necurate cu Sorina.

”Sunt nişte oameni care au vrut să facă un bine”

”A fost un simţ al ei, că poate să ajute. Nu a fost aşa cum se aude, câte variante, nu e nimic adevărat. Nu este adevărat că are un copil bolnav pentru că pe cea mare eu am crescut-o. Are 11 ani, este sănătoasă. Are toate analizele făcute. Acum sunt duşi tot pentru asta, ca să demonstreze... Şi Adam (fiul cel mic al familiei Săcărin n.r.) este sănătos. Sunt nişte oameni care au vrut să facă ceva bine, ceva bun. Nu ne este frică, nu ne este teamă că ne vor agresa. De ce, că am luat copilul? Da, ei sunt foarte mulţumiţi şi împăcaţi sufleteşte. Nu este nimic adevărat din ce se spune. V-am spus, nu-ţi dă nimeni în America analize murdare, poate invers se mai întâmplă. Eu am fost acolo şi am văzut cum sunt oamenii, sunt alt fel, cu grija pentru om. Dacă ai nevoie de ceva, toţi sar, toţi fac voluntariat, n-am întâlnit aşa voluntariat ca acolo, să mă duc să alerg pe stradă nu ştiu cât, pentru că un soldat nu ştiu ce a păţit, nu ştiu unde”, a mai spus Elena Vasilache.

Mama Ramonei Săcărin are un mesaj pentru asistenţii maternali care au crescut-o pe Sorina şi îi roagă să fie liniştiţi pentru că fetiţa va fi îngrijită bine aşa cum a fost şi până acum, la Baia de Aramă. Iar cel mai important lucru este că părinţii adoptivi nu vor să o ţină departe de România, iar de fiecare dată când se vor întoarce în ţară o vor duce pe Sorina în vizită la familia care a crescut-o timp de şapte ani de zile.

”Au dreptul să o vadă, nu e nicio problemă. Noi nu o luăm să-i punem o botniţă şi să o închidem undeva, nici pomeneală”, a spus Elena Vasilache.

