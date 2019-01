Românul care a lăsat Londra pentru o viaţă liniştită într-un sat de munte din Apuseni: „Majoritatea celor de la oraş trăiesc aidoma unor roboţi“

În urmă cu doi ani, Andy a decis să schimbe totul şi să înceapă o viaţă nouă, una reală, cum singur mărturiseşte astăzi. Astăzi administrează, printre altele, un grup online cu peste 11.000 de membri activi interesaţi de aceeaşi pasiune: viaţa la ţară. Întreaga experienţă a aşternut-o pe hârtie, astfel că în curând va publica ”Mutat la ţară. Viaţa fără ceas. Din Londra în Apuseni”, un fel de ghid pentru românii şi nu numai care vor să lase agitaţia marilor oraşe pentru o viaţa liniştită în mijlocul naturii.

Cum a lăsat Londra pentru satul Dupăpiatră

S-a întâmplat ca în vara anului 2016, pe final de concediu, să ajungă în zona munţilor Apuseni absolut întâmplător şi n-a mai plecat. Atras de ceea ce a găsit în cătunele din munţi, Andy a realizat că traiul pe care îl dusese până atunci în agitata Londră, dar şi în alte mari oraşe din ţară pe unde îl purtase viaţa, era doar bombardat cu valori false, doar o goană după bani care îl împiedicase de fapt să trăiască şi îl transformase într-un robot.

Nici măcar peste noapte, ci peste zi, m-am trezit mutat într-un cătun din Apuseni, tocmai pe final de concediu, când trebuia să mă întorc la Londra, în miezul civilizaţiei, unde mă aştepta o viaţă mult visată de către mulţi est-europeni: un loc de muncă bine plătit, expoziţii, concerte, oameni interesanţi, barul din Elefant&Castle unde se cântă jazz, muzee şi multe altele. Cu toate acestea, m-am trezit brusc într-o altă lume, dar nu într-una aflată mai prejos decât cea care mă aştepta dincolo de mări şi ţări, ci poate chiar mai interesantă şi foarte bogată din punct de vedere social şi spiritual, o lume nouă, care m-a cucerit pe loc şi definitiv. (Pasaj din cartea „Mutat la ţară – Viaţa fără ceas – Din Londra în Apuseni“, scrisă de Andy Hertz

Cu banii strânşi în Anglia, Andy şi-a cumpărat o casă în satul Dupăpiatră, un cătun de munte din comuna Buceş, judeţul Hunedoara, şi a învăţat să trăiască din nou în mijlocul adevăratelor valori.

”Eu m-am mutat de doi ani şi ceva şi nu regret nimic. Acum nu ştiu dacă o să mor aici, asta nu ştiu, dar deocamdată mi-e bine aici şi nu regret nici o secundă că sunt aici. Chiar ultimii doi ani au fost cei mai frumoşi din viaţa mea”, mărturiseşte Andy Hertz.

Schimbarea radicală nu a fost deloc uşoară pentru tânărul de 32 de ani, dar a învăţat totul din mers, astfel că astăzi a ajuns să aibă suficient de multă experienţă pentru a da sfaturi şi altora care vor să-i urmeze drumul.

În munţi, într-o căsuţă de lemn aflată într-o lume verde, acasă, de unde privesc departe în vale prin geamul de către apus, iată-mă hotărât să scriu despre transformarea vieţii mele şi despre cea mai bună alegere pe care am făcut-o vreodată.

”Nevoia te învaţă. Eu acum trei ani habar nu aveam despre sobe, dar trei mi le-am făcut singur. Nu ştiam despre izvor, despre cum se captează apa, despre fose septice. Nu ştiam nimic. Acum pot să-ţi zic eu cum să ţi le construieşti”, spune Andy.

Este sincer şi spune că o reţetă care să funcţioneze pentru toţi cei care vor să se mute la ţară nu există, dar atât de multe variante şi idei practice există încât fiecare trebuie să decidă singur ce i se potriveşte. Mutatul la ţară nu este pentru toată lumea, mai spune tânărul bănăţean. Nu merită să iei o astfel de decizie doar pentru că aşa e moda şi nici nu trebuie să urmezi calea cuiva doar pentru că lui i-a ieşit şi îi este bine.

”La ţară este foarte fain, dar nu e chiar o soluţie pentru toată lumea. Trebuie să-ţi doreşti să faci asta. Nici nu pot să recomand asta oricui pentru că poate nu li se potriveşte”, mărturiseşte Andy.

”Fiecare trebuie să-şi găsească reţeta lui”

Evident, odată mutat într-o zonă rurală, fiecare se întreabă din ce poate să supravieţuiască acolo, dacă renunţă la serviciul pe care îl avea până atunci şi care îi aducea un venit constant. Soluţie unică şi salvatoare nu există, spune Andy, ”trebuie să vrei tu şi să-ţi cauţi singur soliţiile. Sunt artişti care trăiesc la ţară nouă luni pe an şi apoi două, trei luni merg şi-şi vând creaţiile, sunt oameni care lucrează în domenii care le permit să muncească de acasă. Eu cunosc multă lume care stă la ţară, sunt chiar comunităţi cu oamenii veniţi din afară, care fac ceva. Unul e în IT, altul e pictor, altul merge şi lucrează dincolo iarna. Fiecare trebuie să-şi găsească singur reţeta lui, că altfel nu pot să zic eu mergi şi fă ceva, o grădină, solarii că o să fie bine. Că poate n-o să fie. Există variante multe, doar că oamenii se tem de necunoscut”.

Majoritatea celor de la oraş trăiesc aidoma unor roboţi, dar dacă mă gândesc mai bine, în urmă cu multă vreme, oamenii care trăiau din vânătoare şi agricultură sau cei care trăiesc în afara sistemului şi taie lemne sau plantează legume toată ziua, au fost sau sunt tot un fel de roboţi. Diferenţa constă în faptul că, prin unele activităţi întreprinse zi de zi, simţi sau nu că trăieşti frumos. Totul e să vezi clar, să ţi găseşti calea, armonia, bucuria de a trăi! - ”Mutat la ţară. Viaţa fără ceas. Din Londra în Apuseni”

Majoritatea satelor din România sunt depopulate, spune bănăţeanul, şi o parte din vină o poartă chiar bătrânii care, în loc să atragă tinerii la ţară, îi îndeamnă să-şi vadă de drum pe alte meleaguri invocând viaţa grea de la ţară. Realitatea este cu totul alta. ”Ei ţin minte cum era în anii 80, n-aveai drujbă, n-aveai maşină, n-aveai asfalt, n-aveai telefon, n-aveai boiler electric, n-aveai baie în casă, acum le ai pe toate. Eu trăiesc acum în vârful muntelui ca în oraş. Am tot ce-mi trebuie. Am baie, am net, sunt conectat cu tot. Mă duc la teatru în oraş, mă duc la înot în oraş deci nu sunt chiar aşa rupt de lume, doar că nu mă duc la serviciu şi trăiesc aşa cum îmi place şi cum îmi este mie bine”, explică Andy.

De la 20 de ”ţărani” la 11.000

Schimbarea majoră din viaţa tânărului a venit cu o provocare. Nevoia de a comunica şi cu alţii care au procedat ca el. Aşa s-a născut ideea unui grup de Facebook în care iniţial au fost înscrise câteva zeci de persoane. Discutau acolo despre nevoile de la sat, despre cum se depozitează lemnele, despre cum se captează apa de izvor, despre cum se construieşte o sobă. În general lucruri practice şi schimb de idei între oameni păţiţi. În doi ani comunitatea online ”Mutat la ţară. Viaţa fără ceas” s-a dezvoltat atât de mult încât în prezent are peste 11.000 de membri. Un grup extrem de activ unde fiecare îşi spune povestea, necazul cu casa bătrânească pe care tot încearcă să o renoveze sau se laudă cu peisajul mirific în care a ajuns să trăiască renunţând la viaţa de la oraş.

”De la 20 de persoane, că ăştia eram la început în grup, în nici doi ani am ajuns la 11.800 şi de-o vreme, zilnic, se mai înscriu 50, 100 de persoane”, spune Andy Hertz, administrator al grupului.

Surpriza cea mare a fost atunci când a aflat că nu doar românii se întorc la sate, ci şi străini din Spania, Belgia sau Germania au înţeles că natura din România este încă ”naturală” şi au decis să-şi cumpere case la noi. Acest val de cumpărători români şi străini au dus, cum era de aşteptat, la creşterea preţurilor cerute de proprietari pentru casele bătrâneşti din zonele rurale. Totuşi, spune Andy, care a devenit şi un bun cunosctor al pieţei imobiliare de acest tip, cu zece mii de euro poţi să achiziţionezi o casă decentă în care va mai trebui să investeşti încă pe atât ca să poţi avea un confort. ”Puteţi să spuneţi asta. Cu 20.000 de euro îţi cumperi o viaţă nouă”, spune Andy.

Aventura tânărului bănăţean nu se opreşte aici. Întreaga sa experienţă de ”ţăran” a aşternut-o într-o carte, ”un fel de ghid al mutatului la ţară” care va apărea în curând şi în librăriile din România. În carte explică pe îndelete cum să-ţi faci traiul mai uşor şi mult mai ieftin, cum să alegi o casă, în funcţie de ce trebuie să te ghidezi şi tot felul de secrete pe care un om crescut şi trăit la oraş nu are de unde să le afle.

”Este un fel de ghid pentru ceilalţi al mutării la ţară, dar este şi cumva povestea mea de suflet, dar şi cu chestii practice cu tot ce am învăţat eu în aceşti doi ani, despre alţii ca mine, despre grădinărit despre animale, idei de surse de venit, vecini, viaţa satului, mâncare tot, cam tot ce am învăţat în cei doi ani petrecuţi la ţară”, spune Andy Hertz.