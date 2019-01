Mărturia dramatică a mamei Ioanei Condea, tânăra tranformată într-o legumă de un proxenet român într-un bordel din Germania

Ioana Condea (24 de ani) a supravieţuit bătăilor crunte timp de patru ani şi jumătate. În tot acest timp a fost operată pe creier, a stat în comă un an, iar când şi-a revenit nu şi-a mai putut mişca decât ochii. A fost îngrijită într-o clinică privată din Germania, dar o complicaţie medicală ce i-a afectat plămânii a răpus-o în data de 13 ianuarie.

”Am aflat ieri dimineaţă (miercuri 23 ianuarie n.r.), când m-a sunat fata cu care am ţinut legătura în tot acest timp. Nu mai am cuvinte, nu pot să trăiesc fără ea, dar ne gândim la copilul ei, că ne-a lăsat ceva în urmă. Pentru el trebuie să mergem înainte. Din ce am înţeles, pe data de 13 a murit şi ieri am fost anunţaţi. Pe fata din Germania au anunţat-o cei de la Criminalistică. Niciodată nu m-am gândit că nu va mai veni acasă”, spune mama fetei.

Durerea este cu atât mai mare cu cât femeia nu şi-a mai văzut fiica de aproape un an. Ultima dată a mers la clinica din Koln unde se afla internată Ioana în aprilie 2018. Banii puţini şi copilul de doar 5 ani al Ioanei de care trebuia să aibă grijă în permanenţă nu i-au permis mamei să meargă mai des în Germania pentru a fi alături de fată. Iar în timpul acestei vizite şi-a dat seama că fiica ei se simte din ce în ce mai rău. Nu mai stătea în scaun, ci doar întinsă în pat.

”Era schimbată, nu mai era cum o ştiam eu mai înainte. Un pic mai rău. Era conştientă, dar nu putea să vorbească. Vorbeam cu ea şi doar dădea din cap”, mărturiseşte Graţiela Condea.

Femeia susţine că deocamdată nu are amănunte cu privire la ultimile zile din viaţa fetei ei. A aflat de la o prietenă din Germania, desemnată persoană de contact în relaţia cu autorităţile germane, că starea de sănătate a Ioanei s-a degradat din cauza poziţiei culcat pe spate în care a zăcut atâta vreme, mai bine de patru ani. Graţiela Condea va pleca în Germania vineri. O familie de români din Belgia i-a cumpărat biletul de avion. Pleacă singură, pentru că soţul ei şi tatăl Ioanei refuză să-şi vadă fiica în coşciug.

Deocamdată familia Condea nu are banii necesari pentru repatrierea trupului, dar speră ca oameni de bine să-i ajute. Este nevoie de aproximativ 4.000 de euro, în condiţiile în care doar transportul funerar din Germania în România costă în jur de 3.000 de euro.

Drumul de la Ioana la Alma, fata care se vindea pe bani în Koln

La patru ani şi jumătate de când a aflat că fiica ei trăieşte un coşmar la mii de kilometri de casă, Graţiela Condea rememorează prin ce a trecut în toamna anului 2014, atunci când a înţeles că Ioana are nevoie de ajutor. Fata ei a plecat în Koln, ademenită de o prietenă de şcoală, o anume Florentina Tănase, spune femeia. Ioana şi-a anunţat mama că pleacă în aprilie 2014.

”N-am să uit ziua când am condus-o cu taică-su la Ploieşti la autocar”, spune Graţiela.

Femeia ştia că Ioana va lucra într-un azil de bătrâni. Avea nevoie de bani pentru a-i oferi un viitor mai bun fiului ei David, care atunci avea doar un an şi câteva luni. În august 2014, Graţiela a început să se îngrijoreze pentru că Ioana nu mai dădea niciun semn de viaţă, iar de câte ori încerca să o sune, discuţiile erau foarte scurte.

Ioana a fost arsă în zona genitală cu acetonă

”Fata mea era monitorizată în permanenţă. De câte ori vorbeam cu ea la telefon era supravegheată de acel bărbat, Robert Tănase. El îi spunea ce să spună, ce să răspundă”, îşi aminteşte Graţiela Condea.

În septembrie 2014 mama Ioanei a avut confirmarea că ceea ce presimţise ea se adevereşte. Una dintre româncele care reuşise să fugă din camera de motel unde era supravegheată de proxenet i-a povestit Graţielei Condea cu ce se ocupă Ioana la Koln şi în ce situaţie limită se află. Cele două femei au mers împreună la Poliţia Câmpina, dar de aici nu au primit prea mult ajutor.

”Am apelat la Poliţia din Câmpina. M-am dus la ei cu adresa unde era Ioana. Un telefon dacă dădeau şi copilul meu nu mai ajungea aşa. Domnul poliţist Banu m-a luat în râs şi m-a zis că de unde ştiu eu că Ioana nu s-a dus să facă de bunăvoie. Şi fata cealaltă a mers la poliţie şi a dat declaraţii. Ştiam despre Ioana că prima dată când a dat să fugă de acolo, i-a rupt coastele pe partea stângă, a doua oară când a vrut să fugă a fost arsă cu acetonă în zona genitală şi pe spate, a treia oară când a dat să fugă i-a dat în cap”, povesteşte Graţiela Condea.

Ioana Condea, cu puţin timp înainte să plece în Germania FOTO facebook

Ioana a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Glockenstrasse, aflată în centrul oraşului Koln, acolo unde cele mai multe camere sunt închiriate de prostituate. Era cunoscută în lumea prostituatelor din Koln drept Alma. Tânăra din România a fost găită căzută din pat, cu o rană gravă la cap. A fost diagnosticată cu hemoragie cerebrală, iar hematomul subdural ar fi putut fi provocat de o lovitură puternică sau de o căzătură. Tot medicii germani care i-au acordat primul ajutor au constatat că pe corpul fetei se aflau şi alte răni mai vechi, cicatrizate, ceea ce indica un abuz precedent loviturii de la cap care avea să-I aducă moartea.

Robert Tănase se află într-o închisoare din Germania FOTO facebook

Robert Tănase ar putea fi judecat din nou, de data aceasta pentru omor

Agresorul fetie a fost prins greu de poliţiştii germani. Robert Tănase împreună cu Florentina, soţia lui şi prietena Ioanei, au fugit din Koln imediat ce au realizat că fata este în stare gravă. Robert Tănase a fost prins de poliţie în data de 30 noiembrie 2014 şi a rămas de atunci în custodia autorităţilor din Koln.

A fost condamnat ulterior la opt ani de închisoare pentru tentantivă de omor. Acum acesta va fi din nou judecat pentru omor şi va primi un spor de pedeapsă pentru că victima sa a murit. Robert Tănase, acum în vârstă de 38 de ani, avea un bogat cazier în România. Fusese condamnat în ţară pentru furt, tâlhărie şi a fost cercetat de DIICOT pentru iniţiere de grup infracţional organizat.

Florentina Tănase, soţia proxenetului, a revenit în ţară imediat după tragedia de la Koln. A divorţat de Robert, împreună cu care are şi un copil, iar acum şi-a refăcut viaţa în ţară cu un alt bărbat. Mama Ioanei Condea nu a încetat niciodată să spună că Florentina are şi ea o parte de vină. ”Nu înţeleg cum sunt legile astea. Florentina ar fi trebit să fie şi ea pedepsită pentru că a fost complice”, spune femeia.

Dacă toate lucrurile vor merge bine şi dacă familia va reuşi să strângă suficienţi bani, trupul Ioanei va fi adus în ţară spre finalul săptămânii viitoare. Mama fetei vrea să o înmormânteze în comuna natală, alături de bunică.

