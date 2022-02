Jandarmeria, criticată aspru: „Colegii mei sunt forţaţi să aplice sancţiuni, pentru ca şefii să ocupe un jilţ mai înalt“

În prezent pensionat din cauza unor probleme de sănătate, motiv pentru care a fost declarat apt limitat, Florin Todoran şi-a găsit un loc de muncă în mediul privat care i-ar fi permis să lucreze, în ciuda afecţiunilor medicale.

Dar pentru a se angaja, ar fi avut nevoie de o serie de documente aflate încă în posesia IJJ Prahova. Conform legii, fostul jandarm a făcut o solicitare scrisă pe care a depus-o personal la sediul Jandarmeriei Prahova în care cerea să i se înmâneze actele. Cererea sa a rămas însă fără răspuns, iar Florin Tudoran a pierdut şansa să înceapă o nouă carieră în mediul privat.

”Am depus cererea undeva la jumătatea lunii ianuarie, pe 17 ianuarie mai exact. Conform legii 544 (544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public n.r.)” ar fi trebuit să primesc măcar un mail în care să fiu anunţat că porcedura este de durată şi că este nevoie de 30 de zile pentru eliberarea documentelor. Este vorba doar despre nişte acte de studii, care să dovedească faptul că am făcut anumite cursuri şi o adeverinţă din care să reiasă perioada în care am lucrat în cadrul IJJ, atât. Până la această oră nu am primit absolut nimic. Şi dacă le voi mai primi vreodată, oricum nu mai am ce să fac cu ele, postul l-am pierdut că doar nu mă aşteptau pe mine”, a explicat, pentru ziarul ”Adevărul”, Florin Todoran.

Deranjat de atitudinea conducerii IJJ Prahova, fostul jandarm a scris un mesaj pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook, în care povesteşte cu ironie despre criticile primite din partea şefilor de fiecare dată când el şi colegii lui erau prinşi că mâncau în post, pe capota maşinii, după o tură de 12 ore în frig sau în soare.

”Eram deseori criticaţi în şedinţe de şefi îmbuibaţi”

”Mă gândesc deseori cu nostalgie la foştii colegi de serviciu de la IJJ PRAHOVA, la acei dragi colegi cu care am împărţit timp de 18 ani şi bune şi rele, acei colegi alături de care am făcut multe revelioane în stradă, am râs împreună, ne-am sprijinit la nevoie, am băut apă din acelaşi bidon, am mâncat de sute de ori pe capota maşinii de serviciu ascunşi de ochii lumii (că jandarmii nu au voie să mănânce în timpul serviciului de 12 ore, după spusele şefilor care fac serviciul de 8 ore şi iau masa la popota unităţii) pe un ziar, unde tăiam şunca de acasă, ceapa, pâinea, carnea şi ce mai avea fiecare.

Pentru aceste "fapte" eram deseori criticaţi în şedinţe de şefi îmbuibaţi”, scrie Florin Todoran pe pagina sa de Facebook.

Fostul jandarm mărturiseşte că de multe ori, el şi colegii lui care nu-şi făceau norma de amenzi erau mustraţi la final de lună pentru că numărul mic de sancţiuni atrăgea de la sine amânarea avansării în grad a şefilor.

”...eram criticaţi şi pentru indulgenţa pe care o arătam cetăţenilor, aceasta rezultând din numărul scăzut de sancţiuni pe care le aveam până la bilanţul lunar.

Da, domnilor! Jandarmii nu sunt răi! Jandarmii Sunt forţaţi să aplice sancţiuni, pentru că şefii să ocupe un jilţ mai înalt”, scrie Todoran.

Acesta precizează în mesajul său că nu i-a fost greu niciodată atunci când a interventi alături de colegii săi la inundaţii, la deszăpezire, ba din contră, a fost chiar mândru că a putut da o mână de ajutor unor oameni aflaţi la nevoie. ”Scârba serviciului a venit întotdeauna de la şefii care băteau cu pumnul în masă”, mai scrie Tudoran.

”Jandarmeria e o armă nobilă şi frumoasă, iar jandarmii îşi fac treaba cât pot de bine, în limita posibilităţilor.

Greutăţile serviciului nu vin de la iernile geroase când trebuie să meargă jandarmul la deszăpeziri, greul nu e atunci când merg la inundaţii şi salvează vieţi, bunuri, gospodării, stau nopţi nedormite şi zile fără hrană. Nu!

Toate aceste activităţi şi multe altele, le dau un sentiment de mândrie, de împlinire...

Dar scârba de serviciu întotdeauna vine de la şefii care bat cu pumnul în masă că "nu ai amenzi" sau, mai nou, îţi taie 10% din salariu că te-a văzut cineva mâncând pe capota maşinii!

Pentru mine IJJ PRAHOVA e un fel de şcoala generală din satul meu, din perioada comunistă. Îmi amintesc cu drag de colegi şi cu scârbă de anumiţi profesori care îşi manifestau frustrările pe noi”, explică jandarmul.

”Ce m-a făcut să scriu aceste rânduri?”

În acelaşi mesaj, Florin Tudoran explică de ce a ajuns să scrie acest mesaj, la un an după ce s-a pensionat.

”Ce m-a făcut să scriu aceste rânduri? Eu am două operaţii la coloana vertebrală, iar o proteză din titan îmi înlocuieşte un disc cervical. Nu e nimeni vinovat pentru asta.

În urma acestor operaţii, am fost nevoit să trec în rezervă fiind declarat de comisia medicală de expertiză apt limitat. Deci m-am pensionat. Raportând pensia la inflaţia actuală, banii sunt insuficienţi pentru a face faţă traiului de zi cu zi. Aşa că mi-am găsit un nou loc de muncă unde mă acceptă cu problemele mele.

Pentru aceasta am solicitat instituţiei mele de suflet în care am lucrat 18 ani, nişte copii ale unor documente personale. Au trecut de atunci două săptămâni! Băi! Două săptămâni! Mai făceam o dată cursul la "Roşu" în timpul ăsta! Da. Nu am primit nici un răspuns.

Dragilor conducători care tăiaţi salariile celor care vă ţin în spate! Băgaţi-vă documentele în locul ăla cald care vă ţâţâie când sunt revolte în ţară, că eu am pierdut acel loc de muncă pentru că nu am făcut dosarul la timp. Nu mai am nevoie de niciun document”, a concluzionat Tudoran.

Acesta a precizat în finalul mesajului să va lucra "la negru", iar în paralel va începe să scrie proză. ”Voi scrie despre voi, dragilor! Şi am ce scrie!”

