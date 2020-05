INTERVIU Cum a reuşit Prahova să ţină epidemia de COVID-19 sub control. Şef DSP: „În vremurile astea e bună şi turnătoria“

Iniţial, s-a anunţat că o asistentă şi o angajată de la Serviciul Registratură au fost testate COVID-19 pozitiv. La patru zile de la anunţ, rezultatele de la Bucureşti infirmau rezultatele pozitive obţinute pe un aparat PCR din Ploieşti. Medicii şi asistentele suspecte au revenit la serviciu, iar spitalul este ”curat”.

Şeful DSP a explicat şi care ar putea fi motivul pentru care judeţul Prahova a reuşit să ţină epidemia sub control, numărul pacienţilor bolnavi fiind de 47 la data realizării interviului.

Adevărul: Ce s-a întâmplat la Spitalul Judeţean de Urgenţă? A fost o nebunie acolo. Ba erau testele pozitive, ba negative. Până la urmă asistenta este sau nu bolnavă?

Dr. Bogdan Nica: La Spitalul Judeţean s-au întâmplat următoarele: una dintre cadrele medicale din garda de joia trecută (23/24 aprilie n.r.) a prezentat simptome sugestive pentru SARS-Cov 2, adică durere în gât, oarecum subfebrilă şi dificultăţi la înghiţire. Şefa gărzii a decis să-i facă o testare PCR, la aparatul primit din donaţie care este cât se poate de autorizat, cât se poate de legal şi care este funcţional de cel puţin două săptămâni. Ca la orice aparat portabil mai mic, este un test orientativ, nu poţi să baţi în cuie decât o confirmare pe o linie PCR mare. Testul a ieşit pozitiv şi atunci au recurs la izolarea pacientei şi la anunţarea subsemnatului. M-am deplasat acolo, am discutat cu ei. Era ora două noaptea. Am decis să facem o anchetă epidemiologică amănunţită, cine cum a venit în contact cu respectivul cadru medical şi în câte gărzi, nu numai în seara aceea. Lucru care s-a întâmplat până dimineaţa la ora nouă. S-au identificat toţi contacţii şi iniţial am avut cam 20 de contacţi, apoi, când s-a extins ancheta am ajuns undeva la 53 de potenţiali contacţi. Am decis împreună cu conducerea Spitalului Judeţean, pentru că nu doream să devenim un spital închis, să testăm absolut toate persoanele care au intrat în contact cu asistenta. Lucrul acesta s-a întâmplat între ora 10.00 şi ora 12.00 cred. O parte dintre ei a solicitat să stea în izolare, până veneau rezultatele şi până se confirma persoana respectivă, pentru că aveau soţii gravide, mame în vârstă etc. Şi pentru că exista riscul unui contagiu nu au vrut să-şi ameninţe familia cu lucrul acesta.

Unii dintre medicii din Judeţean au fost nemulţumiţi de condiţiile de izolare

Am recurs la spaţiile de carantină curate, care nu aveau alţi clienţi în ele. Mi s-a părut neetic să duc pacienţi potenţial infectaţi în spaţii unde erau alte persoane venite din zona roşie. Aveam câteva locaţii libere, le-am ales pe cele mai apropiate de Ploieşti, dar din nefericire a durat un pic mai mult transferul. Ducând câte şapte în microbuz, ca să nu se infecteze între ei, a durat un pic mai mult şi au fost unii nemulţumiţi că au ajuns mai târziu. Asta e, se întâmplă şi lucruri de genul acesta. Pe la ora zece seara au ieşit rezultatele şi a mai ieşit o persoană pozitivă, testată pe aparatul PCR din spital. Am decis internarea celor două persoane, una la spitalul CFR, una la Movila (secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti n.r.), dar fără a veni în contact cu pozitivi. Am zis să mai verificăm o dată probele la un laborator mai performant din Bucureşti, pentru că şi linia de sus din spital nu este chiar high tech, este o linie care face 16 probe o dată, nu ca cele de la Balş sau de la Regina Maria cu grad de sensibilitate foarte mare. Pentru că personalul din laborator a făcut doar câteva zile de trainig şi kiturile au venit din diverse surse, nu aveam sută la sută siguranţa şi nu puteam să fim siguri de aceşti pozitivi.

Până la urmă cum este? Există vreun angajat al spitalului Covid-19 pozitiv?

Din fericire, s-au negativat şi atunci am oprit ancheta contacţilor pentru că nu mai avea sens. Am oprit ancheta, la două probe negative conform metodologiei, cele două cadre medicale au fost externate şi lumea s-a întors la serviciu din dimineaţa zilei de marţi. Va continua testarea personalului medical din ATI, Boli infecţioase şi UPU. Între timp, noi am testat personalul de la Infecţioase şi cu bucurie spun că sunt toţi negativi. Asta înseamnă că nu avem personal medical contaminat în Spitalul Judeţean astăzi când vorbim şi testarea va continua.

Avem totuşi un angajat al unui cămin de bătrâni pozitiv. Cât de gravă este situaţia? A intrat în contact cu bătrânii găzduiţi în centrul de la Lilieşti?

Am decis să nu ne jucăm şi să testăm toată lumea, adică absolut toţi care sunt angajaţi DGASPC plus căminele private, în total cam 800 de persoane. Am testat în trei zile cu toate echipele posibile toţi aceşti 800 de oameni. Partenerii din Bucureşti care sunt prinşi în program şi care mă ajută la testare dau rezultatul aproximativ în 24 de ore. Având recoltarea de dimineaţă şi rezultatul a doua zi dimineaţă am descoperit un angajat DGASPC pozitiv. Lui i s-au identificat contacţii şi pentru că era un angajat al unui cămin de bătrâni am decis pe loc să testăm toţi clienţii din acel centru, 111 dacă nu mă înşel. I-am testat pe toţi şi sunt negativi toţi. Acum aşteptăm să se vindece şi acel domn, e în stare bună, simptomele sunt minore, primeşte tratament, are în jur de 45, 50 de ani, nu are comorbidităţi. Sunt alţi doi pacienţi în vârstă şi care s-au prezentat la Câmpina, sunt cu probleme mai mari, dar nu sunt pe ventilaţie. Doar doi sunt mai serios, dar nu sever.

Printre pacienţii bolnavi de COVID-19 din Prahova sunt şi copii?

Acum avem pozitivi trei copii din Ploieşti, în vârstă de 14-15 ani. Şi ei sunt în stare bună. Sunt internaţi la Movila.

Ştiu că sunt bolnavi care sunt ţinuţi în sptal cu săptămânile, deşi starea lor este bună. De ce se întâmplă asta? Oamenii ne sună, sunt supăraţi că nu pot merge acasă. Unul dintre ei are opt săptămâni de internare.

Ştiu că mai sunt cinci pacienţi care nu s-au negativat de la începutul pandemiei, de la începutul lui martie. Există şi la Balş şi la Arad astfel de cazuri. Asta este treaba experţilor să ne explice ce se întâmplă cu unii pacienţii care, deşi se simt bine rămân totuşi purtători de virus. Înseamnă că domnul doctor Cercel a avut dreptate când a spus că la unii virusul rămâne 50 de zile. Protocolul la noi este aşa, la două testări negative, îi dai drumul acasă, dacă este în stare bună. Avem până acum cam 40 de vindecaţi. Chiar dacă un pacient nu mai are simptome şi este în stare bună, nu poate fi externat în comunitate pentru că este contagios. Îi susţinem cum putem. Să le dăm drumul acasă în familie înseamnă a-i infecta pe toţi. Sunt câteva cazuri în ţară, avem şi noi două sau trei. În total, în ţară sunt vreo 30-40 de oameni care nu s-au negativat. Nu am o explicaţie pentru că nu sunt specialist. Oricum le-a schimbat tratamentul intră pe altă schemă de tratament şi sperăm ca după asta la retestare să iasă negativ. Dar am avut şi situaţii negativ, apoi pozitiv, apoi iar negativ. Toate sunt aşa pentru că nu se elimină virusul atât de repede. Mai sunt celule care produc virusul în continuare şi atunci apare şi la retestare. Astfel de situaţii au fost şi în China şi în Germania şi în SUA. Şi ei au recurs tot aşa la spitalizare şi la schimbarea schemei de tratament.

Cum a reuşit Prahova să rămână la un nivel atât de mic de pacienţi pozitiv Covid

Am avut noroc. Oricând se poate schimba situaţia. Este doar o părere, nu am o explicaţie ştiinţifică, lucrurile se pot schimba de la un minut la altul. Dar cred că stăm bine şi pentru că măsurile au fost foarte dure de la început şi am avut şi un nucleu de specialşti care şi-a făcut treaba.

Cine sunt specialiştii? Ar fi bine să-i nominalizăm

Nu sunt numai medici. Este şi un prefect care este foarte atent, este şi un şef de poliţie care şi el este foarte bun la măsuri, poate e şi un şef ISU care e mult mai bun decât alţii, poate e şi un Spital Judeţean care, aşa amărât cum e, dar care totuşi a depistat o groază de cazuri, cu aparatul ăla din UPU pe care îl înjură toţi acum. O mulţime au fost depistaţi acolo şi care s-au şi confirmat ulterior la testarea din Bucureşti. Că nu s-au confirmat două asistente din zeci de cazuri depistate în UPU, asta este altceva.

Cine vă înjură?

Ne înjură nişte oameni care nu s-au priceput, din afara sistemului sau care ar avea nişte interese ca lucrurile să meargă prost şi să aibă un avantaj, o spun de-a dreptul, politic. Eu cred că în momentul acesta nu trebuie să ne gândim la politică. Am cunoscut o mulţime de oameni de diferite culori politice care s-au gândit că nu ies bine din punct de vedere politic dacă iau o anumită decizie, dar au luat-o. După ce se termină treaba, se pot bate politicienii între ei cât vor.

Deci într-o astfel de nebunie este importat să fie atenţi şi medicul şi poliţistul si pompierul şi jandarmul

Am dovezi că în foarte multe situaţii unde contacţii au minţit şi mi-au spus că sunt numai doi în casă, s-a dus apoi poliţia la ei acasă, iar în două ore ştiam că mai sunt încă doi în respectiva locuinţă, mai avea o mamă, mai avea o soră de care n-au spus. Pe zona Câmpina, poliţia a lucrat fabulos şi le mulţumesc pentru asta. Nu numai la Câmpina, au fost multe situaţii. Procesele-verbale de la poliţie mai adaugă unul doi-contacţi de care bolnavul s-a făcut că uită sau poate chiar a uitat omul, speriat că are Covid. Nu pot să acuz. Ideea este că poliţia ne-a ajutat pentru că s-a dus la faţa locului. Ei ştiau mai bine. Au verificat prin evidenţa populaţiei, au identificat familia, contacţii. Am avut şi vecini binevoitori. Acum a prins bine şi turnătoria. S-a colaborat bine, nu perfect. Plus că jandarmii şi-au făcut treaba. N-au mişunat oamenii cum s-a întâmplat în alte judeţe, să iasă din carantină, să meargă la chefuri, la paranghelii.

Cum separaţi suspecţii de pacienţii cu rezultat sigur Covid pozitiv

Ordinea este aşa. Suspecţii stau iniţial la spitalul CFR. Este un fel de spital de tranzit, dacă vreţi. Dacă le vin rezultatele pozitive, ajung la Movila. Am avut şi 16 şi 17 suspecţi odată. Până s-au pozitivat, i-am ţinut la CFR sau la secţia de pneumologie şi apoi au fost trimişi la Movila să se trateze. Suspectul stă singur în salon tocmai să nu riscăm să-l îmbolnăvim de la unul pozitiv sigur. Doi în salon sunt doar cei sigur pozitiv. Când s-a umplut Movila merge la CFR, când s-a umplut şi CFR merge la penumologie. Am separat şi Spitalul Judeţean, cel puţin partea de imagistică şi primire a urgenţelor şi terapia cu două linii de gardă, cu pereţi despărţitori, cu circuite separate.

În ce stare sunt pacienţii COVID pozitiv din Prahova?

Nu avem decât un pacient intubat la Judeţean. Este cel adus de la Braşov. La Movila nu pot să internez gravi pentru că nu am terapie şi acolo nu e niciunul în stare gravă. Sunt doi în stare serioasă, dar nu gravă. Unul la Câmpina şi celălalt la Infecţioase. Dacă se agravează, ajung şi ei pe terapie la Judeţean, că sunt ventilatoare destule.

Care a fost povestea cu pacienţii aduşi din Braşov? Au fost foarte multe reacţii negative. Oamenii s-au întrebat de ce i-aţi adus la Ploieşti, de ce nu i-aţi internat la Câmpina, care are spital suport Covid-19 şi i-aţi dus la Spitalul Judeţean, care ar fi trebuit să rămână ”curat”?

Explicaţie simplă, pe lege. Am fost informat că pe zona Braşov s-a activat planul roşu. Planul roşu nu are nicio legătură cu coordonarea pe regiuni, el se activează pe evenimente deosebite, pe legea ISU. Pentru că Braşovul nu mai avea posibilitatea de a trata bolnavii pentru că se aglomerase foarte mult terapia intensivă, s-a decis să se meargă câte doi, trei în judeţele limitrofe cu paturi libere. Cam asta este tot. Decizia a fost a Comandamentului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi nu trebuie să ne întrebe pe noi nimeni, pentru că ei conduc acţiunea. Să-i dirijăm la Spitalul Câmpina ar fi fost o prostie. Acolo sunt doar două ventilatoare. Nu pot să las spitalul fără ventilator, dacă are o urgenţă şi trebuie să opereze, ce face?

Spitalul Câmpina a rămas în două ventilatoare?

La Câmpina sunt doar două ventilatoare, da. Au comandat, dar s-a decalat termenul de livrare. Au comandat de o lună şi jumătate, dar încă nu au venit. Poate vin mai repede cele comandate din SUA, în urma discuţiei Iohannis -Trump

Ce v-a impresioant cel mai mult în această perioadă?

Două lucruri, unul pozitiv şi unul negativ. Dăruirea unor cadre medicale, inclusiv ai mei de la DSP care au stat şi 24 de ore în picioare printre cetăţeni de etnie ca să le explice că trebuie să stea în carantină. M-a impresionat negativ atitudinea oamenilor faţă de noi. A unora, nu a tuturor. Am înjurături în ficare zi pe Facebook şi nu înţeleg de ce. Nu numai pe mine, ci şi pe colegii mei. Ne înjură că totul e un fake, că ne batem joc, că Prahova de ce? Reacţia faţă de pacienţii de la Braşov m-a deranjat foarte mult. Erau doi oameni muribunzi, iar noi la Ploieşti aveam posibilitatea să-i tratăm, Braşovul nu mai avea locuri. E şi onorant pentru noi să facem acest gest, iar în acelaşi timp e şi o chestiune umană. I-am şi răspuns unei persoane că, dacă locuia în Braşov, era fericită că la Ploieşti sunt paturi libere şi anestezişti competenţi. Asta m-a deranjat teribil. Dacă vin doi bolnavi din Braşov s-a infectat tot judeţul Prahova? Nu am înţeles raţiunea acestor atacuri continue şi nu o înţeleg nici acum. Au fost o grămadă de atacuri.

Experienţa profesională a medicului Bogdan Cristian Nica:

În prezent Director Executiv la Direcţia de Sănătate Publică Prahova

A fost Secretar general adjunct la Ministerul Mediului

A fost Presedinte - Secretar de Stat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

A fost Secretar General la Ministerului Sănătăţii

A fost inspector general de stat la Ministerul Sănătăţii

A fost Medic sef la Ministerul Afacerilor Interne