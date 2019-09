Eleva chinuită de şefii liceului pentru că pierduse un manual, admisă prima la facultate. Cum a ajuns tânăra vedetă cu sute de mii de urmăritori online

Alice Mihaela Brînză (19 ani), adolescenta din Ploieşti căreia directorul liceului a refuzat să-i elibereze actele de studii pentru că pierduse un manual, a fost admisă prima la facultate, cu media 9.86.

Între timp, a devenit şi vedetă în mediul virtual, unde are sute de mii de urmăritori, datorită unor experimente sociale pe care le filmează împreună cu un vlogger celebru.



Fata a reuşit să se înscrie la facultate pe ultima sută de metri, abia după ce tatăl ei a intervenit la conducerea colegiului care bloca la secretariat diploma de BAC a fetei, în mod nejustificat şi contrar regulamentului intern.



Decizia radicală a direcţiunii



Alice Brînză este absolventă a Colegiului „I.L. Caragiale“ din Ploieşti, unul dintre cele mai prestigioase licee din Prahova, cu media 9.86 la Bacalaureat. În vară, când a mers la secretariatul şcolii pentru a-şi ridica diploma şi foaia matricolă, documente necesare pentru a se înscrie la facultate, adolescenta a avut surpriza să afle că nu poate intra în posesia actelor de studii dintr-un motiv absurd.

Pierduse un manual, iar conducerea liceului a hotărât să pedepsească neglijenţa fetei printr-o decizie radicală. Eleva a fost informată că va primi diploma de BAC doar cu condiţia să înapoieze manualul pierdut. Pentru că, cel puţin la acel moment, cartea nu se găsea la vânzare în librării, Alice a fost la un pas să rateze înscrierea la facultate.



Problema s-a rezolvat abia când tatăl fetei, aflat în Bulgaria, şi-a interupt concediul special pentru a veni la Ploieşti să discute cu directorul colegiului. După mai multe etape de negocieri, s-a găsit şi soluţia salvatoare. Directorul a acceptat ca Alice să înapoieze o copie xeroxată a manualului de informatică, astfel că fata a reuşit să se înscrie în timp util pentru sesiunea de admitere în facultate.

Admisă cu media 9.86



A fost admisă prima la Universitatea Petrol-Gaze, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, cu media 9.86. Mai mult, datorită notelor mari obţinute la Bacalaureat, a fost acceptată, pe baza dosarului, şi la ASE Bucureşti, la Facultatea de Administrarea Afacerilor în limba engleză.



Deşi a fost la un pas să rateze admiterea la facultate dintr-un motiv absurd, Alice a depăşit momentul şi a început o carieră de artist, devenind între timp o vedetă în mediul virtual, urmărită de sute de mii de persoane. A semnat deja un contract cu o casă de producţie care are în portofoliu nume importante din show-business-ul autohton.



„Sincer, pentru mine acel episod nici nu mai există, nici nu mai vreau să-mi amintesc. Eu am alte planuri acum, vreau să-mi văd de cariera mea. Am semnat recent un contract cu Global Records, în calitate de artist, iar acum mă ocup de proiectul de pe Youtube“, a explicat Alice Brînză.

Experimentul social viral



Tânăra este implicată alături de vloggerul Ciprian Dafinescu într-un proiect virtual care a prins foarte mult la public. Cei doi realizează experimente sociale şi farse pe care le filmează şi apoi le postează pe internet, iar clipurile lor sunt vizualizate de sute de mii de persoane.



Unul dintre filmele care a devenit viral pe internet a fost realizat la doar după câteva zile după drama de la Caracal. Bianca a jucat rolul unei femei bătute pe stradă de către iubit. Deşi scenele filmate în centrul Ploieştiul sunt dure, fata fiind trasă de păr, trântită pe jos şi înjurată, cei mai mulţi dintre trecători au rămas impasibili şi nu au sărit în ajutorul ei.



„A fost destul de dezamăgitor pentru mine. După cum puteţi vedea, lumea nu a intervenit, în afară de o doamnă mai în vârstă şi de un tânăr“, spune Alice.



Tânăra din Ploieşti va începe la 1 octombrie cursurile la ASE în Bucureşti, unde a decis în cele din urmă să-şi continue studiile, dar se va ocupa în paralel şi de cariera sa din mediul virtual care îi aduce în prezent venituri consistente.



