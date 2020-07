E jale la Ploieşti. Pacienţii testaţi pozitiv cu SARS-CoV-2, ţinuţi pe bancă în faţa spitalului. „Au dat-o afară cu o ciorbă în caserolă, iar ea are nevoie de oxigen“

Sunt acuzaţiile rudelor care susţin că femeia a fost scoasă vineri din salon şi lăsată să aştepte pe bancă în faţa spitalului, la 35 de grade Celsius, pentru a fi transportată la secţia de pneumologie.

”Ar fi avut mai multe şanse să se facă bine dacă o ţineam acasă, dar avea nevoie de oxigen”, spun rudele femeii din Lipăneşti. Aceasta a fost diagnosticată cu pneumonie şi a avut nevoie urgentă de asistenţă medicală din cauza simptomelor specifice infecţiei cu noul coronavirus. Miercuri, 29 iulie, familia a chemat ambulanţa care a transportat bolnava la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. Aici a primit şi testul pozitiv pentru COVID-19.

”Au băgat-o la izolator şi timp de trei zile nu i-au dat niciun tratament, niciun antibiotic, în condiţiile în care aveau diagnosticul pus de pneumonie. Astăzi au scos-o afară pe bancă, în faţa spitalului, la 35 de grade, în starea gravă în care se află. I-au dat o ciorbă acolo, în caserolă, în condiţiile în care ea nu de mâncare are nevoie, ci de oxigen, că nu mai poate să respire. Stă şi aşteaptă o ambulanţă care să o ducă la secţia de plămâni. De mai bine de o oră stă acolo, în căldura asta”, a declarat pentru ”Adevărul” ginerele femeii.

Bărbatul a precizat că deşi soacra lui a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, nimeni din partea autorităţilor nu a contactat familia pentru a rămâne în izolare la domiciliu.

Femeia are lipit pe mână un bilet pe care este scris numele ei pentru a fi identificată în caz că starea ei de sănătate se va înrăutăţi

”Am aflat noi după ce am dat zeci de telefoane. Ea e pozitivă şi pe noi nu ne-a anunţat nimeni, în condiţiile în care stăm în aceeaşi casă, iar soţia ea are simptome. E răguşită şi tuşeşte. Suntem cinci care locuim împreună. Nu ne-a zis nimeni să ne izolăm, absolut nimeni. Am şi eu părinţi în vârstă, ar trebui să-i protejez, nu? Să nu mai ies din casă două săptămâni, să nu mă mai duc la serviciu. Nici de la DSP, nici de la spital nu ne-au sunat”, a precizat bărbatul.

Conform protocolului, pacienţii cu simptome specifice COVID-19 sunt ţinuţi în izolator până le vine rezultatul testului. Din cauza numărului foarte mare de persoane infectate, rezultatele vin şi în 72 de ore, timp în care bolnavii sunt lăsaţi fără tratament. Abia când se confirmă suspiciunea de COVID-19, persoanele simptomatice sunt transferate la spitalele suport unde primesc şi medicamente. În cazul de faţă însă, femeia avea analize făcute şi diagnositc de pneumonie. Fiica ei a explicat că singurul medicament pe care l-a primit cât timp a stat în izolator la Spitalul Judeţean din Ploieşti a fost un algocalmin.

