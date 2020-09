Dispută electorală cu spray lacrimogen şi plângeri la Poliţie într-o comună din Prahova: „Am fost atacaţi pur şi simplu”

Candidatul PNL la postul de primar, atacat cu un spray iritant lacrimogen de către un bărbat din echipa adversă, a fost transportat de urgenţă la spital, cu răni în zona ochilor.

Cristian Stârpici, candidatul liberal petru postul de primar al comunei Podenii Noi, susţine că joi seara a mers la căminul cultural însoţit de alte două persoane din echipa sa de consilieri. Acesta a precizat că el şi colaboratorii săi au fost atacaţi din senin de fiul fostului viceprimar.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat că am fost atacaţi pur şi simplu, deşi iniţial ne-am salutat. Noi am mers acolo pentru că era o instituţie publică, am vrut să vedem ce se întâmplă.

Era primarul cu fostul vice. Montau mobilă, nişte scaune, nu ştiu exact. Ne-a atacat pur şi simplu fiul fostului vice. Nu ştiu cu ce a dat, cu un spray, dar nu ştiu din care. Eu nici acum nu pot ţine ochii deschişi.

N-am crezut că poate durea atât de tare. Şi cei care au sărit în ajutorul meu, mi-au adus apă, s-au iritat şi ei pe mâini doar pentru că au pus mâna pe mine”, a declarat Cristian Stârpici.

Acesta a precizat că este convins că întreg scandalul a izbucnit pe fondul campaniei electorale pentru alegerile locale.

Unul dintre martori a sunat la 112 şi a solicitat ajutorul Serviciului de Ambulanţă Prahova. Echipajul a acordat îngrijiri medicale bărbatului rănit la ochi şi ulterior l-a transportat la spital pentru a fi evaluat de un medic oftalmolog.

Primarul: „S-au intoxicat singuri”

De cealaltă parte, primarul în funcţie al comunei, Mihai Alionte, susţine că în realitate el şi echipa lui au fost atacaţi de adversarii politici.

Mihai Alionte, primarul în funcţie, devenit celebru pentru că a păstrat pe pereţii din sediul primăriei un portret al dictatorului Nicolae Ceaşuescu

„Eram în căminul cultural şi montam mobilier pentru şcoală. Ne prinsese noaptea acolo şi ei au venit să vadă ce facem. Ei au dat cu spray, era sprayul lor cred. Au dat acolo în hol, noi am închis uşa şi s-au intoxicat singuri. N-am prea am văzut exact ce s-a întâmplat pentru că împreună cu mine era şi copilul meu de şase ani, aşa că m-am retras mai în spate să nu păţească ceva. E grav ce se întâmplă. A ajuns să ne fie frică să mai ieşim noaptea pe stradă. Suntem reclamaţi tot timplul, avem plângeri peste plângeri. Eu sunt primar din 2012 şi vă spun că aşa a fost şi în campania trecută. Probabil că după alegeri se vor linişti lucrurile”, a declarat Mihai Alionte, primarul în funcţie din comuna Podenii Noi.

Poliţia Prahova: „A avut loc un conflict verbal”

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Prahova, la Podenii Noi a avut loc un ”conflict verbal”, iar în cauză urmează să se facă cercetări atunci când toate persoanele implicate vor putea da declaraţii. Deocamdată nu există o plângere penală.

”Aseară, în jurul orei 20:50, am fost sesizaţi prin apel 112 despre faptul că în exteriorul unei instituţii publice din localitatea Podenii Noi a avut loc un conflict verbal spontan între patru bărbaţi.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie care a identificat cele patru persoane implicate, respectiv patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 25 şi 48 de ani.

Din cercetări a rezultat faptul că unul dintre bărbaţi a utilizat spray-ul iritant lacrimogen, motiv pentru care două dintre persoanele împlicate în conflict au necesitat îngrijiri medicale la faţa locului. Ulterior, cele două persoane au fost transportate la spital, fără a necesita internare.

Cercetările sunt continuate de poliţişti în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul. La finalizarea cercetărilor, se vor lua măsurile legale care se impun”, se arată în comunicatul Poliţiei Prahova.

