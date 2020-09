Alegeri locale 2020 Prahova. USR şi PLUS Prahova acuză clipuri trucate, pliante şi mesaje false trimise în numele Alianţei

În plus, în mediul online, susţin reprezentanţii Alianţei, a fost difuzat un clip trucat, iar în cutiile poştale din oraş au fost distribuiţi fluturaşi electorali cu mesaje false.

”Astăzi (duminică -n.r.), pe telefoanele mobile ale multor ploieşteni a apărut un mesaj trimis în numele candidatului Alianţei USR PLUS pentru primăria Ploieşti, arhitectul Răzvan Enescu. Este ştiut faptul că, la nivel de competiţie electorală pentru Consiliul Judeţean Prahova, USR PLUS candidează pe liste comune cu PNL, după ce cele trei formaţiuni au hotărât să încheie o alianţă electorală pentru CJ şi câteva localităţi din Prahova. Totuşi, pentru primăria municipiului Ploieşti, PNL şi Alianţa USR PLUS merg separat în faţa ploieştenilor”, anunţă USR-PLUS într-un comunicat transmis presei, conform news.ro.

Mesajele la care face referire documentul conţin îndemnuri la boicot faţă de alianţa pe care USR şi PLUS au încheiat-o pentru susţinerea candidatului PNL pentru Consiliul Judeţean Prahova. În acest context, cei de la USR-PLUS acuză ceea ce numesc „vechile metehne ale unor membri sau susţinători ai vechilor partide, care se tem de o înfrângere răsunătoare”. „Aceasta după o serie de ieşiri în mediul online (cu un clip video trucat, în care vocea candidatului la primărie, Răzvan Enescu, apare dublată de un mesaj fake), dar şi în cutiile poştale ale ploieştenilor (cu pliante false, cu un mesaj care nu aparţine Alianţei USR PLUS, dar pe care apar sigla şi însemnele formaţiunii politice). Considerăm inadmisibile astfel de gesturi, care demonstrează o abordare a competiţiei politice şi un mod de a face politică pe care ne dorim şi ne propunem să le schimbăm” precizează comunicatul USR-PLUS. În acelaşi document se arată, de asemenea, că Alianţa USR PLUS a depus şi că este în curs o anchetă ca urmare a acestui demers.